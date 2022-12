El fenómeno Onlyfans: cuántos dólares se pueden ganar desde la Argentina y cómo arrancaron los que triunfan

La aplicación de contenido erótico permite a muchos argentinos generar ganancias en dólares por compartir fotos y videos. Las claves del fenómeno

Cada vez son más los casos de personas que muestran en Twitter cómo dejaron sus trabajos, se volcaron a OnlyFans y obtienen ganancias mensuales de varios miles de dólares.

La plataforma de contenido erótico creado por usuarios es todo un boom a nivel global y alcanzó un récord de 150 millones de usuarios este año combinando lo mejor del modelo de negocio de:

Instagram y otras redes sociales: personas suben contenidos y son "seguidas" por otras

Netflix: pagando una suscripción mensual, se puede acceder a contenido exclusivo

YouTube: Onlyfans comparte ganancias con los creadores

Los números dan clara cuenta de ello: En 2022, la empresa desarrolladora de la aplicación alcanzó un récord de usuarios tras superar los 150 millones registrados.

Ximena Díaz Alarcón, co-fundadora y CEO de Youniversal, señala a iProUP : "Hay cada vez más usuarios dispuestos a crear contenido y OnlyFans permite monetizarlo. Es un modo flexible que posibilita a las audiencias interactuar tanto como quieran pagar por el contenido a consumir".

Onlyfans: cómo empezar y cuánto se gana

La argentina detrás de la cuenta Twitter @superturka69, red en la que posee más de 21.000 seguidores, comenta a iProUP que hace aproximadamente 10 años comenzó a ser modelo y luego de un tiempo abordó en el mundo del modelaje erótico.

"En aquel momento, mis fotos se comercializaban en una web chilena y luego en un portal argentino para adultos. Con el avance de la tecnología, también empecé a vender mis fotos en Instagram y Patreon, aunque en paralelo tenía mi trabajo como secretaria de una clínica", explica.

El dilema llegó más tarde. "Me di cuenta que con la creación de contenidos para adultos generaba en pocos días el doble de mi sueldo como secretaria. Decidí renunciar para dedicarme al 100% a vender mis packs", recuerda.

Añade que la suscripción mensual a su perfil tiene un valor de u$s25, aunque por lo general suele hacer descuentos del 50% y 60%. En cuatro meses consiguió superar los 1.000 abonados.

En paralelo, genera fotos o videos premium por los que cobra entre u$s4 y u$s5, aunque puede llegar a los 40 dólares. También realiza material a pedido por los que cobra entre u$s100 y u$s500.

Sin embargo, aclara que este trabajo no es tan light como parece. "Trabajo mucho más que cuando estaba en el sector administrativo. Me la paso 24/7 pendiente de mis clientes y el celular es mi herramienta de trabajo. Además, cuento con diversos asistentes y me ocupo de lleno en el armado y producción de mis contenidos", asegura.

En igual sintonía, el modelo e influencer chileno Diego Rivano afirma a iProUP: "Con OnlyFans gano muchísimo más que en mi trabajo anterior. Estoy teniendo ingresos de hasta 16.000 dólares al mes". Cuenta con más de 100.000 seguidores en Instagram y 1.500 suscriptores mensuales en OnlyFans.

Rivano cobra entre u$s500 y u$s1.000 la publicidad, tiene staff propio y creó una productora para generar más cuentas y diversificar ingresos con distintas audiencias dentro del universo "para adultos".

En Argentina, hay casos de personas que ganan hasta u$s3.000 al mes en OnlyFans

"El negocio va hacia la venta de contenido digital y los influencers podrían sumarse, aunque no necesariamente por OnlyFans. Yo me considero un híbrido: por un lado, subo cosas gratis a mis redes y ahí me pueden buscar las marcas, pero a su vez monetizo mi contenido privado", asegura.

OnlyFans: cómo funciona

El funcionamiento de OnlyFans es muy simple: el usuario abre una cuenta y sigue a sus creadores de contenido preferidos. Puede pagar una suscripción mensual de entre u$s5 y u$s50 para acceder. Los "influencers" de la plataforma deben hacer un proceso similar.

Díaz Alarcón señala que para usar la app, "en principio, hay que ser mayor de edad y adjuntar una cuenta para recibir depósitos o transferencias bancarias". También resulta fundamental considerar si efectivamente hay un público concreto o una comunidad interesada para el contenido que uno esté dispuesto a subir.

Mariela Mociulsky Fundadora y CEO de Trendsity y Presidenta de SAIMO, señala a iProUP que las personas públicas deben "evaluar el impacto en imagen, reputación y vinculación con su audiencia, entre otros factores que hacen a la marca personal".

Mociulsky también detalla que, en general, quienes forman parte de esta red son actrices, modelos, influencers o personajes conocidos, que pueden monetizar sus materiales por distintas vías, ya sea por acceso o views, lo que les brinda flexibilidad para setear su remuneración".

Pero la gran pregunta que todos se hacen es cuánto se puede ganar en OnlyFans. Al respecto, existen varias formas:

Mediante suscripciones , cuyo costo puede ir desde los u$s5 hasta los u$s50 mensuales

, cuyo costo puede ir desde los hasta los Mediante contenido premium , que incluye venta de fotos, publicaciones y vídeos

, que incluye Cobrando por mensajes privados, que permiten establecer conversaciones directas entre el perfil y el seguidor.

"Estas plataformas ofrecen a los creadores diferentes alternativas para obtener ganancias, si bien algunos ven su actividad como pasatiempo, muchos encuentran la manera de monetizar los contenidos y logran vivir de sus ingresos", comenta a iProUP Lorena Amarante, Partner de The Digital Leap.

OnlyFans permite monetizar cada seguidor (suscripción) además de vender contenido específico

La directiva resalta que para gran cantidad de personas se convirtió en un trabajo o actividad de tiempo completo, que requiere de una estrategia, planificación y ejecución. De hecho, asegura que la mayoría de creadores utiliza redes y cuando sus seguidores quieren ver más los conducen a ser fans para tener acceso a material exclusivo.

"Esta táctica en otras redes sociales, junto con la utilización de determinados hashtags, les permite capitalizar ese público".

"Según varios de los influencers que exponen su contenido, sus ganancias han sido muy significativas. En la actualidad, Onlyfans comprende a millones de usuarios y, según sus métricas, más de 750.000 creadores en todo el planeta", sostiene Mociulsky.

OnlyFans: cuánto se puede ganar desde Argentina

Un personaje local como Cazzu percibe un promedio de u$s40.000 mensuales. "En Argentina, muchas famosas ya usan este tipo de plataformas para mostrar su cuerpo", revela a iProUP Juan Etchegaray, director general de Grow. Y añade que Divas Play está en pleno auge.

"Creo que la gran diferencia es que antes, cuando una revista publicaba estos contenidos se quedaba con casi todas las ganancias. Hoy, las actrices y modelos argentinas pueden acceder directamente a sus ingresos con estas plataformas, más allá que les cobren un pequeño porcentaje", señala Etchegaray.

Además, explica que para una celebrity es más fácil recaudar dinero que para un influencer que empieza de cero. Etchegaray subraya que estas plataformas son una fuente de ingresos en dólares, ya que poseen usuarios de otros países que poseen mayor poder adquisitivo y predisposición a abonar por estos servicios.

"Para gente de afuera, una suscripción vale lo mismo que un almuerzo. Las personas a las que siguen les preguntan qué quieren ver y las proveen de material exclusivo y personalizado, dentro de la micro red social que tienen estas plataformas y donde interactúan modelos con usuarios", revela.

El especialista añade que Silvina Escudero, Mariana Diarco, Silvina Luna y Candelaria Tinelli son otras famosas argentinas que ofrecen su material dentro de estos servicios.

"En el país, pueden verse capturas de pantalla de PayPal de gente que gana entre u$s2.000 y u$s3.000 mensuales vendiendo contenido erótico", concluye Etchegaray.