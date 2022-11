Datos reveladores: cómo ha sido afectado El Salvador por la crisis cripto

Aunque el bitcoin parecía estable, estos días nuevamente estuvo a la baja, y ha repercutido sobre su valor y a los tenedores de la criptomoneda

El Salvador se ha visto muy afectado por la crisis cripto, y sus tenencias en bitcoin han alcanzado bajas récords.

Según cálculos de Bloomberg, las y tenencias de bitcoin de El Salvador ya han perdido el 60 % de su valor.

Así, según la misma fuente, los 2.381 bitcoins que tendría comprados el país valdrían a la cotización de estos días unos u$s 41,5 millones, frente a los u$s 105 que necesitó para adquirirlos.

El cálculo se basó en los tuits que en cada compra hiciera el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Se tuvo que hacer así porque El Salvador no publica datos sobre sus tenencias de bitcoin, pese a decir que la apoya tanto.

Según el CEO de Binance, Changpeng Zhao, Bukele no tendría Bitcoin en FTX, y no habría vendido ninguno, informó Bloomberg.

Así ha comprado bitcoin El Salvador

El ministro de Finanzas salvadoreño, Alejandro Zelaya dijo "No nos va a afectar. No hemos vendido ninguna de nuestras posesiones", y agregó "No se puede realizar una pérdida cuando no se vende. Ningún responsable financiero tomaría la decisión de vender cuando las cosas están mal".