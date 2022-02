El Salvador se prepara para lanzar en marzo su primer bono bitcoin

El ministro de Hacienda de El Salvador, Alejandro Zelaya, informó que procederá a emitir los bonos respaldados en Bitcoin entre el 15 y 20 de marzo

El primer bono Bitcoin de El Salvador se emitirá entre el 15 y 20 de marzo

Las declaraciones de Zelaya vinieron a lugar durante una entrevista realizada en el programa "Frente a Frente", donde el funcionario indicó que la emisión de dichos bonos hace parte de los planes de El Salvador por vincular aún más a la moneda digital dentro de sus programas económicos y financieros, tal y como lo anunció el presidente Nayib Bukele el año pasado cuando informó sobre esto por primera vez.

En relación al bono, este será conocido como "El Salvador Bitcoin Bond 1 (EBB1)" y tendrá una tasa de interés nominal del 6,5% a un plazo de 10 años. Se emitirá un total equivalente a u$s 1.000 millones, de los cuales unos u$s 500 serán utilizados para operaciones de criptominería basadas en energía volcánica, y los otros u$s 500 se invertirán para adquirir más BTC en los principales mercados.

Evento donde se explicó el nuevo Bono Bitcoin

Además de estos detalles, Zelaya también indicó que este tipo de bono funcionará tal y como opera uno soberano normal, con la diferencia de que se podrá pagar en Bitcoin y será mucho más accesible para quienes deseen invertir. En ese sentido, destacó que la participación mínima será de u$s 100 y los pagos podrán procesarse de forma directa a través de la red Liquid, administrada por el equipo de Blockstream.

Al respecto, el funcionario público también indicó que esto dará mayor acceso a fuentes de financiamiento, tanto para inversionistas residentes como para extranjeros

De acuerdo con Zelaya el EEB1 "da mayor acceso a fuentes de financiamiento", esto con respecto al mercado tradicional de deuda en el que, actualmente, el país tiene una calificación negativa debido a la baja confianza que tienen los inversionistas en las finanzas del país. También se tiene contemplado emitir otros u$s 500 millones adicionales, siempre y cuando la demanda sea alta y supere las expectativas.

Esta movida se suma a las variadas estrategias para consolidar al bitcoin como moneda en el país

Cae la calificación crediticia de El Salvador

Mientras el Salvador avanza en sus planes para el lanzamiento de bonos basados en Bitcoin, la agencia estadounidense de calificación crediticia, Fitch Ratings, bajó el puesto que ocupa el país en cuanto a incumplimiento de emisor a largo plazo de B- a CCC.

Entre los motivos asociados a esta nueva calificación, Fitch cita la imprevisibilidad de las políticas y la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. Sobre este último aspecto varias entidades internacionales han venido manifestando su rechazo, destacando especialmente los comentarios y críticas presentados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual invita a las autoridades del país a retractarse y dejar de considerar a la principal moneda digital como mecanismo oficial para comercializar productos y servicios.

Vale destacar que pese a las críticas, el presidente salvadoreño ha reiterado sus intenciones de seguir adelante con todos los planes que involucran a Bitcoin, llegando incluso a pronunciarse en contra del FMI y de otros organismos internacionales, indicó Diario Bitcoin.