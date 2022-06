¿El Salvador en problemas?: su ministro de Economía explica cómo lo afecta la caída de Bitcoin

La criptodivisa más importante continúa su rally bajista y su desplome ya casi lo sitúa en valores que no veía desde diciembre de 2020

Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda de El Salvador aseveró que su país "no ha tenido pérdidas" por las caídas del precio del Bitcoin (BTC), y resaltó que es "extremadamente mínimo" el riesgo fiscal por la implementación del criptoactivo como moneda de pago junto al dólar estadounidense.

¿Por qué no afecta la caída del bitcóin a El Salvador?

BTC sigue en plena caída y desde el arranque de la semana ya se sitúa cerca de un valor que no rozaba desde diciembre de 2020.

En este contexto, Zelaya aseveró que "hay mucha algarabía últimamente con nuestra estrategia Bitcoin".

De acuerdo con el funcionario, El Salvador "no ha tenido pérdidas" porque no ha vendido las monedas.

Entre el 6 de septiembre de 2021 y el pasado 9 de mayo, El Salvador acumuló 2.301 bitcóins por más de u$s100 millones. Las inversiones en 10 compras anunciadas por el presidente Nayib Bukele, y de las que no se brinda información más allá de los tuits del mandatario, oscilan entre los u$s30.700 y u$s58.000 dólares.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador

Críticas a los medios

El ministro aprovechó para criticar una publicación de la cadena internacional Deutsche Welle (DW) en la que, según Zelaya, se precisó que El Salvador "está siendo arrastrado por un riesgo fiscal de u$s40 millones".

"Hay una clara crítica al bitcóin como tal, no a la estrategia de El Salvador. El Salvador es lo que menos les interesa, a ellos (al medio de comunicación) no les interesa lo que suceda con nuestra economía, no les interesa lo que suceda con nuestra gente, lo que sucede con la inflación", explicó el ministro.

Y añadió: "Cuando dicen que el riesgo fiscal en El Salvador por el bitcóin es altísimo, a mí lo único que hace es darme risa y creo que a cualquier economista serio debería de provocarle lo mismo, porque de verdad es un análisis sumamente superficial y hablan solo desde la ignorancia. El riesgo fiscal es extremadamente mínimo".

El FMI, ente con el que la administración de Bukele negociaba un acuerdo por hasta u$s1.400 millones, instó al país a "limitar el alcance de la Ley Bitcoin eliminando su condición de moneda de curso legal" y también manifestó su "preocupación" por la emisión de bonos respaldados con la criptomoneda.

Las agencias calificadoras de riesgo destacan la creciente necesidad de financiación que tendrá el gobierno salvadoreño, que en 2023 debe pagar u$s800 millones de Eurobonos, según un artículo de Infobae.