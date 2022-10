El "plan Massa" no toma forma: ¿aguanta el "durar y llegar" o se vienen medidas más agresivas?

Las medidas implementadas para salvar al Gobierno de cara a las próximas elecciones no se consolida y la inflación de tres dígitos anuales.

El "plan Massa" para salvar al Gobierno no toma forma y a tres meses de la asunción del "superministro" la economía continúa rumbo hacia una muy riesgosa escalada cambiaria e inflacionaria de tres dígitos anuales.

El economista Rodolfo Santángelo explica a iProfesional que la aspiración básica original del plan presentado por Sergio Massa era evitar un salto cambiario brusco del dólar oficial y bajar la tasa de inflación.

Para ello, se anunció un ajuste fiscal y monetario clásico (pero sin devaluar).

Y si bien la propia llegada de Massa ordenó un poco las cosas y el conjunto de anuncios fiscales y monetarios, al menos, "controló el descontrol", con el correr de los días el impacto positivo fue perdiendo fuerzas.

Al respecto Santángelo señala que lo básico fue destrabar políticamente el tema de la segmentación tarifaria, el BCRA subió más rápido las tasas de interés (los plazos fijos pagan un 6,5% efectivo mensual) y el Tesoro realizó un canje exitoso de deuda en pesos.

"En septiembre, la pícara implementación del ‘dólar soja a 200 pesos’ permitió sumar u$s5.000 millones a las alicaídas reservas netas del BCRA y el acercamiento al FMI liberó el tercer desembolso del programa. Lo de la soja posibilitó cumplir las metas con el Fondo del tercer trimestre, que estaban desviadas. Con esto, se descomprimió algo la complicadísima situación externa y se ganó tiempo en la consigna de poner paños fríos para ‘durar y llegar’", añade el economista.

A través del llamado "dólar soja", se liquidaron aproximadamente u$s5.130 millones, cifra que superó las expectativas del equipo económico.

Por qué el "Plan Massa" no se consolida

Para Santángelo el programa de Massa no se concreta por los siguientes motivos:

El ajuste fiscal y monetario no se termina de plasmar (ni cualitativa ni cuantitativamente) : la segmentación tarifaria se volvió a trabar, viene más gasto en planes sociales, la emisión monetaria adicional por comprar soja a 200 pesos no pasa desapercibida y tracciona la brecha cambiaria, el BCRA sigue corriendo detrás de la inflación con la tasa de interés, los vencimientos de deuda en pesos de este año se tornaron manejables pero hay una concentración fuerte el año que viene.

: la segmentación tarifaria se volvió a trabar, viene más gasto en planes sociales, la emisión monetaria adicional por comprar soja a 200 pesos no pasa desapercibida y tracciona la brecha cambiaria, el BCRA sigue corriendo detrás de la inflación con la tasa de interés, los vencimientos de deuda en pesos de este año se tornaron manejables pero hay una concentración fuerte el año que viene. Las expectativas de devaluación no se desinflaron: el éxito del "dólar soja en acumular u$s5.000 millones de reservas netas es parcial porque las reservas líquidas (las netas sin tenencias de DEGS ni oro) siguen en terreno negativo. A su vez, es temporal porque el BCRA "devolverá" en los próximos meses buena parte de lo acumulado vendiendo dólares en el mercado oficial. El monto y el ritmo al que venda dólares el BCRA dependerán esencialmente de cuánto sea la oferta de "agrodólares" y cuán controladas y pisadas sigan las importaciones. Respecto de lo primero, queda muy poca soja por vender. Con respecto a lo segundo, el nuevo esquema de regulación de importaciones aspira a perfeccionar el torniquete. Será fundamental para el futuro el monto y ritmo de ventas de dólares que realice el BCRA.

el éxito del "dólar soja en acumular u$s5.000 millones de reservas netas es parcial porque las reservas líquidas (las netas sin tenencias de DEGS ni oro) siguen en terreno negativo. A su vez, es temporal porque el BCRA "devolverá" en los próximos meses buena parte de lo acumulado vendiendo dólares en el mercado oficial. El monto y el ritmo al que venda dólares el BCRA dependerán esencialmente de cuánto sea la oferta de "agrodólares" y cuán controladas y pisadas sigan las importaciones. Respecto de lo primero, queda muy poca soja por vender. Con respecto a lo segundo, el nuevo esquema de regulación de importaciones aspira a perfeccionar el torniquete. Será fundamental para el futuro el monto y ritmo de ventas de dólares que realice el BCRA. La tasa de inflación no bajó nada: van ocho meses (octubre incluido) con la inflación promedio clavada en 6% / 7% mensual. Además, el torniquete regulador de importaciones dispuesto por el Gobierno para proteger las reservas es alimentador directo de la presión inflacionaria: no disponer de dólares oficiales a 150 pesos para importar aumenta los precios internos (aun aquellos precios que ya están ajustados parcial o totalmente en función de los dólares financieros más altos y no del oficial). Este ritmo inflacionario tan alto le corre el arco al reacomodamiento del dólar oficial, las tarifas, la tasa de interés y las actualizaciones salariales. Además, realimenta las expectativas de devaluación y la brecha que a su vez realimenta la inflación. Adicionalmente, reaviva los cortocircuitos internos del oficialismo sobre cómo reaccionar frente a la alta inflación.

van ocho meses (octubre incluido) con la inflación promedio clavada en 6% / 7% mensual. Además, el torniquete regulador de importaciones dispuesto por el Gobierno para proteger las reservas es alimentador directo de la presión inflacionaria: no disponer de dólares oficiales a 150 pesos para importar aumenta los precios internos (aun aquellos precios que ya están ajustados parcial o totalmente en función de los dólares financieros más altos y no del oficial). Este ritmo inflacionario tan alto le corre el arco al reacomodamiento del dólar oficial, las tarifas, la tasa de interés y las actualizaciones salariales. Además, realimenta las expectativas de devaluación y la brecha que a su vez realimenta la inflación. Adicionalmente, reaviva los cortocircuitos internos del oficialismo sobre cómo reaccionar frente a la alta inflación. Ceñirse a las condiciones del acuerdo con el FMI no garantiza evitar una devaluación ni tampoco bajar la inflación: es un programa definido en el mejor de los casos para evitar una espiralización. Puede alcanzar para estabilizar la inflación, pero no para bajarla.

Santángelo concluye que el "Plan Massa" para "durar y llegar" y salvar al peronismo del descenso no termina de tomar forma. Desde su implementación, el equipo no empeoró su promedio, pero tampoco lo mejora: sigue en zona crítica. Con lo de agosto y lo de septiembre se ganó tiempo, pero no alcanza. En algún momento (seguramente impuesto por la realidad y las urgencias), "Caruso tendrá que salir a atacar más".

Además, el economista señala que, en este contexto, aparecieron algunas especulaciones respecto a la idea de un plan oficial más agresivo para bajar la inflación, "un símil plan de estabilización, una especie de ¿"Australito"? El propio proyecto de Presupuesto 2023 hace referencia a una reducción de la inflación punta a punta a 60%. ¿Con esta macro y solo sobre la base de cumplir las metas fiscales y monetarias del programa con el Fondo? Así, a secas, luce muy difícil".

"Así como van las cosas, con este ‘plan’ a medias y de resultados exiguos y temporales, el ‘durar y llegar’ se va a tornar complicado. El Gobierno, algo más va a tener que hacer", concluye el experto.