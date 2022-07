PayPal lanza "comprá ahora, pagá después" con préstamos a plazos: ¿de qué se trata?

La plataforma de pagos online lanza un nuevo y disruptivo producto luego del éxito que tuvo "Pay 4". Todos los diferenciales del nuevo servicio

La plataforma de pagos online PayPal, que ya permite transferencias de criptomonedas, anunció un nuevo servicio que ofrece a los usuarios realizar pagos mensuales en compras que ronden entre los u$s199 a u$s10.000 durante dos años.

Las tasas porcentuales anuales de los créditos podrían llegar al 29,99% y los consumidores estarán sujetos a la aprobación del crédito.

La medida se produce casi dos años después que PayPal brindará su oferta de "Pago en 4″, que permitía a los consumidores dividir las compras en 4 pagos durante seis semanas.

De esta forma, la plataforma de pagos online redobla su apuesta en el campo de rápida expansión de "compre ahora, pague después" al ofrecer préstamos a plazos para compras más grandes.

¿Cómo funciona el sistema "Comprá ahora, pagá después"?

"Estamos muy, muy satisfechos con el progreso y la tracción que ha recibido "Pay in 4″, pero también escuchamos con bastante frecuencia que una talla no sirve para todos", explicó Greg Lisiewski, vicepresidente de compras y pago posteriores de PayPal, en diálogo con Gestión.

La firma con sede en San José, California, amplía sus ofertas a medida que el sistema "compra ahora, paga después" atrae a rivales como Apple Inc., que anunció Apple Pay Later a principios de junio.

Los analistas esperan que los consumidores gasten más de u$s100.000 millones al año en dichos productos para 2024.

Las acciones de PayPal se desplomaron más del 60% este año, de esta forma superó la caída del índice de tecnología de la información S&P 500.

Sin embargo para la plataforma, la esperanza es que los consumidores compren ahora, paguen más tarde y luego busquen otras de sus ofertas.

¿De qué se trata la modalidad "compre ahora y pague después?

Se trata de una modalidad que crece fuertemente en la Argentina y además no requiere tarjeta de crédito.

El sistema se integra dentro de la página de venta del negocio o puede utilizarse en persona a través del uso de un código QR.

De esa forma, el cliente puede optar por abonar su compra en cuotas, mientras que el comerciante recibe el dinero en el momento.

Juan D'Antiochia, vicepresidente senior Worldpay de FIS para América Latina, comenta a iProUP que esta modalidad permite a los usuarios abonar a través de una factura única o en cuotas.

Popularizado por marcas de pago global, como Affirm, Afterpay y Klarna, pero también a nivel local por fintech como Ualá y Wibond, el buy now, pay later (BNPL) representó casi 3% del valor de transacción del e-commerce a nivel global (unos u$s157.000 millones) en 2021. Y crecerá a pasos acelerados en los próximos años.

"La séptima edición mejorada de The Global Payments Report hace un seguimiento de BNPL en el punto de venta por primera vez. Aunque representa poco menos de 1% del valor de transacción del año, se proyecta que duplique esa participación para 2025, hasta los $s940.000 millones", puntualiza el ejecutivo.

Si bien abonar a plazo es algo ya instalado en la cultura de los argentinos, el buy now, pay later posibilita un mayor consumo a quienes no poseen tarjeta o límite acorde a una compra importante.

La "cuotificación" permite pasar a cuotas consumos realizados en un pago

¿Quienes salen más beneficiados con esta financiación?

El CEO de Wibond resaltó que la propuesta de valor de su empresa es atractiva para distintos públicos, aunque la principal franja es el 51% de no bancarizados.

Bucai agregó que igualmente "hay un clúster importante de personas que sí tienen tarjeta, pero encuentran en Wibond una forma de ampliar su límite".

"Hay una fuerte tendencia de las nuevas generaciones, los nativos digitales, en usar esta modalidad. Acceden a productos y servicios de forma online y pagan en cuotas sin tarjeta de crédito", indica.

El CEO añadió que "el comportamiento del consumidor cambia, que es cada vez es más exigente y busca productos personalizados que satisfagan sus necesidades".

"Todos los actores del ecosistema debemos trabajar en pos de la inclusión y educación financiera. Vemos con buenos ojos cualquier producto que contribuya a que más gente acceda al crédito formal y estamos convencidos de que hay espacio para todos en la industria", completó.