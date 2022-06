Videojuegos: las mejores "ofertas del verano" de Steam por menos de $250 para PC

Comenzó el verano en el hemisferio norte y Steam lanza una catarata de ofertas que hacen que nuestra billetera tiemble, pero no tanto

Como cada año, con el arribo del verano o el invierno en el hemisferio norte, la plataforma Steam reitera su estrategia de negocios y lanza gigantescas ofertas en videojuegos.

Si sos fanático de los videojuegos pero querés que tu billetera no tiemble tanto, iProUP te deja un listado con los mejores videojuegos que podés conseguir ya mismo por menos de $250 finales, incluido el 65% del Impuesto País.

Pero antes de arrancar con las ofertas, es recomendable instalar en tu navegador preferido la extensión "Steamcito", la cual te suma a través de la web el 65% de impuestos que se agregan en Argentina a las compras en el exterior (más allá de que en Steam aparezcan en pesos argentinos siguen siendo compras en el exterior).

De esta forma, el precio que verás es el realmente final y no tendrás ninguna sorpresa al pagar tu tarjeta. Se puede instalar gratis en https://steamcito.com.ar/

La extensión Steamcito permite ver el precio final en la página web de Steam

Es importante aclarar que esta extensión NO funciona con la aplicación oficial de Steam, por lo que cuando entres a través de ella vas a seguir viendo los precios sin el 65%, lo recomendable siempre es verlos a través de la web (no es necesario loguearte con tu cuenta) y luego hacer la compra en la aplicación ya sabiendo el precio real.

Ahora sí, sin más vueltas, los mejores videojuegos para PC por menos de $250 finales válidas hasta el próximo 7 de julio.

Age of Empires II Definitive Edition ($148 finales)

El clásico juego de estrategia lanzado hace 20 años sigue siendo jugado y admirado por nuevas generaciones y ahora con este precio es imposible resistirte si no lo tenés aún.

Cuenta con nuevas misiones, resoluciones de hasta 4k, gráficos mejorados y sonido impresionante. Lo podés comprar en https://store.steampowered.com/app/813780/Age_of_Empires_II_Definitive_Edition/.

Doom 2016 ($148 finales)

Otro de esos juegos que no hay que decir demasiado para convencerte de que juegues si no lo hiciste aún.

En este titulo serás un marine espacial y tendrás que matar monstruos de un portal infernal que se abrió en Marte.

Lo encontrás en https://store.steampowered.com/app/379720/DOOM/

The Witcher 3: Game of the Year Edition ($198 finales)

Antes de protagonizar una serie de Netflix, el buenazo de Geralt desparramó sangre de todo tipo de monstruos en un gigantesco mundo abierto, buscando a su hija Ciri.

Uno de los juegos de rol más impactantes de este siglo, con cientos de horas de juego y secretos, está a tu alcance por menos de lo que cuesta un café con leche.

Otro de esos imprescindibles de cualquier biblioteca de Steam que se precie de tal.https://store.steampowered.com/app/292030/The_Witcher_3_Wild_Hunt/

Hollow Knight ($148 finales)

Uno de los mejores "metroidvanias" de los últimos tiempos, un juego que combina magistralmente la exploración y el combate, sumado a una banda de sonido majestuosa y unos gráficos de dibujo animado que enamoran.

Más de 50 horas de diversión y descubrimiento por muy poca plata. https://store.steampowered.com/app/367520/Hollow_Knight/

Sniper Elite 4 Deluxe Edition ($161 finales)

Un divertido juego de combate ubicado en la Segunda Guerra Mundial en la que somos un prestigioso francotirador que debe eliminar oficiales nazis de alto rango, incluso el mismísimo Hitler.

Se puede encontrar en: https://store.steampowered.com/app/312660/Sniper_Elite_4/

Dead Cells ($231 finales)

Un "rogue-lite" soberbio, se denomina así porque cada vez que perdés tenés que empezar todo de nuevo, y cada mapa es aleatorio, por lo que nunca vas a jugar los mismos niveles.

Lo interesante es que conservás tus habilidades por lo que con cada "run" que hacés, vas mejorando poco a poco tus poderes.

Se agregaron recientemente opciones de accesibilidad para bajarle la dificultad para los que quieren disfrutarlo sin tantas vueltas. Se puede comprar en https://store.steampowered.com/app/588650/Dead_Cells/

Batman: Arkham Knight ($74 finales)

La saga Arkham trajo los mejores videojuegos protagonizados por un superhéroe tan icónico como Batman.

En esta ocasión, el 'Encapuchado' se encuentra encerrado en ciudad Gotham, pero al menos tiene el Batimovil.

Lo podés conseguir en https://store.steampowered.com/app/208650/Batman_Arkham_Knight/

Metal Gear Rising: Revengeance ($103 finales)

Si alguna vez soñaste con ser un ninja cibernético que combate contra robots con una espada eléctrica, este es tu juego.

Un delirante sueño proveniente de la mente de Hideo Kojima, este spin off de la saga Metal Gear te divertirá un buen tiempo.

Se puede comprar en https://store.steampowered.com/app/235460/METAL_GEAR_RISING_REVENGEANCE/

Celeste ($93 finales)

Si buscás un juego de plataforma retro que sea desafiante, sin duda este juego te va a gustar.

Niveles cortos, variados y gran cantidad de opciones para cambiar la dificultad lo hacen ideal para toda edad.

Se encuentra en https://store.steampowered.com/app/504230/Celeste/

Middle Earth: Shadow of War ($161 finales)

Tu oportunidad de medir tu habilidad contra los orcos que pueblan Mordor y destronar al Señor Oscuro de la Tierra Media.

Dinámico, variado y divertido, con enemigos que realmente dan ganas de combatir gracias a su inteligencia artificial y sus hermosos gráficos.

Se consigue en https://store.steampowered.com/app/356190/Middleearth_Shadow_of_War/

Streets or Rage 4 ($231 finales)

Si andás con ganas de revolear unas cuantas piñas a lo largo de unos 12 niveles y recordar las viejas épocas del Sega, esta nueva edición tiene todo: gráficos hermosos, personajes retro, música energética y mecánicas de combate totalmente satisfactorias.

Además, se puede jugar con hasta 4 personas, tanto de forma local como online.

Lo conseguís en https://store.steampowered.com/app/985890/Streets_of_Rage_4/

Resident Evil 4 HD Edition ($93 finales)

Si bien Capcom ya anunció la remake de este clásico, nunca es tarde para jugar a la versión en HD y entender por qué para muchos Resident Evil 4 es una obra maestra.

En esta misión tenemos que rescatar a la hija del presidente de los Estados Unidos secuestrada por un pueblo español que se hacen llamar "los Ganados", con sus icónicos insultos en español como "detrás de ti, idiota".

Se consigue en https://store.steampowered.com/app/254700/Resident_Evil_4/

Ahora si, ya tenés una lista impresionante de videojuegos para divertirte por un buen rato y, lo más importante, sin gastar fortunas en Steam...¡a jugar!