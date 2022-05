No hay límites para los NFT: Madonna lanza su propia colección "inspirada" en su vagina

La autora de éxitos como "Vogue", "La Isla Bonita y "Like a Virgin", lanzó una serie de Tokens no Fungibles que dará mucho de qué hablar

Mientras muchos especialistas debaten sobre el valor real de los Tokens no Fungibles (o NFT), obras de arte o fotografías que están dentro del mundo digital, muchos usuarios aprovechan su comercialización para sacar un gran rédito económico.

Ya son varias celebridades, como artistas o deportistas, que están empezando a realizar grandes inversiones en este terreno que está asociado a las criptomonedas.

La última gran celebridad es la "reina del pop", Madonna. La autora de éxitos como "Vogue", "La Isla Bonita y "Like a Virgin", confirmó el lanzamiento de su propio NFT, en el cual aparece la diva de 63 años totalmente desnuda en medio de un bosque verde, mientras da luz a árboles, insectos y mariposas.

Un dato no menor es que ese "foco" que ilumina estos elementos naturales es una ilustración de la vagina de Madonna en tres dimensiones, una colección que llamó poderosamente la atención de muchos usuarios y fanáticos de la cantante

"Madre de la evolución" y "Madre de tecnología", son algunos de los nombres de las creaciones digitales.

El NFT de Madonna

La reina del pop acudió a los servicios de uno de los artistas digitales más relevantes del NFT, Mike Winkelmann, conocido por vender su propio token por u$s70 millones.

Esta colección tiene varias recreaciones de la artista creadora de "Ray of Light". En una de ellas, aparece sin ropa, acostada en un laboratorio y sus partes íntimas desprenden una luz radiante a un árbol con flores, cuyo título es ‘Madre de la creacción’.

Por otro lado, hay otra ilustración en la que Madonna está pariendo muchas mariposas, cuyo nombre es ‘Madre de la evolución’. ‘Madre de tecnología’, trata de representar como Madonna hace nacer a un ciempiés en medio del bosque.

El contexto de estas obras es "investigar el concepto de la creación" y no únicamente desde el simple nacimiento, sino también en la forma que una persona puede dar luz a su creatividad sobre la maternidad.

"Estoy haciendo lo que las mujeres han hecho desde el principio de los tiempos, que es dar a luz. Creo que es realmente importante que se piense mucho y se converse en la creación de estos videos", explicó.

Actualmente, y pese a sus dudas sobre los valores reales de los NFT, estas colecciones digitales ya superaron los u$s30.000 de valor y se encuentran subastadas en tres organizaciones sin ánimo de lucro centradas en el apoyo de mujeres y niños.

¿Los NFT son una burbuja especulativa o una posibilidad de inversión?

Los tokens no fungibles o NFT vienen marcando la agenda en la segunda parte del 2021 y en lo que va del 2022. Esta tecnología cambió la forma de relacionarse entre coleccionistas, el arte digital. Incluso, el vínculo de los hinchas de fútbol con sus ídolos y equipos.

En rigor, un NFT es nuevo tipo de activo virtual que se caracteriza por:

Representar un bien único e irrepetible

Puede ser, por ejemplo, un archivo digital con un texto original, audio, imágenes o un video

Cada uno vale lo que el mercado está dispuesto a pagar (a diferencia de, por ejemplo, un DAI, que siempre cotizará a u$s1)

(a diferencia de, por ejemplo, un DAI, que siempre cotizará a u$s1) Son "no fungibles": no es posible gastarlos en un bien de otra índole y son de valor económico equiparable

Sus cifras son más que elocuentes: se vendieron artículos digitales por más de u$s13.000 millones en 2021.

Sin embargo, hoy está en el ojo de la tormenta luego de que el emprendedor iraní Sina Estavi pagara u$s2,9 millones por el NFT del primer tuit de Jack Dorsey en marzo de 2021 y cuando intentó venderlo por u$s48 millones, solo recibió ofertas menores a u$s300.

Por lo pronto, existen muchas dudas sobre el valor real de estos activos: mientras algunos expertos afirman que se trata de una "moda pasajera", marcas, artistas y clubes deportivos apuestan de lleno pese a que puedan depreciarse.

El economista Ignacio E. Carballo, director de Ecosistema Fintech & Digital Banking (UCA), señala a iProUP que cuando aparece una innovación que genera un "boom", algún tipo de euforia en los mercados, buena parte del valor reflejado en el precio es especulación respecto del futuro de esa disrupción.

En su visión, "la pregunta no es si vale la pena invertir en los NFT, sino cuáles valen la pena y cuáles no. Cada forma de uso tendrá motivos para responder positiva o negativamente".

"Hay que separar el caso de uso de la innovación tecnológica disruptiva que, sin duda, tiene un gran valor agregado. Esto se percibe tanto en las numerosas rondas de inversión como en las diversas industrias que los utilizan . Algunos de ellos son estériles y el mercado no los convalida, por eso el precio cae", agrega.

El economista asegura que no necesariamente se perderá plata con la compra de estas piezas virtuales. Señala que debe comprenderse que es un activo y, como tal, cotiza en el mercado producto de la oferta y la demanda, presente y futura.

"Eso no tiene nada que ver con que un NFT pensado como inversión vaya a fracasar. Tenemos que tener presente que en el mundo cripto, el rol de una creación de una comunidad es fundamental", señala el experto.