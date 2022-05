Bitcoin no detiene su caída y está muy cerca de alcanzar su récord histórico en ventas

La principal criptomoneda no detiene su descenso y enciende la alarme de aquellos inversores que no están acostumbrados a su volatilidad

Bitcoin (BTC) atraviesa una de las semana más difíciles de los últimos meses. Su capitalización de mercado tiene un valor de u$s28,552 millones, cifra que alerta a los inversores que no están acostumbrados a su volatilidad.

Por tal motivo, en el transcurso de los últimos días se produjo una venta masiva del principal criptoactivo, que eliminó más de u$s200.000 millones del mercado en solo 24 horas, según estimaciones del sitio web de seguimiento de precios CoinMarketCap.

Sin embargo, está caída también afecta a las cripto estable TerraUSD, que acaba de perder más del 90% de su capital, y los expertos se debaten en si va a poder repuntar o se trata del fin de un proyecto.

Los Bancos Centrales, también en contra de las cripto

El descenso, también se ve impulsado por la posición negativa que adoptan los principales bancos del mundo, quiénes endurecen de manera agresiva su política monetaria para combatir la inflación y los tokens digitales.

A nivel local, el Banco Central Republica Argentina (BCRA) emitió la semana pasada un comunicado en el que ratificó su postura en contra de las criptomonedas.

En ese texto, la entidad financiera precisó que "las entidades financieras no podrán realizar ni facilitar a sus clientes operaciones con activos digitales, incluidos los criptoactivos y aquellos cuyos rendimientos se determinen en función de las variaciones que esos registren, que no se encuentren regulados por autoridad nacional y autorizados por el Banco Central".

El BCRA ratificó en el transcurso de la semana pasada su postura en contra de las criptomonedas

¿Por qué el Banco Central prohibió las cripto al Galicia?

El hermetismo del Banco Central coincidió con el de los empresarios de la industria cripto, que ven al 2022 como un año bisagra para la consolidación de las criptomonedas en el país.

Un empresario muy reconocido en el ambiente cripto local afirmó sorprendido a iProUP : "No se puede creer que el Banco Central haya salido a cortarle las alas a dos días del anuncio. Un banco de la talla del Galicia no toma una iniciativa de este tipo si primero no lo consulta con el Central. Me parece un papelón".

Y añadió: "Por lo que sé, hizo todo by the book (siguiendo las reglas) y fue aprobado. Pero después fue bochado por orden de los sindicatos". Esta línea de análisis coincide con la batalla de Sergio Palazzo, líder de la Bancaria, para afiliar a los trabajadores fintech, en especial de Mercado Pago.

La experiencia El Salvador

El Salvador fue, hasta hace pocos días en los que se sumó la República Centroafricana, el único país que adoptó a BTC como divisa de curso oficial.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, anunció que el país aprovechó la baja para comprar más criptomonedas, y agregó 500 unidades a su fondo.

Desde su creación en 2009, la criptomoneda se desarrolló en un contexto de tasas de interés ultra bajas.

"Es posible que haya repuntes temporales, pero mientras siga subiendo el rendimiento de los obligaciones de Estado y del dólar" por la determinación de la Fed, "las caídas aún más fuertes son el principal riesgo" para las criptomonedas, advirtió Fawad Razaqzada, analista de City Index, según informó el sitio Yahoo! Finance.