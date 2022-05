El holding de Fiat y Peugeot compra ShareNow de Mercedes Benz y BMW: plan del nuevo coloso del carsharing

Esta operación crea un gigante en el negocio del carsharing al adquirir una flota de 10.000 vehículos, de los cuales 3.000 son eléctricos

La compañía Free2move, propiedad del grupo Stellantis, anunció la compra de Share Now, el servicio de autos compartidos propiedad de Mercedes-Benz y BMW. De esta manera la fusión hace que la flota actual de 2.500 coches de la empresa de Stellantis se incremente en 10.000 autos más, de los cuales 3.000 son eléctricos.

El plan de la empresa

Esta operación permite que Free2move ya logre tener presencia en 14 grandes ciudades de Europa en las que hasta ahora no tenía representación. La mayoría son ciudades alemanas, que se suman a los siete centros de movilidad que Free2move tiene en Europa y Estados Unidos.

"Esta adquisición también acelerará nuestro crecimiento rentable. Ahora estamos un paso más cerca de alcanzar nuestro objetivo de ampliar la presencia mundial de Free2move hasta los 15 millones de usuarios activos en 2030", afirmó la consejera delegada de Free2move, Brigitte Courtehoux. Actualmente, la compañía tiene dos millones de usuarios a los que sumará los 3,4 millones de Share Now.

Según la compañía, esto es un paso hacia el crecimiento del negocio de la movilidad compartida y que llegue a los 2900 millones de dólares de ganancias al final de la década. Según informó la empresa, en 2020 lograron llegar al punto de equilibrio.

Las compañías acuerdan no detallar el monto de la transacción

A través de un comunicado Mercedes-Benz indicó que las tres compañías acordaron no dar ningún detalle sobre el monto en el que se produjo la venta de Share Now a Stellantis, una operación que todavía está sujeta al cumplimiento de los requisitos antimonopolio.

"Estamos orgullosos de haber fundado el segmento de vehículos compartidos con Car2go [que en 2019 se fusionó con Drive Now para crear Share Now]. Aunque Mercedes-Benz se centrará más en su negocio principal en el segmento de lujo, los vehículos compartidos seguirán siendo una parte importante de la movilidad urbana y un elemento esencial en la oferta de movilidad de Free now", aseguró Gero Götzenberger, director de estrategia e inversiones de Mercedes-Benz Mobility.

"Con Free now y Charge now [servicio de carga de vehículos] nos estamos enfocando en dos segmentos de crecimiento que continuarán ofreciendo a nuestros clientes toda la gama de servicios de movilidad en el futuro y apoyar la expansión de la movilidad eléctrica", afirmó Götzenberger.

De cara al futuro, Stellantis confirmó que, por el momento, mantendrán los vehículos de las compañías alemanas e introducirán otro tipo de servicios más similares al alquiler de vehículos para potenciar el negocio, según un artículo del sitio Cincodias.com.