¿El error más caro de la historia?: vendió NFT de un millón de dólares en apenas un centavo

"Errare humanum est" (errar es humano) es una expresión en latín que se utiliza para aceptar que es intrínseco a la naturaleza humana equivocarse, por lo que hay aprender de esto para evitar que se repita, y más cuando la pifia lleva a perder un millón de dólares en criptomonedas.

Esto le ocurrió al dueño de un codiciado NFT (token no fungible) que confundió ETH por wei al poner en venta una pieza de la colección Etherrock (compuesta por piedras digitales).

De esta forma, el comprador (que utilizó un bot especial que busca ofertas en el mercado) adquirió la pieza digital a un valor inferior a un centavo de dólar, cuando la intención del vendedor era recibir una suma cercana al millón.

Es que 1 ETH equivale a 1.000.000.000.000.000.000 de wei, lo que significa que el valor de esta criptomoneda es prácticamente insignificante.

Al percatarse del error, el vendedor (quien se hace llamar Rock Dust en Twitter) intentó recuperar el NFT, pero no obtuvo respuestas del nuevo dueño de la pieza de Etherrock ni logró con desde la plataforma donde se concretó la operación puedan ayudarlo.

This account will be used to track the transactions and price floor on #EtherRocksTo purchase an EtherRock, visit the original 2017 site https://t.co/YZtzlrXN5K on a DeskTop and connect your metamask to view available rocks. This will not work on mobile.#EtherRock @etherrock pic.twitter.com/K8chTuGxn4 — EtherRock Price (@etherrockprice) August 6, 2021