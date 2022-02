Experto financiero estadounidense sorprendido por la adopción cripto en Argentina

Para la consultora Argentina y México son los países líderes en adopción de criptoactivos en la región y su tasa de crecimiento es comparable a la de países europeos. Sendos países ocupan el puesto 14 y 15 a nivel global, teniendo las criptomonedas una penetración del 15% en la población adulta.

Datos como este fueron los que sorprendieron a Anthony Pompliano, el reconocido comentarista y podcaster de criptomonedas. Pompliano hizo hincapié en la situación económica de Argentina, la que comparó con países como El Salvador, para explicar por qué cree que existe una adopción tan pronunciada.

Específicamente, el comentarista retomó a través de su canal de Youtube, las palabras de Jack Mallers, el CEO de Strike, una wallet que llegó a Argentina a principios de este año. Mallers comenta que considera sorprendente la adopción de su solución en Argentina a lo que Pompliano agregó: "Argentina está adoptando Bitcoin y Lightning Network a un ritmo demencial". Haciendo eco de un tweet de Mallers, agregó que "Es importante entender que Argentina está en un muy mal momento económico. Inflación del 55%, el PBI se va a contraer 12% este año, ocurrieron 8 crisis monetarias desde que se fundó su Banco Central y la mitad de la población ya vive en la pobreza".

???????? Welcome, Argentina! ????????Today, we launch a superior financial experience to a country that faces hyperinflation, predatory payment networks, and unusable cross-border transfersToday, we use the world's open monetary network, #Bitcoin, to give hope to the people of Argentina pic.twitter.com/Z2RYLxmKSL — Jack Mallers (@jackmallers) January 11, 2022