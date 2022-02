Un nuevo país regional suma su propia CBDC: ¿de cuál se trata y cuándo hará su debut?

La pandemia de coronavirus aceleró la adopción de las criptomonedas por parte de los inversores como una nueva herramienta para resguardar sus ahorros.

Con el mundo dirigiéndose cada vez más hacia lo digital en la forma de tratar con el dinero, bancos centrales de todo el mundo decidieron investigar y, en algunos casos, ya lanzaron o probaron, sus propias versiones digitales de papel moneda. Estas herramientas son conocidas como monedas digitales de banco central o CBDC por sus siglas en inglés.

Son varios los que ya lanzaron su propia divisa de este tipo. Entre ellos se encuentran China y Bahamas, entre otros, a los que podría sumarse otro competidor.

Se trata de Jamaica, país que realiza pruebas piloto de su eCurrency desde mayo pasado. En él, el Banco de Jamaica, o BOJ, acuñó el primer lote de prueba de CBDC de ese país

Ahora, el primer ministro jamaiquino, Andrew Holness, anticipó el lanzamiento de dicha moneda para este año. Fuentes cercanas al gobierno jamaiquino deslizaron que el principal objetivo sería desincentivar el uso de Bitcoin (BTC) en el territorio caribeño, con un 70% de su población adoptando el denominado dólar jamaiquino en los próximos cinco años.

El gobernante anunció el inminente debut de la moneda digital de nación en su cuenta de Twitter, en un hilo describiendo las potencialidades de Jamaica para convertirse en una tierra próspera y de oportunidades. En este, resaltó las ventajas que supondrá la adopción de la CBDC.

The Bank of Jamaica will roll out our own digital Jamaican dollar in 2022 after a successful pilot during 2021. — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) February 10, 2022