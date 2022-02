¿Por qué algunos mineros venden sus Bitcoin y generan una sensación de "alarma" en el mercado?

Las posiciones netas de los mineros fueron negativas por primera vez desde noviembre, según el último informe semanal de Glassnode

Una métrica reciente encendió una señal de alarma para los traders. La misma rastrea la cuota de mercado de los mineros de Bitcoin, la cual se volvió negativa el 5 de febrero por primera vez desde noviembre, según informó la plataforma de análisis de datos on-chain Glassnode.

Las posiciones netas de los saldos de los mineros a lo largo de 30 días muestran que vendieron más monedas de las que acumularon últimamente.

Esto dejaría en claro que algunas mineras necesitan obtener capital para hacer frente a los costos de sus operaciones, según sugiere un informe de Bloomberg.

A lo largo de la historia de Bitcoin, el comportamiento de los mineros proporcionó, a menudo, indicaciones precisas sobre la dirección del mercado.

En el retroceso superior a 50% de julio de 2021, los mineros jugaron un papel decisivo en el movimiento que llevó a Bitcoin a mínimos por debajo de los u$s30.000 por unidad.

Con respecto a esto, Charles Edwards, director general de la gestora de activos Capriole, recordó que "las mayores caídas que ha tenido Bitcoin se produjeron debido a la capitulación de los mineros (diciembre de 2018, marzo de 2020), cuando BTC cayó por debajo de los costos de producción, ahí se corre el riesgo de la capitulación de los mineros".

Riesgo actual

Antes y después de la última baja, los mineros aumentaron sus existencias, incluso cuando los precios alcanzaron los u$s35.000 por unidad, según un estudio de Delphi Digital. Sin embargo, esto empezó a cambiar.

Con Bitcoin todavía un 38% por debajo de su reciente máximo histórico de noviembre, los mineros cuyos costos operativos son más elevados empiezan a sufrir la presión de tener que lidiar con sus saldos de efectivo mientras necesitan invertir en equipos más potentes a medida que la tasa de hash alcanza nuevos máximos históricos y la dificultad para minar nuevas monedas aumenta.

Las acciones de las mayores empresas mineras se recuperan desde los mínimos de la reciente venta. Marathon Digital Holdings Inc, Riot Blockchain Inc, Stronghold Digital Mining Inc, y Hut 8 Mining Corp escalaron más de 40% desde los mínimos de enero. Pero los pools de minería con operaciones más modestas puede que realicen ventas estratégicas.

Charlie Schumacher, vocero de Marathon Digital, contó que comenzaron a "vender en octubre de 2020 y no hemos vendido ni un solo satoshi desde entonces".

Por su parte, Sue Ennis, directora de relaciones con los inversores de Hut 8 Mining, resaltó: "Creemos en Bitcoin. Algunos mineros venden Bitcoin o lo utilizan para pagar sus gastos. Nosotros guardamos el nuestro".

Mineros en auge

Los mineros de Bitcoin ubicados en los Estados Unidos están en auge, especialmente tras la prohibición de la actividad en China. Sin embargo, dado el actual contexto macroeconómico, hay "poco margen de error" en términos operativos para mantener la actividad rentable este año, a diferencia de lo que ocurrirá en 2021, advirtió Lucas Pipes, analista de B. Riley.

"Las máquinas se han vuelto mucho más caras. Si pretendés aumentar tu exahash hasta un determinado nivel, vas a tener que invertir entre un 20% y un 30% más para conseguirlo", añadió.

Los costos de producción de los mineros rondan los u$s34.000 por BTC. Por debajo de esa cantidad, la actividad deja de ser rentable. Datos sobre el crecimiento de las ventas de Bitcoin por parte de los mineros surgieron más o menos al mismo tiempo que la reprueba del soporte en este rango de precios entre el 22 y el 24 de enero, según informó Cointelegraph.