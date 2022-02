Rusia cambia de parecer y regulará a las criptomonedas: ¿puede pasar lo mismo en Argentina?

El gobierno ruso comienza a regular a las criptomonedas y establece que quien no declare sus Bitcoin incurrirá en delito. Se trata antes del 18 de este mes

El Ministerio de Hacienda del gobierno Ruso acaba de publicar un comunicado para comenzar a regular a las criptomonedas antes del 18 de febrero.

En el documento establece las principales bases de un proyecto que comenzará a tratarse este mes de febrero, y se denomina "Concepto de regulación legislativa de los mecanismos para organizar la circulación de monedas digitales".

Con esto, el gobierno ruso asegura que los ciudadanos poseen más de 12 millones de cuentas y alrededor de 2 billones de rublos en criptomonedas.

Además, afirma que el país ocupa el tercer lugar en el mundo en minería de Bitcoin. Con un volumen tan grande en criptomonedas, el Banco central alertó sobre los riesgos en los delitos relacionados con lavado de activos o estafas.

Rusia comienza con la adopción de las criptomonedas.

El futuro

El documento fue aprobado después de una reunión con el Viceprimer Ministro, el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Dmitry Grigorenko.

Según el texto difundido: "El gobierno ha determinado el futuro de las monedas digitales en Rusia. La rotación de tales activos financieros estará regulada por el Estado con obligaciones estrictas para todos los participantes en el mercado profesional y un énfasis en la protección de los derechos de los inversionistas ordinarios".

Añade el aviso gubernamental que "el objetivo de la norma es integrar el mecanismo de circulación de monedas digitales al sistema financiero y asegurar el control de los flujos de caja en el circuito de las entidades de crédito".

De esta manera, "la protección de los derechos de los ciudadanos, además de dividir a los inversores en calificados y no calificados, se garantizará a través de requisitos de licencia para plataformas de criptomonedas. Éstos, a su vez, estarán obligados a contar con ‘airbags’ financieras en términos de liquidez y suficiencia de capital", continúa.

Además, toda la información sobre transacciones con criptomonedas debe pasar por el sistema estatal "Transparent Blockchain" de Rosfinmonitoring.

Según el documento, Transparent Blockchain puede ayudar a identificar a los propietarios de billeteras de criptomonedas utilizando datos de código abierto, así como información de la red oscura, crear patrones de uso ilegal de criptografía y servir como un registro de direcciones relacionadas con delitos y financiamiento del terrorismo.

Los usuarios de criptomonedas se dividirán en inversores "calificados y no calificados". Los participantes del mercado deberán declarar transacciones con criptomonedas por un monto de más de 600 mil rublos. Los reguladores considerarán la falta de declaración como un delito penal. También Se proporcionarán multas por aceptación ilegal de pago en criptomoneda.

Vlaradimir Putin, presidente Ruso

A fines del año pasado, el presidente Ruso, Vladimir Putin se había manifestado de manera crítica, respecto a los criptoactivos.

"No está respaldado por nada y la volatilidad es colosal, por lo que los riesgos son muy altos. También, creemos que debemos escuchar a quienes hablan de esos altos riesgos", dijo en el foro de inversión "Russian Calling" en Moscú.

Putin había solicitado un mayor monitoreo y regulación de las criptomonedas y señaló que ciertos países en todo el mundo están viendo una adopción significativa de monedas digitales.

¿Y la regulación en Argentina?

La fiebre por las criptomonedas llegó hace rato a oídos del gobierno argentino. Y la fiebre de los argentinos por las monedas digitales sigue en auge. Para el Ejecutivo, la ecuación resultó sencilla.

Por eso, en un comunicado de fines de diciembre anunció que las cripto estarán gravadas con el impuesto a los créditos y débitos bancarios, más conocido como impuesto al cheque.

Según el decreto 796/21, la aplicación del impuesto no recaerá en forma directa sobre el comprador final de las criptomonedas, sino sobre las cuentas recaudadoras de las billeteras que realizan esa operación.

Con la firma del ministro de Economía, Martín Guzmán, el artículo 7 de la norma señala que "las exenciones previstas en este decreto y en otras normas de similar naturaleza no resultarán aplicables en aquellos casos en que los movimientos de fondos estén vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y/o cualquier otra operación sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales, o instrumentos similares, en los términos que defina la normativa aplicable".

El decreto del Poder Ejecutivo señala que "resulta prudente limitar las exenciones vigentes en el caso de intervenir determinados instrumentos, tales como monedas digitales o similares".

La intención de esta regulación, según el Gobierno, es "ser la hoja de ruta para las políticas públicas hacia una economía más tranquila, con más oportunidades para todas y todos, junto con la definición de un sendero fiscal sostenible en el mediano plazo".

El Gobierno ya había gravado las operaciones de las fintech con el impuesto al cheque si eran hechas por personas jurídicas, igualándolas con las transferencias bancarias.

Ignacio Morales, Analista Financiero de Wise Capital, explica a Forbes Argentina que "el impacto de la medida es muy limitado" y que "afecta únicamente a los servicios que ofrecen los exchanges locales". De esta forma, explica, "las operaciones que los usuarios realizan en exchanges del exterior o en sus billeteras no se ven alcanzadas".

Para el especialista, es una medida que "perjudica más a los exchanges locales que a los inversores, ya que éstos pueden optar por realizar operaciones de compra-venta mediante la modalidad p2p (persona a persona), y de esta forma no pagar impuestos".

En la misma línea, Martín Eduardo Género, investigador sobre blockchains en Clave Bursátil, espacio dedicado a la difusión y educación financiera, también sostiene que el decreto perjudica "casi exclusivamente" a los exchange locales.

Mercedes Marcó del Pont, titular de AFIP

"Vos como usuario podés optar por darte vuelta y usar un exchange extranjero. Y ya está. No pagás ese impuesto ni mandan tu información a la AFIP ni nada. O sea, entre más le quieran sacar tajada al mercado de cripto lo único que van a hacer es aislar y perjudicar el valor de las empresas locales", completa Género.

La cuestión central, precisa el investigador, es que el Gobierno no puede regular la blockchain; ningún país del mundo lo puede hacer, porque es descentralizada. "Entonces, como el gobierno no le puede poner impuestos a eso, se lo pone a las transacciones en blanco y declaradas. Lo único que hace es espantar a la gente, que va a realizar las transacción en negro, lo cual no tiene dificultad", agrega.

Norberto Saraceni, socio de la consultora Baker Tilly, aclara que el decreto regula las transacciones de entrada o retiro de fondos de las plataformas fintech que se usan para operar en cripto y no sólo a las transacciones en Bitcoin, lo que sería imposible, indicó Yahoo Noticias..

"Está claro que los principales afectados serán los contribuyentes particulares o inversores minoristas, que por temor o por desconocimiento no compran sus criptoactivos en el mercado P2P, o persona a persona como se llama en español. Porque este tipo de contribuyente usa plataformas locales o internacionales que vieron potencial en el mercado de la Argentina en el último tiempo y que permiten ingresar y retirara fondos en pesos. El efecto inmediato que veo es que los inversores tratarán de mudarse al mercado P2P o investigarán el uso de plataformas que no estén alcanzadas por las regulaciones en la Argentina", completa Saraceni.