El metaverso ya está entre nosotros: conocé de qué se trata la tecnología que revolucionará el mundo

Compañías de diferentes sectores ya trabajan para sacar provecho al próximo escenario que, se presume, generará una verdadera revolución

A principios de septiembre, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, anunció con emoción el lanzamiento de una app que permite a los usuarios teletrabajar con sus compañeros de oficina desde un espacio virtual.

De esa forma, quizá sin querer, develó ante miles de personas parte del concepto de "metaverso", término que empezará a formar parte del vocabulario habitual de las empresas del planeta. Pero ¿qué es? Básicamente, un gran mundo virtual en el que las personas pueden entrar, mejorar, crear o transformar espacios compartidos, mediante avatares que los representan.

El propio Zuckerberg brindó un breve pantallazo en agosto, durante la presentación de Horizon Workwooms, una app que, mediante el casco de realidad virtual Oculus Quest 2, permite usar oficinas virtuales y participar de reuniones laborales. "En el futuro, trabajar juntos será uno de los usos principales del metaverso", asegura el creador de Facebook.

El metaverso también permite a los usuarios interactuar entre ellos mediante sus avatares, que obtuvieron gran popularidad gracias al gaming, industria que se prepara con todo para pisar fuerte en este mercado. Dentro de los juegos masivos, se transformaron, incluso, en una nueva forma de expresión al permitir personalizar su apariencia, ropa, gestos y, en algunos casos, hasta la voz.

Un negocio para todos

El metaverso no se reduce al home office: también permitirá ir a un cine, tomar un café con conocidos, conocer museos o hasta acudir a un concierto, pero de manera 100% virtual.

En agosto, la cantante pop Ariana Grande aprovechó este nuevo concepto y creó una experiencia compartida: un recital en el universo de Fortnite, uno de los videojuegos más populares. Sus rivales Minecraft y Roblox también trabajan para sacar provecho a estas interacciones.

A nivel local, la celebrity Romina Malaspina será la DJ de la primera disco en un metaverso realizado en Decentraland, una blockchain que ofrece mundos virtuales y fue creada por argentinos.

Horizon Workwooms, la app presentada por Mark Zuckerberg en agosto pasado.

En el caso de los videojuegos, la ecuación es simple: a mayor cantidad de innovaciones, los consumidores (en su gran mayoría, adolescentes) pasarán más tiempo en estos mundos virtuales y crearán una gran vidriera para marcas.

Ante la pregunta de si el metaverso abrirá nuevas oportunidades de negocio a empresas de todo tipo, la respuesta es un "sí" rotundo. Martín Sciarrillo, director de Tecnología de Microsoft Argentina, revela a iProUP: "Con este nuevo paradigma estamos viviendo una gran convergencia y disrupción de nuevas tecnologías", que ofrecen a través de su plataforma Azure, entre las que se destacan:

Cómputo (cloud computing) y en el borde (Edge Computing)

Gemelos digitales (Digital Twins)

Internet de las cosas (IoT)

Realidad aumentada, mixta y virtual (RA, RM y RV)

Automatización

Sciarrillo añade que "cada vez será más común desarrollar estrategias e implementaciones inmersivas que permitan anticiparnos, construir maquetas digitales que den una respuesta acertada y precisa sobre la viabilidad de un proyecto antes de avanzarlo, por ejemplo".

"Las oportunidades son tan diversas como la cantidad de industrias que podrán favorecerse: desde ensayar protocolos de cuidado para volver a la oficina y estimar su efectividad; crear una nueva planta de trabajo y analizar qué recursos y tiempos llevarán construirla; hasta diseñar nuevas ciudades y prever la inversión en infraestructura", resalta.

Martín Sciarrillo, Director de Tecnología de Microsoft Argentina

Con respecto a cuestiones laborales, el ejecutivo de Microsoft señala que "abre un universo nuevo de interacción con los demás". Y destaca a Mesh, plataforma de realidad mixta de la firma que posibilita a "personas en diferentes ubicaciones físicas unirse a experiencias holográficas colaborativas y compartidas en distintos dispositivos".

"En concreto, el beneficio principal tiene que ver con mejoras de la productividad, anticipación de resultados y ahorro de costos. Pero, también abre enormes oportunidades para el cuidado y la interacción entre los colaboradores en tiempos del trabajo híbrido", añade.

Juanma Linares, Strategy Director de R/GA Buenos Aires, asegura a iProUP: "El metaverso es la evolución natural de Internet, que consiste en diferentes 'mundos' interconectados con cierto nivel de inmersión que ofrecen nuevas formas de interacción entre personas, compañías e inteligencias artificiales. Reducen la distancia entre lo físico y lo virtual, en algunos casos, integrándolo".

"Las oportunidades son ilimitadas, pero estarán muy marcadas por la capacidad de cada compañía de entender la mejor forma de estar en el metaverso en función de su negocio, entendiendo las necesidades de las personas y los nuevos comportamientos que habilitan estas oportunidades", subraya.

Juanma Linares, Strategy Director de R/GA Buenos Aires

Matías Benz, gerente de Marketing de ASUS Argentina, se suma a la charla con iProUP y destaca que se trata de "una realidad virtual inmersiva, que ofrece una experiencia con características propias del mundo físico, trae consigo oportunidades de negocios y formas en que las marcas podemos relacionarnos con nuestro público".

"Por el avance de la tecnología, tenemos que adaptar constantemente nuestra estrategia al comportamiento de los usuarios. Las redes sociales, los videojuegos son dos ejemplos: comenzamos a buscar clientes en los lugares donde eligen estar, ofreciendo nuestros productos y servicios en plataformas que implican nuevos procesos y estrategias", destaca.

Según Benz, "muchos juegos se convirtieron en escenarios donde, por ejemplo, acontecen recitales o eventos de entretenimiento. El metaverso, entendido como un lugar en el que las personas se encuentran virtualmente para trabajar, jugar o socializar abre un mundo de posibilidades para las empresas", enfatiza.

Jonatan Cisterna, fundador y director general de Temporada de Juegos, una de las competencias más importantes de la Argentina y la región, remarca a iProUP que "sin dudas generará enormes oportunidad de negocios, no solo para multinacionales sino también para compañías argentinas".

"Empresas como Sony, Epic, Nvidia y Microsoft ya están hablando de la gran cantidad de cosas que podrían hacerse en el metaverso. A nivel local, será una oportunidad tremenda de mostrarse y generar un nuevo concepto de marketing. Es que permitirá realizar acciones o activaciones sin tanta inversión y con la misma experiencia al usuario. Sin dudas, será interesante", completa.

En Argentina

Al preguntar si las compañías argentinas están preparadas para aprovechar el metaverso, Sciarillo también responde de modo afirmativo: "Lo primero es la curiosidad por innovar. En este sentido, hay varias empresas locales, de distintos tamaños, que están interesadas y haciendo sus primeras consultas para desarrollar gemelos digitales".

Según el ejecutivo, "esta nueva plataforma permite crear una representación digital de objetos, lugares, procesos empresariales y personas reales, obtener información para mejorar productos, optimizar las operaciones y los costos basándonos en datos tomados del mundo real".

"Las posibilidades son ilimitadas: desde una línea de producción que reduce su emisión de carbono; un proceso de manufactura que se ajusta a partir de un nuevo ingrediente; hasta una ciudad que simula propuestas sobre escenarios de crecimiento poblacional para garantizar el abastecimiento de energía. El futuro está mucho más cerca de lo que pensamos y es aplicable a corto plazo", completa.

Según Linares, "para algunas compañías la clave estará en generar nuevas formas de relacionarse con sus audiencias, reducir fricciones para la adquisición de sus productos o servicios o nuevos".

En tanto que, agrega, "para otras estará en ser parte de la infraestructura necesaria para cubrir necesidades actuales y otras que todavía ni podemos imaginarnos. El reto no estará tanto en ser los primeros ni los más grandes, sino en los más adaptados".

Jonatan Cisterna, fundador y director general de Temporada de Juegos

Según el ejecutivo, "proyectos como 'VR Power Trainer', el ecosistema de entrenamiento virtual desarrollado para la Fundación PowerChair Football Argentina, demuestra lo que nuestros equipos pueden hacer en el ámbito de la inmersión y los mundos virtuales 3D".

Cisterna, en tanto, advierte que "hay que esperar cómo irán surgiendo cada una de las innovaciones, porque este es solo el inicio de algo que puede ser muy grande".

"Ya lo hemos visto en películas. Habrá que analizar qué tan productivo puede ser para la vida cotidiana. Pero el nivel de oportunidades en cuanto a marketing, inversión de publicidad y desarrollo, y generación de activaciones, contenido y experiencias es muy grande", agrega.

En el mismo sentido, Benz remarca que cuentan "con ROG Citadel XV, una experiencia virtual inmersiva que tiene el look and feel de un videojuego. Los usuarios ingresan a un espacio interactivo en el que entran en contacto con los últimos productos que ofrecemos, no solo los que están en stock en una sucursal".

El ejecutivo revela que "no nos limitamos a mostrarlos, como podríamos hacerlo en una página web tradicional, sino que la experiencia introduce al jugador en los personajes e historias de un nuevo universo visual".

"Omni, un robot amante de la diversión, guía al usuario a través de cuatro salas de demostración temáticas para brindarle una mirada cercana y personal de nuestros productos más recientes. Luego, se desbloquea un campo de tiro para probar su puntería y reflejos en varios minijuegos", precisa.

De esta forma, "una persona no elige dentro de las opciones disponibles en la tienda en ese momento, sino que puede encontrar el producto que verdaderamente desea y, además, probarlo de una forma que la tienda online tradicional no ofrece", añade.

"Con la llegada del Metaverso, crecen las posibilidades para optimizar más esta experiencia", concluye el experto, confirmando que el futuro del trabajo y el comercio, cambiarán para siempre.