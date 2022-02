Informe especial | Puerta a puerta: las mejores alternativas para comprar en EE.UU. y pagar envío a dólar oficial

Existen varios servicios disponibles en el país que permiten realizar compras en sitios web internacionales y acceder a una oferta más variada de productos

El comercio electrónico fue una de las actividades que más creció en la Argentina los últimos dos años a raíz de la pandemia.

Los números no hacen más que confirmarlo: según el reporte Global Ecommerce Forecast 2021 de la consultora Insider Intelligence, al que accedió iProUP, la venta online avanzó 26% el año pasado en el país, que se ubicó cuarto a nivel global por detrás de India (27%), Brasil (26,8%) y Rusia (26,1%) y delante de México, con el 21,2%.

Sin embargo, el mercado local tiene dos grandes limitaciones:

Muchas compañías no están presentes en Argentina y los cargos de envío son altísimos

Los precios en algunos rubros no son competitivos comparados con la oferta del exterior

En este contexto, las plataformas "puerta a puerta" permiten agilizar procesos y la reducción de la cifra final a pagar. Y son grandes aliados de los argentinos que buscan comprar productos a precios más que interesantes.

"Boxes": cómo funcionan y cuáles son los más usados

Se trata de firmas que poseen depósitos en Estados Unidos, en ciudades como Miami, y que ofrecen a los usuarios una casilla de entrega para que:

Compren productos en cualquier página del mundo

Indiquen el domicilio de estas instalaciones en la compra

Recibirán lo adquirido, que se almacenará en un box

Puedan abonar el el flete a la Argentina al dólar oficial de $108

De esta forma, es posible aprovechar el free shipping (envío gratuito dentro de EE.UU.), muy común en eBay o Amazon, y así concentrar las compras en un mismo lugar para luego tramitar el envío a la Argentina en un solo paquete.

Una de las opciones más usadas en el país es Aerobox. Desde la firma indican a iProUP que brindan servicio de courier "100% legal" y se diferencia de las que utilizan a "valijeros" o turistas.

"Tenemos 12 vuelos por semana. El usuario que se registra en la plataforma recibe instantáneamente una dirección en Estados Unidos y un número de cliente. Al hacer sus compras, que pueden ser en portales de cualquier sitio del mundo, coloca esos datos para que los artículos le sean enviados a nuestro depósito en Miami", explican desde la empresa.

Otra de sus ventajas principales es que el flete se abona a dólar oficial, sin recargo del 65% del solidario. "Algunas webs famosas cobran todo al valor blue, ya que no tienen sociedad en Argentina", advierten desde Aerobox, cuyo valor por kilo arranca en u$s17.

Para graficar el proceso, remarcan que a medida que reciben los productos en sus instalaciones son procesados por una máquina que los escanea y envía una foto al comprador. Así, puede tener un control de lo que llegó y, en caso de ser necesario, gestionar un reembolso o cambio con el vendedor si no está conforme con lo recibido y sin esperar a que llegue a la Argentina.

"Las plataformas que brindamos este servicio de box damos la posibilidad de comprar en el portal del mundo que uno desee, y no como otras que funcionan como un marketplace. Es decir, que te limitan a adquirir lo que ya ofrecen en su web", destacan desde Aerobox.

Como ejemplo, el envío a una dirección de la Ciudad de Buenos Aires de un iPhone 13 de 128 GB, con un peso promedio de medio kilo y precio de 799 dólares, tendrá un flete estimado –según la calculadora de la web de Aerobox– de u$s649, con impuestos incluidos, que se podrá abonar hasta en tres cuotas de u$s259,73. Así, se pagarán en total unos 71.400 pesos por el envío.

Un mecanismo similar ofrece Waiver Picks: permite al usuario que él mismo realice la compra del producto y lo envíe a una dirección indicada por la firma en Miami. La tarifa por kilo parte desde u$s17 y también ofrece una calculadora para simular los gastos de la operación.

Ludmila Jaraba, responsable de la división de Courier de Waiver Logística Argentina, insiste en diálogo con iProUP sobre la velocidad y simplicidad como ventajas al contratar un courier privado, ya que el consumidor no realiza ningún trámite en Aduana, sino que es la compañía quien lo representará ante el organismo.

La especialista remarca que los clientes de la firma (que también realiza la logística y gestión aduanera de los grandes shows y eventos como el Lollapalooza, Cirque du Soleil, entre otros), abonan el envío "en pesos al cambio oficial", sin el 30% ni el 35%.

"Esto, junto con los impuestos de Aduana, son siempre a dólar oficial", subraya, y revela que los rubros con mayor demanda son tecnología, coleccionismo y artículos deportivos. La directiva agrega que "hay gente que hasta equipa su casa, ya que la diversidad de oferta y estética en Estados Unidos es muy superior a lo que se consigue en Argentina".

Boxfly también permite ingresar al país productos comprados en EEUU y cuyo valor de envío por kilo arranca en u$s18. La modalidad es similar: ofrece su dirección en el país norteamericano para "juntar en una sola caja" todas las compras que se realicen en Amazon, eBay y otros ecommerce.

Las tiendas del exterior permiten acceder a una oferta más variada y precios interesantes

A modo de ejemplo, y en base a la calculadora compartida por la firma en su web, traer una consola PlayStation 5 digital –de 3 kilos–, cuyo valor es de u$s400, tendrá un costo de flete de u$s319. Es decir, el envío costará unos 35.000 pesos.

Otra opción disponible es Pickabox, plataforma de casilleros virtuales low cost. En esta web, el importe en pesos que abona el consumidor, detallan desde la compañía a iProUP, se compone de la conversión del dólar al tipo de cambio oficial del día, el impuesto País y la percepción por el Impuesto a las Ganancias (RG 4815/2020).

Juan Hesayne, director ejecutivo, indica a iProUP que operar en esta plataforma "es como tener un amigo que vive en EE.UU. o China, solo que no hay que esperar a que venga a visitar a la familia".

"Cuando los usuarios se registran, obtienen de manera gratuita una dirección y un número de casillero. Así, pueden adquirir en cualquier tienda online; luego colocan esos datos para que podamos recibir el producto", añade.

El siguiente paso, detalla Hesayne, es decidir entre el envío directo (apenas lo reciban, lo procesan y parte hacia la Argentina) o el almacenamiento gratuito por hasta 30 días. "Esta última opción es muy útil para quienes quieren agrupar sus compras", recalca.

¿Cómo son las soluciones "todo en uno"?

Si bien las empresas de "boxes" se ocupan sólo del envío, quedando a cargo del usuario la compra del producto, existen otros sitios que ofrecen el servicio completo. En estos casos, se paga el producto, flete y tasas aduaneras a dólar tarjeta, que hoy está en 180 pesos.

Tiendamia es quizás la opción más popular por el tiempo que lleva operando y a una cualidad que la destaca por varios de sus competidores: la posibilidad de pagar en pesos y en cuotas con tarjeta.

Roger Dimant, country manager Tiendamia, destaca a iProUP que desde la plataforma se pueden comprar en las tiendas más importantes de Estados Unidos –como Amazon, eBay y Walmart– y recibirlos en el domicilio del comprador.

"Se incluyen todos los costos, no hay sorpresas en el precio ni trámites engorrosos para recibirlos", asegura Dimant. En cuanto a los tiempos de envío, subraya que "el más rápido actualmente es seleccionando el método de envío Courier Privado con modalidad Express, que demora:

8 a 10 días a Capital Federal y Gran Buenos Aires

10 a 15 a esas zonas con envío normal y 25 a 35 días con Correo Argentino

12 a 20 días en el Interior (30 a 40 días con la firma postal estatal)

"Hay categorías de productos donde la diferencia de precio se hace notar, pero también hay infinidad de marcas y modelos que no se consiguen localmente y el cliente valora el acceso a toda la amplia disponibilidad de tiendas de Estados Unidos", resalta.

Otra opción fuerte es DHL LATAM eShop, plataforma del gigante postal alemán que está disponible como aplicación para celulares (iPhone y Android) y la web latameshop.dhl.com.

Alejandro Jasiukiewicz, gerente general de DHL Express Argentina, indica a iProUP que tras darse de alta como usuario "ya estás listo para comprar en más de 100 tiendas de Estados Unidos, en las cuales podés elegir los artículos, luego los transferís a tu carrito, pagás el producto, flete e impuestos en un solo clic y recibís las compras en tu casa".

"El cliente accede directamente a marcas exclusivas que en el mercado local no se encuentran, como Armani Exchange y Ralph Lauren. Además contás con un shopping virtual que te permite ingresar a Macy's, Bloomingdales, Apple Store y aprovechar las mejores ofertas y precios exclusivos, todo desde un único lugar", completa Jasiukiewicz.

¿Qué se puede traer y qué no?

Más allá de la opción elegida, deben despejarse el servicio de soporte de cada plataforma aquellas dudas sobre los productos permitidos y la forma que usan para importarlos, ya que pueden implementar dos metodologías diferentes: servicio de courier privado o correo postal.

Gastón Lavorato, experto en comercio internacional, explica a iProUP que, al respecto de las limitaciones del régimen de courier privado (que permite a los no importadores traer productos desde el exterior), se debe tener en cuenta que:

No se podrán superar los 5 envíos al año calendario bajo el mismo número de CUIT/CUIL

Por tal motivo es importante aprovechar el "servicio de consolidación"

Cada envío, no podrá superar los 50 kg

Cada paquete debe estar valuado en un importe inferior o igual a u$s3.000

Deberá estar conformado por hasta tres unidades de la misma especie en los rubros con restricciones

Hay productos o categorías prohibidas. Siempre hay que consultar con la plataforma que traerá el artículo antes de comprar

Resalta que entre las ventajas de adquirir productos en el exterior se encuentra la posibilidad de acceder a una cantidad prácticamente ilimitada de opciones, frente a la acotada oferta local.

"Principalmente tenemos que entender que nuestro país no es un mercado atractivo para las marcas, por su tamaño y volumen. Entonces no es rentable para muchas de ellas traer su línea completa. Por eso, al comprar en el exterior, accedemos a una oferta que acá no existe", remarca.

Así, en los ecommerce internacionales se pueden hallar artículos que prácticamente no existen o bien acceder a otros a precios de ganga. El comercio de la era digital ya no tiene fronteras.