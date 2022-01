Con éxitos como Bored Ape Yacht Club. ¿Wall Street finalmente participará del mundo de los NFT?

Los expertos comparten cómo el éxito de Bored Ape Yacht Club ha cambiado el panorama de NFT para siempre, y se expande como negocio a más segmentos

Para los no iniciados, BAYC es una colección de 10,000 dibujos animados de simios antropomórficos con ropa elegante y expresiones de mala reputación. Cada simio es prácticamente un archivo de imagen que no debería tener ningún valor en un mundo cuerdo. No obstante, han logrado obtener sumas asombrosas, a veces de algunas de las celebridades más famosas del mundo.

Por ejemplo, Jimmy Fallon, un popular presentador de televisión estadounidense, compró la imagen de un mono aburrido que vestía una camiseta a rayas y cortinas en forma de corazón por casi u$s 220.000 en noviembre del año pasado. Y muy recientemente, el rapero Eminem, ganador de un premio de la Academia, pagó casi u$s 462.000 por un simio que se parecía un poco a él.

Los simpáticos simios alcanzan altos valores en la comercialización como NFT

Mientras tanto, uno de los Bored Apes más raros, que tenía un rasgo de piel de oro, se vendió en u$s 3,4 millones en una subasta en línea realizada por Sotheby's en octubre, rompiendo el récord de otro simio raro con ojos láser, que se vendió a Sandbox por u$s 2,9 millones un mes antes.

Pero, ¿cuál es el punto de venta?

La colección BAYC obtiene su valor de NFT, pruebas de propiedad digital registradas en una cadena de bloques pública. Piensa en Bitcoin (BTC), pero cada "moneda" es indivisible y única de alguna manera.

En tanto, la mayoría de los proyectos de NFT, incluido BAYC, se liquidan a través de la cadena de bloques de Ethereum, con un precio en su token nativo Ether (ETH).

Pero la rareza no es la única razón por la que la gente paga millones de dólares por Bored Apes. Además de poseer un avatar único, las personas también obtienen admisiones a un club de membresía exclusivo, impuesto con tokens. Eso les da acceso a un círculo íntimo de élites, lo que les otorga estatus y oportunidades más rentables.

APE FEST 2021 details posted in the BAYC Discord:https://t.co/KjYGPhYWCP☠️????⛵️ pic.twitter.com/jvY38qf6NK — Bored Ape Yacht Club (@BoredApeYC) October 1, 2021

Evan Luthra, el director ejecutivo y fundador de EL Group International y miembro exclusivo del club de BAYC, habló sobre el atractivo que tiene la asociación de élite. El ángel inversionista de 26 años se refirió a la membresía como algo que es "muy fuerte para la gente de Wall Street".

"Creo que hay una nueva celebridad que se une al club todos los días".

Los coleccionables de Bored Ape también permiten a sus propietarios ingresar a foros de mensajería privados en Discord y obtener acceso privilegiado a otros NFT.

¿Wall Street se convertirá en NFT?

Como se dijo, las ventas netas de BAYC recientemente cruzaron la marca de u$s 1 mil millones, casi el 10% de lo que Apple ganó en 2021. Mientras tanto, el sector NFT, en general, procesó ventas por valor de u$s 41 mil millones, que llegaron a ser casi iguales a las ganancias globales de ventas de arte en el año, según los datos de Chainalysis.

Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise Asset Management, admitió que muchos de sus clientes habían estado buscando exposición en el espacio NFT sin necesidad de entrecruzarse a través de su sobrecogedora tecnología.

En respuesta, Bitwise lanzó un fondo dedicado el mes pasado, que rastrea su propio índice de colecciones NFT Bitwise Blue-Chip, una canasta de las diez colecciones NFT más grandes ponderadas por capitalización de mercado, y compra y mantiene obras de arte de BAYC, CryptoPunks y otros proyectos NFT.

El "Blue-Chip NFT Index Fund" está disponible solo para inversores institucionales que inviertan al menos u$s 25.000 en el producto.

Devoluciones generadas por el fondo NFT de Bitwise desde el inicio. Fuente: Bitwise Asset Management

Rebekah Keida, directora de marketing de la firma de gestión de inversiones con sede en Nueva York, XBTO, favoreció las perspectivas de incluir proyectos NFT de primera línea como BAYC o CryptoPunks en fondos de Wall Street.

Keida dice que abriría las compuertas para que los inversores acreditados vieran miles, incluso millones, de dólares en estos proyectos digitales.

"Las oportunidades que brinda el aumento del flujo de capital mejoran la legitimidad de los principales proyectos de NFT al tiempo que permiten a los inversores una apuesta diversa en cripto", dijo a Cointelegraph.

Luthra mostró confianza en la capacidad de los administradores de activos para seguir la incursión de Meta en el sector metaverso, lo que, a su vez, beneficiaría a los proyectos NFT como BAYC, diciendo: "Si Meta piensa que el futuro está en el metaverso y ahí es donde están invirtiendo su tiempo y energía, solo tiene sentido lógico que los administradores de activos desplieguen fondos hacia la industria. A medida que el espacio madura y hay más oportunidades disponibles, estoy confiado en que veremos aparecer muchos más fondos relacionados con el metaverso para aprovechar la oportunidad".

Mientras tanto, Sami Chlagou, director ejecutivo del juego metaverso Cross the age, comparó la participación potencial de Meta en el espacio NFT con "encender una lámpara en la cabeza de los inversores que están mucho más atrasados con este concepto".

"Ya sea que creas que la decisión de Meta es buena o mala, el hecho es que cuando uno de los grupos de redes sociales más grandes abiertos a la innovación y conocido por sacudir nuestro entorno habla sobre un tema, abre puertas y el deseo de involucrarse".