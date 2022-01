Delivery de comida "dentro de casa": así funciona el novedoso sistema "InHome" de Walmart

Walmart busca innovar en el mercado de las entregas a domicilio con un servicio novedoso y que busca solucionar varios problemas recurrentes

¿Pensaste alguna vez comprar un alimento y que al instante esté en tu heladera? El nuevo servicio de Walmart busca que puedas tener todos los productos que desees directamente dentro de tu casa.

Su nombre es InHome y se trata del nuevo servicio de entrega a domicilio que desarrolló la cadena de supermercados, que sigue obsesionada por cambiar la forma en la que se entregan los productos.

Antes de implantar el sistema de forma masiva, se realizó un proyecto piloto en varios estados norteamericanos. El testeo fue exitoso y la compañía decidió ponerlo en marcha, por lo que hoy ya está disponible para un total de 6 millones de hogares estadounidenses.

Aunque si el servicio tiene los resultados esperados, la compañía no duda en aumentar esa cifra a 30 millones para finales de año.

¿Cómo funciona InHome?

Para realizar un pedido con el nuevo servicio de entrega InHome, es imprescindible que sigas una serie de pasos. Lo esencial y primordial que debes tener para contratar este servicio es tener implantado en tu hogar una cerradura inteligente o un teclado de garaje.

Luego tenés que registrarte en la plataforma de Walmart para poder realizar el pedido. Cuando ya tengas en el carrito de compra todos tus productos y quieras realizar el pago, tendrás que elegir la opción de InHome.

Respecto a la entrega, el empleado tendrá un código de acceso para poder entrar a tu hogar. Este código se encuentra en la plataforma de Walmart que se combina con la tecnología de entrada inteligente. Cuando el empleado esté en el hogar, la aplicación enviará un aviso al cliente. Además, éste, cuenta con una cámara de vídeo situada en el chaleco donde los clientes pueden estar al tanto de todo.

Estas imágenes solamente estarán disponibles una semana. Y para evitar cualquier problema causado por la pandemia, el trabajador tendrá el material necesario para desinfectar y limpiar todo lo que toque durante la entrega.

En caso de que quieras devolver el pedido realizado tenés que enviar un mensaje a Walmart, empaquetar los productos y dejarlo en la puerta para que uno de los empleados lo pase a buscar nuevamente.

Precio suscripción de Walmart

Una suscripción anual en esta plataforma cuesta u$s 98, mientras que el mensual cuesta u$s 12,95. Además, ofrece numerosos descuentos, y la posibilidad de realizar el pedido a través de Scan & Go.

Walmart planea seguir extendiéndose por todos los rincones del mundo con este nuevo servicio. Sin embargo, para lograrlo necesita más empleados y, por tal motivo, tiene en mente ofrecer trabajo a más de 3.000 conductores de reparto.

Además, también construirá una flota de camionetas totalmente eléctricas para que los usuarios puedan seguir recibiendo sus productos de manera tradicional, según informó el sitio ecommerce-news.es.