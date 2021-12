Se ve un lento recupero en algunas criptomonedas: ¿esto indica que vuelve una tendencia alcista?

Bitcoin sube 5% para situarse en los u$s49.000, mientras que Ethereum, la segunda criptomoneda sube 9% manteniéndose en los u$s 4200

Luego de una semana turbulenta en que los miedos de los mercados por la variante Ómicron, las expectativas inflacionarias en Estados Unidos y Europa, más nuevo smovimientos regulatorios que controlan los activos cripto, las criptomonedas estarían mostrando una leve mejora, incluso con fuertes alzas, como en el caso de Terra, que aprovechó la fuerte baja para consolidarse y entrar en el top 10 con una suba del 30%.

Bitcoin se desplomó en las operaciones de la madrugada del sábado, siguiendo una semana de "risk-off" en los mercados en general. Lo que implica que los inversores se alejan de los activos de más riesgo y buscan estabilidad en sus inversiones. El BTC se llegó a desplomar hasta un 20% y cotiza en estos momentos cercano a los u$s 47.000. Es la mayor caída de la criptomoneda desde el 7 de septiembre, indicó Ámbito.

Algunas criptomonedas muestran un leve repunte, pero los mercados aún están desconfiados

¿Se mantienen los pronósticos alcistas?

Hay expertos que aún siguen apostando a un bitcoin a u$s 100.000, e incluso algunos lo hacen a u$s 400.000,

Si bien expertos como PlanB y Willy Woo han dejado de lado temporalmente sus predicciones sobre el activo que alcanzará los u$s 100.000 antes de fin de año, el estratega jefe de mercado de InTheMoneyStocks, Gareth Soloway cree que la espera podría ser mucho más larga, posiblemente hasta 2023.

"Si la historia sirve de guía, Bitcoin todavía está preparado para un nuevo retroceso, después del cual el precio entrará en un tramo aún más difícil que podría continuar hasta 2023", según expresó el analista Gareth.

Terra es una de las altcoins que supo recupertarse a último momento

"BTC etiquetó el soporte en u$s 52.000. Si esto cede, pasa a u$s 42.000. Si bien me encantan las ventajas a largo plazo, a corto plazo los gráficos lo dicen todo. Los locos estaban impulsando la narrativa de los u$s 100.000 en 2021, y todavía no la vieron hasta probablemente el 2023 ", dice.

Gareth finalmente agrega que "Si Bitcoin se rompe a la baja, la próxima parada es u$s40.000, luego u$s37.500 y u$s30.000. Las probabilidades favorecen un movimiento de regreso a u$s52.000 a corto plazo antes de más desventajas. Muchas oportunidades comerciales en estos niveles para los comerciantes swing", expresó.