Por qué mientras los mercados siguen nerviosos hay quienes apuestan a un bitcoin a u$s 400.000

Las predicciones alcistas del precio de Bitcoin a largo plazo contrastan con el statu quo actual, ya que los objetivos de compra caen hasta los u$s 47.000

El rendimiento del precio de Bitcoin (BTC) se repitió el 2 de diciembre mientras los traders veían cómo otro ataque a la marca de los u$s 60.000 terminaba en derrota.

Gráfico de velas de 1 hora del par BTC/USD (Bitstamp). Fuente: TradingView

"Nada ha cambiado"

Los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron que el par BTC/USD volvió a los u$s 57.000 el jueves, terminando donde inició hacía 24 horas.

El par había alcanzado brevemente los u$s 59.000 en la apertura de Wall Street el día anterior, pero no se mantuvo, ya que otra ronda de factores macroeconómicos sesgó el sentimiento a la baja una vez más.

Así, Bitcoin cayó en línea con las acciones, reaccionando, al parecer, a la continua preocupación por la nueva variante del coronavirus, Ómicron. El S&P 500 terminó la jornada con un descenso del 1.2%.

Con una sensación de frustración que impregnaba los mercados de criptomonedas, los analistas aprovecharon la oportunidad para reafirmar una perspectiva de más largo alcance.

"Es muy sencillo. Por debajo de los u$s 60.000 dólares me he mantenido cauteloso/bajista, ya que me gustaría ver que esa zona se voltea", resumió Michaël van de Poppe, colaborador de Cointelegraph.

"Niveles a vigilar para comprar; zona de u$s 53.000-54.000 y zonas de u$s 47.000-50.000 para Bitcoin. ¿Cuándo comprar altcoins? En diciembre. Nada ha cambiado en las últimas semanas."

Esos mínimos de objetivo de compra fueron acompañados por predicciones renovadas para el pico alcista de este ciclo, que, como en abril de este año, sitúan al par BTC/USD en hasta u$s 400.000.

El analista TechDev, observando los niveles de Fibonacci en el gráfico de dos semanas, también describió el jueves como "otro día en el que tener una perspectiva mayor".

El interés abierto se mantiene cerca de los máximos históricos

En los exchanges, el interés abierto siguió siendo una fuente de preocupación debido a su gran volumen en relación con la acción del precio.

Los datos de la empresa de análisis on-chain Glassnode mostraron que el interés abierto en los futuros de Bitcoin alcanzó recientemente su segundo nivel más alto de la historia, acercándose a su récord de abril.

"En algún momento, este interés abierto va a expulsarse en una u otra dirección", comentó el analista William Clemente.

Gráfico de la media móvil de 7 días del interés abierto de los futuros de Bitcoin. Fuente: William Clemente/Twitter

Dado que la acción cíclica de los precios caracteriza la semana, el estado de ánimo se mantuvo favoreciendo una salida final al alza o a la baja, y como resultado las estructuras de derivados se "reajustaron".