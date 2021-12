Wikipedia se suma al boom NFT: cómo se subastará el primer artículo de la enciclopedia online

Los tokens no fungibles son la nueva "moda" en el universo digital al permitir crear arte en la blockchain, certificar su propiedad y comercializarlo

Hace unos meses fue noticia que el fundador de Twitter, Jack Dorsey, había subastado el primer tweet publicado en dicha red social y que Sina Estavi, CEO de Bridge-Oracle, desembolsó 2,9 millones de euros por ese tweet mediante tecnología NFT o token no fungible, el cual certifica y confirma su autenticidad.

El rubro, perteneciente a un sector más abarcativo como el de las criptomonedas y la blockchain, viene creciendo a pasos agigantados sobre todo en este último año, con subastas de activos de toda índole, desde obras de arte, hasta sabores de helado y bebidas alcohólicas.

Ahora, otro sitio perteneciente a Internet, con peso e historia dentro del ámbito, estaría por sumarse a la tendencia NFT. Se trata de Wikipedia, la cual subastará dos piezas relacionadas con los inicios de la mayor enciclopedia pública en linea, según lo anunciado por uno de sus fundadores, Jimmy Wales. La decisión se basa en el hecho de que la plataforma va camino a cumplir 21 años de vida en enero próximo.

Se trata de una publicación que data del 15 de enero de 2001, considerada como la primera entrada del sitio. La misma esta compuesta unicamente por dos palabras que se realizó en la portada de una página con formato muy rudimentario. Sobre un fondo blanco, puede vislumbrarse aquel mensaje inaugural que simplemente decía "Hello, World!" (Hola, Mundo!), escrito sobre varios enlaces y un cajón de búsqueda.

Según The Verge, el token que se está vendiendo corresponde a una versión muy temprana del sitio. "Lo que se ve en pantalla es el aspecto que tenía Wikipedia en el momento en que se configuró el software", detalló el portal.

Esta fue la primera edición a la portada de Wikipedia, que ahora se subastará como NFT

La casa de subastas digitales Christie’s será la encargada de la venta, la cual habilitará la puja por el activo desde el viernes 3 hasta el miércoles 15 de diciembre.

El otro instrumento que la plataforma subastará para los interesados es el iMac color rosado que el propio Wales empleo para el armado del sitio por aquél entonces. En un principio, la idea fue subastar únicamente este elemento, pero para aprovechar el boom de los no fungibles, Christie´s y Wales concordaron en poner a la venta también el artículo.

Por el momento no se reveló la cifra estimativa que se espera que alcancen, pero dada su longevidad en lo que refiere a la web, podría suscitar mucho interés entre los nostálgicos. Otros de los hechos que apelaron a la nostalgia digital fueron la subasta de los archivos originales del código fuente de la WWW, promovido por Tim Berners-Lee que se subastó por alrededor de u$s5.4 millones, o el mencionado tuit inaugural de Dorsey.

iMac utilizado por Jimmy Wales para desarrollar Wikipedia en 2001

De acuerdo con la documentación difundida, el NFT creado por Jimmy Wales es dinámico. Es decir que el usuario que lo adquiera podrá editarlo a su gusto —en sintonía con el espíritu de la Enciclopedia Libre—, y posteriormente revertirlo a su aspecto original. Sin embargo, todos los cambios que se efectúen se revertirán luego de cinco minutos y el sitio volverá al estado original con el tradicional mensaje que daba la bienvenida en 2001.

"El NFT, que se escribe en la blockchain de Ethereum, codifica un contrato inteligente que otorga a su comprador el control sobre ese sitio web", detalló The Verge sobre la subasta, que tendrá el nombre de "The Birth of Wikipedia".

"El comprador podrá cambiar la ventana para revertir las ediciones y, si realmente quiere, puede desactivar la edición o cerrar la página. También puede tomar un enfoque completamente libre y dejar que Wales gestione la página por ellos", agregó el portal.

Jimmy Wales, fundador de Wikipedia

Por su parte, Jimmy Wales aseguró al medio Highsnobiety que "cuando ingresan al mercado tecnologías nuevas y disruptivas con un enorme potencial de cambio, hay mucho entusiasmo y se lanzan ideas buenas y malas. Estoy particularmente interesado en ver cómo los NFT pueden impactar positivamente a los artistas y creadores, y brindarles la oportunidad de apropiarse de su trabajo sin dejar de compartir libremente".

El monto recaudado de la primera portada de Wikipedia y el iMac de Wales servirá para apoyar a entidades que trabajan en pos de la cultura libre por un lado, y para sustentar WT.Social, un proyecto de red social que el propio creador de Wikipedia presentó en 2019, por otro.

Wikipedia, la mayor enciclopedia del mundo

"Wikipedia es el mayor bien público digital que nos ha dado internet". La enciclopedia en línea gratuita, uno de los últimos "dinosaurios" del internet libertario y participativo, va camino a cumplir 21 años con varios desafíos por delante.

Wikipedia es "un pequeño milagro" en un momento en el que triunfan las grandes empresas tecnólogicas digitales y del internet comercial, señala el historiador Rémi Mathis, expresidente de la asociación Wikimedia Francia.

Creada, sin ánimo de lucro, el 15 de enero de 2001 por el estadounidense Jimmy Wales, la ambición de Wikipedia es reunir en una misma plataforma en línea el conocimiento del planeta gracias a millones de colaboradores voluntarios.

Su éxito fue inmediato. Se creó primero un sitio en inglés, pero pronto le siguieron otras lenguas, como el español, el alemán, el francés o el ruso.

En los próximos años, Wales espera que Wikipedia se extienda a los países en desarrollo. "Es realmente importante que los próximos mil millones de personas que lleguen a internet quieran contribuir". El fundador, entrevistado por la AFP, sueña con una "institución que dure tanto tiempo (...) como la Universidad de Oxford".

Wikipedia va camino a cumplir 21 años de existencia

Más detalles

Wikipedia, el séptimo sitio web más visitado del mundo, tiene más de 55 millones de artículos publicados en 309 idiomas. El contenido de cada sitio es autónomo: no hay traducciones sino contribuciones originales, a veces completadas por robots a partir de datos públicos.

- Falta de diversidad -A diferencia de las enciclopedias tradicionales, escritas por expertos reconocidos, esta colección de conocimientos compilados por aficionados, a menudo anónimos, ha atraído innumerables críticas y la hostilidad de ciertos círculos académicos.

"Cuando sabemos más sobre cómo se controla Wikipedia, cómo se escriben los artículos y cómo comunica la comunidad, podemos considerar que hay un nivel general de fiabilidad que es importante", matiza Lionel Barbe, profesor de la Universidad de París-Nanterre.

Pero existe un problema de diversidad en las fuentes y los temas tratados, debido a que la mayoría de contribuyentes son de países occidentales.

"Las personas que contribuyen son a menudo habitantes de las ciudades con diplomas", dice Rémi Mathis, autor del libro "Wikipédia: Dans les coulisses de la plus grande encyclopédie du monde" ("Wikipedia: Entre bastidores de la mayor enciclopedia del mundo").

"El 80% o más de los artículos de Wikipedia están escritos por hombres blancos", abunda Marie-Noëlle Doutreix, profesora de la Universidad de Lyon 2.

Wikipedia es el séptimo sitio web más visitado del mundo

- ¿Un refugio? -Pese a todo, en un período en el que dominan las Gafam (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), la enciclopedia en línea es una de las pocas sobrevivientes de la utopía colaborativa del internet libertario, concebido como "una red descentralizada de intercambio de conocimientos", afirma Lionel Barbe.

Para Barbe "Wikipedia es el mayor bien público digital que nos ha dado Internet".

"No nos desviamos de nuestra misión para obtener más ingresos, por lo que no nos enfrentamos a estos problemas que vemos hoy en día, esta cuestión de los algoritmos", señaló Jimmy Wales.