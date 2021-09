Bitcoin sigue en alza: estas claves revelan por qué su destino es alcanzar otra vez los u$s50.000

En las últimas 24hs, Bitcoin sigue creciendo y ocho de las diez principales criptomonedas se encuentran con números muy positivos

El Bitcoin sigue en alza y ya alcanzó los u$s 43.000 por unidad en alza mientras que Ethereum supera los u$s3.000 por unidad tras una caída ocurrida el viernes tras la prohibición a las actividades cripto impuesta por China.

Resiliencia cripto

Una vez más, las criptomonedas demostraron su capacidad de resiliencia frente a los pronósticos y durante el fin de semana siguieron creciendo, por lo que por el momento los temores que podrían tener los inversores desaparecieron.

Esto implica un crecimiento de Bitcoin de 2% en las últimas 24 horas y de un 4,23% para Ethereum, a la vez que ocho de las diez principales criptomonedas se encuentran con los números en verde, mientras el aumento más grande es Solana con 9,23%.

Bitcoin subió un 2% en las últimas 24 horas y Ethereum un 4,23%

"Durante las sesiones del fin de semana, Bitcoin mostró cierta resistencia y ahora recuperó la mayoría de esas pérdidas", resaltó Jeffrey Halley, analista senior de mercado de Oanda Corporation.

Agregó que "es posible que las medidas represivas anunciadas previamente por China ya se hayan incorporado a los precios, lo que significa que la reacción instintiva (de venta) se agotó rápidamente".

El comportamiento de la moneda digital envía buenas sensaciones a los analistas, ya que, pese a haber caído 10% tras las noticias de China, logró encaminarse nuevamente al alza y, lo que es más importante, los u$s41.000 por unidad volvieron a "aguantar".

Mientras tanto en China, dos de las mayores plataformas de compraventa de Bitcoin del mundo dejaron de registrar usuarios chinos, mientras que uno de ellos retirará las cuentas actuales, buscando cumplir con las prohibiciones del gobierno a través de diversas medidas.

Los operadores Huobi y Binance dejaron de permitir a los operadores utilizar números de móvil de China continental para registrar nuevas cuentas.

La sanción de China

El viernes pasado, el Banco Popular de China explicó que "las criptomonedas no son de curso legal" y declaró que las transacciones de monedas virtuales son "ilegales" por "alterar el orden económico y financiero".

China prohibió las criptomonedas

Nueve instituciones gubernamentales chinas, en las que se encuentran el Banco Popular, la Administración Central del Ciberespacio y el Ministerio de Seguridad Pública, enumeraron las "actividades ilegales y delictivas" generadas por "las transacciones de monedas virtuales".

Entre ellas se mencionaron lavado de dinero, recaudación ilegal de fondos, fraude, esquemas piramidales y otras, las cuales según un comunicado oficial "ponen en grave peligro" la propiedad de los ciudadanos.

El Banco Popular mencionó específicamente a Bitcoin y Ethereum y otras "monedas virtuales emitidas por autoridades no monetarias" para recordar que no tienen "el mismo estatus que la moneda de curso legal" y, por tanto, "no pueden circular en el mercado como moneda", informó el sitio Ámbito.com.