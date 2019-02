Si eres emprendedor, estos consejos seguro que te van a ser útiles

Brian Scudamore comenzó un negocio de recolección de chatarra con un camión destartalado. Este año espera que sus ingresos asciendan a u$s400 millones

Hace tres décadas, Brian Scudamore comenzó un negocio de recolección de chatarra con un camión destartalado. Hoy tiene cuatro marcas con 250 franquicias en Estados Unidos, Canadá y Australia.

En 1989, fundó The Rubbish Boys como una forma de pagarse la universidad. Pero después de asistir a cuatro escuelas en cuatro años, pensó que aprendería más dirigiendo un negocio y dejó los estudios en 1993.

Luego de convertir ese primer negocio en el servicio líder de recolección de chatarra y cachivaches, ahora conocido como 1-800-GOT-JUNK?, fundó y franquició otras tres empresas de servicio a domicilio: You Move Me, WOW 1-Day Painting y Shack Shine.

Combinadas, las cuatro marcas emplean a más de 5.000 personas, incluidas 500 que trabajan en O2E Brands, la compañía matriz.

Se espera que los ingresos totales asciendan a 400 millones de dólares este año.

Para quienes estén interesados en avanzar con un emprendimiento, es interesante conocer qué es lo que opina Scudamore.

Para él, el error más común de los emprendedores es no admitir sus fracasos ni ser transparentes con su equipo. Hay que decir qué está pasando y cómo se sienten, “de lo contrario, nuestros equipos no nos creen y no confiarán en nosotros. No puedes tener confianza sin vulnerabilidad”, dice.

Su peor error fue que tuvo “un director de operaciones que era mi mejor amigo. Juntos crecimos el negocio de 2 millones de dólares a 106 millones de dólares. Pero tuve que despedirlo cuando me di cuenta de que necesitábamos un líder diferente para llevarnos al siguiente nivel”, aseguró a CNN.

“Me apasionaba ver a nuestros empleados y clientes sonreír y vivir vidas felices y divertidas. Nuestros empleados son los mejores y si hacemos un gran trabajo sorprendiéndolos, ellos a su vez sorprenderán a nuestros clientes”, sostiene.

“Trato de liderar con el ejemplo. No trabajo los fines de semana. No reviso el correo electrónico los fines de semana el 90% del tiempo. En vacaciones, me doy el 100% del tiempo porque le doy permiso a mi asistente para que cambie mi contraseña a mis redes sociales y correo electrónico”, asevera.

Y agrega: “No quiero ser esa persona que está pegada al teléfono cuando estoy fuera con mis tres hijos pequeños, a menos que lo use para tomar fotos”.