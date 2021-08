Banca 4.0: esta fintech da créditos sin interés a cambio de analizar tus datos con Inteligencia Artificial

En México, una fintech asegura eliminar los intereses moratorios al buscar crear un ambiente más propicio para la inclusión financiera

Cada vez son más las fintech que se posicionan como una alternativa a la banca tradicional, y son especialmente útiles para los microemprendedores. Es por eso que la estrategia de Tala México es interesante: otorgar microcréditos eliminando el cargo de intereses moratorios. Pero claro, eso requiere que cedas tus datos para analizar tu conducta con inteligencia artificial (IA).

"Si alguien en un momento no puede pagar el crédito nos puede contactar. Nosotros podemos darle muchísimas alternativas. Pero en caso de que realmente no pueda, ¿qué pasa? Se le cobra una cuota por pago tardío y nada más, no se le cobran intereses moratorios", remarcó David Laska, general manager de Tala México.

Tala es una fintech que da préstamos a cambio tus datos para analizar tu conducta de pago

"Tala cobra una única cuota por período, es decir el usuario puede elegir un plazo de 21 o 30 días con una cuota del 20% y 28% respectivamente sobre el monto del préstamo. Por ejemplo pagaría entre $200 y $280 por cada $1.000.

En caso de que el usuario se retrase en el pago de su préstamo Tala aplicará un único cargo por demora del 10% del saldo pendiente", según Tala. En instituciones como Banco Azteca, la tasa de interés moratorio puede alcanzar 180% anual.

Esto cambia las condiciones para las personas que no poseen acceso al sistema financiero e impone una nueva tendencia para medir el riesgo de impago de sus clientes al utilizar un "análisis conductual" a través de sus datos.

Al fin y al cabo Tala es una empresa financiera que tiene que cumplir con metas de ingreso y métricas en el sistema financiero. Asegura que realiza un análisis más detallado a través de un análisis psicométrico, que no requiere datos tradicionales como el Buró de Crédito.

Para acceder a los créditos sus usuarios tienen que ceder "la transmisión, recopilación, conservación, mantenimiento, procesamiento y uso de sus datos" para determinar la calificación de crédito o para mejorar los servicios y experiencia que ofrece la aplicación de Tala, según el contrato de términos y condiciones.

Además estos créditos pueden ser más costosos que la banca tradicional. Un crédito puede tener un Costo Anual Total, que incluye intereses y otras comisiones, y puede llegar hasta el 88% en algunas instituciones.

Análisis conductual a través de IA

Los datos pueden llegar a incluir desde qué tipo de teléfono estás usando, qué tipo de aplicaciones, e incluso tu lenguaje para generar una "identidad" psicométrica. "Los datos de comportamiento y psicométricos se refieren a cómo contesta el usuario o navega por nuestra aplicación", lo que puede determinar si la persona es apta para recibir financiamiento.

Los datos de los clientes son usados frecuentemente por las tecnológicas para poder ofrecer mejores productos y servicios, algo que Facebook y Google hacen todo el tiempo. Ahora le llega el turno a las fintech que también quieren conocer mucho más de sus clientes.

"Por ejemplo, si ellos (los clientes) leen los términos y condiciones nos da una perspectiva más clara del sentido de responsabilidad/toma de decisión alrededor del crédito y su uso. También nos puede ayudar a entender el sentido de urgencia. Estos datos nos ayudan a tazar y estructurar el crédito de manera apropiada", esto de acuerdo con una hoja de información más detallada de los procesos predictivos basados en inteligencia artificial de Tala México.

El negocio de la inclusión financiera

Laska admitió que la banca tradicional puede ofrecer créditos más baratos dada su estructura, sin embargo Tala busca ofrecer financiamiento a usuarios sin historial crediticio ni comprobantes de ingreso, buscando incluir a más gente en el sistema financiero.

Por esto no cobran otro tipo de interés, buscando construir una relación de confianza con los usuarios y menos burocracia que la banca tradicional, usando el análisis de datos para reducir los riesgos.

Tala México busca un sistema financiero más inclusivo

Aseguran que en todos los países en los que operan, incluyendo México, alcanzaron un porcentaje de repago en el 90%. Al utilizar sus propios métodos de análisis de datos evitan acosar a los clientes con requisitos de pago.

Tala México indicó que este aspecto de eliminar cargos como intereses moratorios se deben a que son una empresa enfocada al impacto social. Su proyecto tiene presencia en India, Filipinas y Kenia. Tienen el objetivo de generar soluciones tecnológicas para otorgar financiamiento a grupos que generalmente no tienen acceso a servicios financieros formales. "Nos ponemos la camiseta de la inclusión financiera", completó Laska, según una nota del sitio Business Insider.