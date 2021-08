OnlyFans: ¿por qué el "oscuro" pasado de su creador marca el inicio de otro negocio millonario?

Cuando una empresa pierde lo que la hace sostenerse y liderar el mercado, es fácil pensar que su creador, máximo accionista e ideólogo debe estar destrozado, pensando en su incierto futuro. Pero en los negocios esas ideas lógicas pueden tener un giro inesperado como lo que ocurrió con OnlyFans.

La compañía que se convirtió en el "Instagram hot" para miles de creadores decidió eliminar el contenido sexual de su plataforma, su principal vía de ingresos y el diferencial que la llevó hacia el éxito global, pero su dueño y creador, el empresario Leonid Radvinsky, puede que sea ahora mismo uno de los hombres más felices del mundo.

La compañía anunció esta trascendental decisión el viernes pasado, y creó todo un terremoto en la red y puso en peligro el sustento de cientos de actores y actrices que encontraron en esta web una fuente de financiación que les permitía dejar sus trabajos habituales.

Según su comunicado, en menos de dos meses se prohibirían todas las cuentas con contenido sexual o pornográfico. Esta medida se tomó, según la compañía, con la idea de buscar un modelo de negocio sostenible a largo plazo, encontrar la conexión con nuevos sectores y, lo más importante, con nuevos inversores. Pero algo así no se queda en algo tan superficial y todo apunta a que Radvinsky no es mero espectador aquí.

Desde que se conoció la noticia, se habló de los problemas con los inversores, que no estarían contentos con que en OnlyFans haya porno explícito, pero también de que esta maniobra estaría encabezada por las compañías de pagos como Mastercard o Visa, aunque también se habla de otras razones.

¿Cuáles? Movimientos de mercado y política empresarial que señalarían directamente al dueño de la plataforma de origen británico. Quien comprara en 2018 esta web, en un momento en el que su éxito aún no había explotado, puede estar detrás del ascenso y también la caída de su juguete con el objetivo del proyecto con una buena tajada de dinero en el bolsillo.

Radvinsky forjó la mayor parte de su fortuna desde que compró el 75% de la plataforma en 2018, mientras que la otra parte pertenece a su creador original y CEO, Tim Stokely, hijo de un banquero del Reino Unido que también tenía su puesto dentro de la plataforma desde 2016.

El millonario fue acusado en varios medios de apoyar la prohibición del contenido explícito para poder vender el gigantesco negocio en el que se ha convertido OnlyFans. No solo eso, su cierre a este mercado también le podría ayudar a relanzar su negocio original, MyFreeCams, un portal pornográfico que dirige desde inicios de los 2000 y que basa su negocio en la publicidad.

Esto sería un negocio casi redondo, y más después de que tanto Radvinsky como su socio, Stokely, hayan recibido grandes dividendos con el crecimiento exponencial de su invento. Además, se quitarían de encima una web que ya empezó´a dar grandes problemas a sus gestores y su pequeño equipo, de unos 11 trabajadores.

Recientemente, se les acusó de no proteger a las actrices que suben pornografía y de no controlar el ingreso de menores. La BBC informó que en mayo una chica de 14 años entró en OnlyFans usando el documento de su abuela. La plataforma llamada a reinventar el porno online ya era mucho más que una simple web con cifras descomunales.

Según la revista Forbes, desde el inicio del año hasta noviembre de 2020 OnlyFans registró ingresos de 400 millones de dólares, un 540% más que el año anterior, el número de creadores casi se quintuplicó hasta los 1,6 millones, incluidas en esa cifra estrellas de la industria como Cardi B, DJ Khaled, Fat Joe o Rebecca Minkoff.

Esto atrajo a 82 millones de fans, un 500% más que en 2019. Y, por último, las ganancias después de impuestos aumentaron a 60 millones desde los 6,6 registrados solo un año antes. La revista estadounidense estima que la participación de Radvinsky en Fenix ​​International, la empresa matriz de OnlyFans, lo convierte en un nuevo multimillonario, valorando su capital en unos u$s1.800 millones. Esto es más que suficiente para salir de ahí lo antes posible, algo que no es nuevo para él.

Can confirm today via two independent sources that Leonid Radvinsky, the 100% owner of OnlyFans, wants to sell at least some of the company's equity. "It's clear that Leo wants to cash out," one of the sources told me. https://t.co/uqvgWSqH3Z — Scott Stedman (@ScottMStedman) August 20, 2021