Invertir en una criptomoneda: cómo saber cuando es el "momento indicado" para entrar

El especialista Álex Fernández, CEO de BitBase, revela diferentes tips a tener en cuenta antes de dar el paso y cómo identificar potenciales éxitos

Bitcoin inició la semana con una cotización cercana a los u$s50.000 y en apenas un mes alcanzó una suba en su precio de alrededor del 70%, lo cual le permitió alcanzar una interesante ganancia a quien decidió vender parte –o la totalidad- de sus posiciones a quienes ingresaron cuando la famosa criptomoneda se encontraba en los u$s29.000.

Pero más allá de la repercusión mediática que rodea a BTC, las principales criptos alcanzaron números similares y hasta superiores, lo cual generó que muchas personas se pregunten si existe una manera de saber con precisión cuándo es el mejor momento para invertir en determinado proyecto.

Y si bien nadie tiene la bola de cristal para garantizar que algo puede ocurrir con precisión absoluta en el universo de las cripto, el especialista Álex Fernández, CEO la startup de compraventa BitBase, brinda una serie de consejos al respecto.

Para el experto, primero se debe saber qué utilidad tiene el criptoactivo en el que se quiere invertir. A esta información se puede acceder desde lo que se conoce como el white paper, que es el documento donde se observa para qué va a ser utilizado un token determinado.

"La pregunta es ¿qué ofrece de diferente ese criptoactivo?, ¿para qué va a servir? Si le encuentras un sentido, entonces sí puedes invertir dinero en ella. Imaginemos que sirve para los smart contracts (contratos inteligentes), que se firmarán por la blockchain, y piensas que la aplicación de esa tecnología va a ir a más (…) Pues ahí es cuando la decisión de invertir ha de ser positiva", explica Fernández al portal español Business Insider

Pero como este tipo de inversión exige que se asuman riesgos, el CEO de BitBase remarca que es muy importante utilizar un dinero que no se necesite.

"Cuánto está dispuesto un inversor a arriesgar... La volatilidad semanal y diaria es altísima, pero si te fijas en el gráfico del bitcoin u otro criptoactivo con un comportamiento positivo de forma anual, la tendencia siempre es alcista", subraya.

Qué cantidad de los ingresos se pueden invertir

Fernández explica que "siempre he recomendado para cualquier inversor que tomara una cantidad mensual que no le importe y la meta en bitcoin; es decir, no hacer una compra de golpe. Hay que hacer una planificación financiera".

Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, afirma a iProUP que existen los siguientes perfiles:

"Por un lado, está el trader, que compra y vende constantemente para sacar ventaja de estos movimientos"

"Por otro, está el holder, que sencillamente adquiere Bitcoins y los guarda esperando que se revalorice"

Como primera medida, el ejecutivo recomienda "empezar con un monto bajo y estudiar todo lo posible" el comportamiento del mercado cripto.

"No hay que desesperarse si al principio uno pierde, ya que es lo normal. En el mercado bursátil hay un dicho que dice que el 90% de los traders pierde el 90% de su capital en los primeros 90 días. No sé si es cierto, pero lo que sí es verdad es que ser prudente es lo más importante: no hay que tradear dinero que uno no puede perder", completa.

Para intentar anticipar movimientos del mercado, los inversores optan por dos métodos:

Análisis técnico: para decidir qué comprar o qué vender

Análisis fundamental: para determinar cuándo entrar o salir de una posición

Si bien algunos priorizan uno de los dos, la mayoría de los expertos afirma que lo mejor es tomar lo necesario de cada uno.

"El análisis técnico no estudia el valor fundamental del activo, ni intenta estimar si está caro o barato desde el punto de vista de su 'calidad', como sí lo hace el análisis fundamental. Sólo intenta predecir su cotización", aclara a iProUP Iván Tello, gerente de Operaciones (COO) de Decrypto.la.

Cómo armar un plan de ahorro

La cofundadora y CEO de la consultora Ellevest, Sallie Krawcheck, exejecutiva de Morgan Stanley y Citibank, diseñó una regla que es utilizada por miles de personas y que es conocida como "50-30-20", recomendada para sacar partido a los ingresos de forma inteligente.

Este método divide las entradas mensuales (sueldo) en 3 grupos de gastos para asegurar el ahorro y un uso eficiente del dinero.

El primero de ellos es el que componen el total de gastos "fijos", como el pago del alquiler, un crédito hipotecario, impuestos y hasta compra de comida.

Para este segmento la experta recomienda destinar la mitad de los ingresos mensuales, pero para quienes no alcancen a cubrirlo, recomienda recortar ítems del segundo grupo, el cual está compuesto por cosas que se quieren pero no son estrictamente necesarias como la inscripción al gimnasio, los viajes, las cenas en restaurantes o las suscripciones a servicios de streaming.

A este segmento Krawcheck le asigna el 30% de los ingresos.

Por último, se encuentra el tercer grupo, para el cual destina el 20% restante y el cual lo componen el ahorro mensual, dinero que también puede dedicarse a inversiones.

Para este último ítem los expertos en finanzas personas recomiendan contar con al menos 6 meses de dinero disponible para emergencias antes de lanzarse a inversiones de futuro que demandan plazos más largos (Fondos Comunes de Inversión, por ejemplo) y hasta cierto tipo de riesgos (criptomonedas).

Así, por cada $1.000 de ingresos, y siguiente el método "50-30-20" diseñado por Sallie Krawcheck, se deberían destinar $500 para el primer grupo, $300 para el segundo y $200 para el tercero.