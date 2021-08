¿Los últimos movimientos en valor del bitcoin vaticinan un nuevo ciclo alcista?: la opinión de expertos

El nuevo ciclo alcista debería llevar el precio del Bitcoin hasta los 100.000 dólares, según los expertos, que señalan lo mismo del mercado de las altcoins

Tras meses en una tendencia bajista, el mercado de criptomonedas ha vuelto a iniciar un ciclo de revalorización impulsado por la subida del precio de Bitcoin (BTC) que ha subido más de un 25% en los últimos 25 días.

Siguiendo la estela de BTC, criptomonedas como Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA), Solana (SOL), Axie Infinity (AXS) entre otras se han revalorizado más del 70% en el periodo.

Sin embargo, tras este boom, los analistas especializados en criptomonedas se preguntan si el movimiento ha sido sostenible o sólo un alivio del mercado bajista de hace meses.

En declaraciones para Cointelegraph Brasil, Ulrik K.Lykke, director gerente del fondo de cobertura de criptoactivos, ARK36, dijo que parece haber un cambio en el sentimiento del mercado en comparación con hace unos meses.

Según él, la narrativa sobre el consumo energético en el mercado de criptomonedas (que ayudó a bajar el precio de BTC) ha perdido fuerza después de que varias fuentes argumentaran que la red tiene realmente un buen consumo de energía.

Además, según el analista, Bitcoin se está abriendo paso en el dominio público en muchos otros frentes, como el crecimiento de la adopción, las mejoras tecnológicas y otros aspectos similares, que están aumentando la percepción pública positiva.

"Cuando el precio de Bitcoin sube un 50% en 19 días o un 20% en 6 días, como ha sucedido recientemente, lo crucial es identificar si la subida es apalancada o impulsada por el mercado al contado. Es decir, si la evolución de los precios está impulsada por los especuladores a corto plazo o por los inversores a largo plazo. Actualmente, los grandes retiros de Bitcoin de los exchanges y la disminución de la liquidez apuntan a esto último", dijo.

Para los expertos los últimos movimientos de bitcoin auguran una recuperación de la tendencia alcista

Aún así, según él, técnicamente, el precio de Bitcoin todavía necesita estar por encima de los u$s 50.000 para salir del ciclo bajista y, fundamentalmente, tanto los datos on-chain como el análisis de sentimiento puro parecen positivos por ahora.

"Pero los inversores deberían seguir de cerca la situación y estar atentos a cualquier signo de posible inversión de esta tendencia, que sugiera que la subida fue un rebote de gato muerto", destacó.

Se esperaba una tendencia alcista

Cardano (ADA), recientemente ignoró una advertencia de caída de precios para alcanzar un nuevo máximo histórico. El par ADA/USD alcanzó los u$s 2.56 por primera vez el viernes 20, tras un auge del precio del 154.54% que comenzó el 20 de julio.

Con ello, el par también ignoró la advertencia de caída de precios del 60%-90% del veterano Peter Brandt, que se basaba en un patrón bajista clásico llamado cabeza y hombros.

"Este alcismo de Cardano está ligado a la nueva actualización de su protocolo, que ya está en pruebas, y que permitirá operar contratos inteligentes, protocolos DeFi y exchanges descentralizados. Convirtiendo a Cardano en un importante competidor de Ethereum", dijo Marco Castellari, CEO de Brazil Bitcoin, señalando que cree que la tendencia alcista puede continuar.

Sobre Bitcoin, Castellari señala que debido a varias noticias negativas, sumadas a la entrada de muchos recién llegados al mercado, hubo una corrección muy fuerte en Bitcoin, lo cual es algo normal y sumamente saludable para el mercado y que era sólo cuestión de tiempo para que los precios volvieran al nivel anterior.

El Country Manager de SatoshiTango, Guilherme Quintino Ribeiro, por su parte, sostiene que la caída de Bitcoin y su recuperación posterior era lo que el mercado esperaba y que los patrones bajistas son saludables y fundamentales para generar un mercado alcista como el actual.

"La caída es normal y saludable. A los que confían en la moneda, les recomendamos hacer "hold", lo que se conoce en el mundo de las criptomonedas como conservar y mantener las reservas de Bitcoin. Hay que tener en cuenta que el precio de BTC se mueve por segmentos, por lo que después de una caída, su precio tiende a recuperarse y a subir más", dijo.

La subida de bitcoin impulsaría también un ciclo alcista entre las altcoins

La subida llevará a BTC a los u$s 65.000

Joshua Scigala, cofundador de TheStandard.io, un proyecto de infraestructura DeFi que proporciona un puente entre las inversiones físicas tradicionales y las criptodivisas, dijo a Cointelegraph Brasil que Bitcoin ha estado mostrando cada vez más su potencial, pero sus limitaciones pueden hacer que sea superado por Ethereum (ETH).

Según él, tras la exitosa actualización de la bifurcación dura llamada London, mucha gente está notando el hecho de que ETH es ahora deflacionario en lugar de infinitamente inflacionario, lo que significa que se está quemando más ETH del que se crea con cada bloque.

"Por primera vez, creo que ETH puede estar liderando y apreciándose más que Bitcoin. Normalmente, Bitcoin es la marea que levanta todos los barcos de las altcoins, pero tras esta actualización, podríamos estar asistiendo a un momento en el que Ethereum se convierta en la marea que levante a Bitcoin y al resto del mercado", dijo.

Para Ruud Feltkamp, CEO del bot de trading automatizado Cryptohopper, la similitud con el mercado alcista de 2017 es casi increíble y Bitcoin debería superar la marca de los u$s 65.000 pronto.

"Con la tendencia actual, espero que Bitcoin alcance pronto los u$s 65.000. La resistencia es sustancial allí, por lo que probablemente verá un rebote al igual que en 2017 y así Bitcoin oscilará por un tiempo. Una vez superados los u$s 65.000, podemos decir que Bitcoin está de nuevo en camino de alcanzar su tan esperado objetivo de u$s 100.000 este año", dijo.

Fuente: Cointelegraph