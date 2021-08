¿Pueden las cripto ser la solución definitiva contra la inflación?: esto argumentan los especialistas

El presidente Alberto Fernández resaltó que los tokens digitales son una gran herramienta para paliar el avance de precios. La posición de expertos

El presidente Alberto Fernández brindó una entrevista este miércoles en la que se refirió, entre otros temas, a las criptomonedas, y resaltó que estos activos podrían ser una herramienta para protegerse contra la inflación.

"La discusión sobre el funcionamiento de las criptomonedas es mundial y debo confesar que es un tema de cuidado, en mi caso, por lo desconocido. Pero no hay que negarse, tal vez es un buen camino", deslizó el primer mandatario y, de este modo, diferenció de la posición que esgrime el Banco Central (BCRA).

????"La discusión sobre el funcionamiento de las criptomonedas es mundial y debo confesar que es un tema de cuidado, en mi caso, por lo desconocido. Pero no hay que negarse, tal vez es un buen camino". El presidente @alferdez con @juleiva en #CajaNegra de @filonewsOK. pic.twitter.com/tRCcnFA3pm — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) August 12, 2021

Durante la entrevista en el programa Caja Negra, que se transmite por el canal de Youtube del medio Filo News, Fernández subrayó que "la ventaja" de los criptoactivos radica en que "el efecto inflacionario se anula", ya que "es una moneda de algún modo dura".

Según el Presidente, "también es cierto que generan inseguridad porque ya se han verificado desfalcos y estafas con la utilización de las criptomonedas", aunque remarcó que señaló que es una cuestión que debe afrontarse con "cuidado".

Por otra parte, Fernandéz hizo alusión al caso de El Salvador, cuya economía se encuentra dolarizada, con una inflación de 3,5% el último año y una deflación del 0,1% en 2020- a diferencia de la Argentina, que cuenta con la segunda tasa de suba de precios más elevada de la región después de Venezuela.

Tras los dichos del ejecutivo, múltiples analistas, entre los que se encuentran empresarios y economistas, salieron a opinar públicamente respecto a la sorpresiva postura tomada por el mandatario, bajo la pregunta: ¿Podrían las criptomonedas contener la inflación en la Argentina?

Los especialistas le responden a Alberto Fernández

Uno de los tantos en opinar sobre los dichos del presidente fue el economista y precandidato de Juntos Martín Tetaz, que acotó irónicamente que "el proyecto tiene nombre se va a llamar Patacoin, ¿es una buena idea o no? Es una cuasimoneda digital", durante una conversación por Instagram con el senador nacional y exministro de Economía Martín Lousteau. "Claro, una cuasimoneda digital: patacón pero patacoin", añadió en tono jocoso Lousteau.

Mientras que el legislador respondió: "Lo que está diciendo es que si no tenés emisión descontrolada de dinero es más difícil tener inflación, lo cual es contradictorio con lo que se pasa diciendo el kirchnerismo todos los días".

¿Podrían servir las criptomonedas para controlar la inflación en Argentina? Esto dicen los especialistas

Por su parte, el economista Gabriel Caamaño de Ecoledesma consideró la opinión del funcionario como una confusión grande entre la teoría monetaria y la teoría económica en general.

"La inflación es algo que le pasa a una moneda, no a los bienes y servicios. Depende de la oferta y la demanda de esa moneda. Por otro lado, la aparición de nuevos sustitutos imperfectos puede afectar negativamente la demanda de un bien, servicio o en este caso una moneda", alertó Caamaño.

Al tiempo que agregó: "Por lo que todo lo demás dado y más aún en un país que tiene una moneda tan imperfecta como la nuestra, de ahí el bimonetarismo de facto; la disponibilidad de criptomonedas más que ayudar a bajar la inflación, podría jugar en sentido contrario, afectando negativamente la demanda de pesos".

A su vez, Caamaño advirtió que otra forma de ver a las cripto, es cómo las mismas se vuelven una buena herramienta para evadir ciertos controles: "Una forma de verlo, es pensar como las criptos se vuelven un buen vehículo para evitar los controles de cambios, controles que buscan forzar en forma momentánea la demanda de pesos o reprimir la demanda por otras monedas".

"Tenes más opciones para no estar en pesos, de más fácil acceso y más difíciles de regular. Lo que sí podría decir es que las criptomonedas en un país como la Argentina sirven para cubrirte de la inflación, incluso reduciendo costos transaccionales versus otras opciones", estimó.

También, Rodolfo Andragnes, presidente de la ONG Bitcoin Argentina, consideró que los comentarios de Alberto Fernández fueron de alguna manera mal interpretados ya que el hecho de tener al Bitcoin como moneda no suprime la inflación.

"Lo que hará que no haya inflación es que no se imprima dinero. Implementar el Bitcoin como moneda no deriva en menos inflación. Es una simplificación enorme pensar que el Bitcoin por si solo hará bajar la inflación", explicó Andragnes.

"Con el Bitcoin como moneda, el BCRA no tendría sentido que no pueda expandir o contraer la demanda. En la Argentina de hoy, implementar Bitcoin implicaría una reorganización completa del sistema económico y político", añadió el experto.

En cambio, uno de los que concordó con gran parte de los dichos del presidente fue el exvicepresidente del Banco Central Lucas Llach, que en su cuenta de Twitter se refirió a la entrevista.

No me pareció tan mal. No tiene por qué saber del tema pero intuye algo: quizás las cripto nos permiten salir por arriba del laberinto de la inflación. Estoy de acuerdo con eso. https://t.co/ChNpnUhYUC — ???????? lucas llach (@lucasllach) August 12, 2021

Otro de los que se expresó fue Ignacio Plaza, presidente de la Cámara Argentina de Fintech y director del fondo Draper Cygnus, al explicar que la implementación de las criptomonedas podría generar un escenario positivo para las inversiones en la Argentina, impulsando el empleo y provocando una baja de la inflación.

Plaza recordó a su socio, Tim Draper, uno de los inversores en Bitcoin más importantes e influyentes del mundo, en su paso por la Argentina en 2019, cuando afirmó que si la Argentina daba una señal al mundo de que era un país visionario y se conectaba al futuro adoptando al Bitcoin como moneda de curso legal, el mundo iba a descubrir a la Argentina como una nación del futuro, pudiendo generar un gran flujo de inversiones. Pero aquello nunca ocurrió.

"El cripto es una tecnología sobre la que se va a construir un montón de prosperidad en el futuro próximo, y si no participamos en crear esas plataformas vamos a ser clientes de ellas", pronosticó Plaza.

El titular de la Cámara Fintech indicó que en un contexto amigable a las monedas digitales, como lo vienen intentando los principales países, "se atraen recursos, por lo que habría más inversión, más trabajo, más exportaciones de economía del conocimiento, mayor oferta de productos y servicios. Y todo esto contribuiría a bajar la inflación en términos del poder adquisitivo del salario".

Uno de esos países que ya adoptaron a las criptos, particularmente Bitcoin, como moneda de curso legal fue El Salvador, en dónde los objetivos no están ligados intrínsecamente a los efectos de la economía interna, como la inflación, sino con el desarrollo económico y la atracción de inversiones.

El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en aceptar Bitcoin como moneda de curso legal

Sobre el caso del país centroamericano, Andragnes explicó que su iniciativa representa la primera vez que un país alienta a sus habitantes a tener y disponer de Bitcoin como moneda. Pero avisó que es irrisorio en el caso de la Argentina.

"El Salvador está instrumentando la ley Bitcoin, la cual dice que la moneda es de curso legal. Esto es nuevo, Japón había hecho algo similar, permitiendo que sea moneda, pero no como cancelación de contratos en forma legal", diferenció.