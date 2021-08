De la pasarela al planeta tecno: Valeria Mazza se mete de lleno en el mundo de la robótica

La modelo conoció la marca Osaji y quedó cautivada. No le basto con ser la imagen sino que apostó por la innovación y se hizo accionista

La robótica pueda cautivar por su amplia gama de tecnología. A la modelo Valeria Mazza le pasó eso, y decidió ir más allá. Y convertirse en accionista de una de las empresas más innovadoras: Osaji, que al principio la había contratado para ser la imagen del producto.

En mayo, la modelo acaba de concretar su ingreso como accionista a un emprendimiento chileno. Se trata de la firma de robots de limpieza Osoji, creada por el chileno Octavio Urzúa Bravo.

Urzúa es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, y trabajaba en Accura Systems -firma fabricante de fachadas de edificios en Texas, EE.UU.-, cuando comenzó a pensar en un sistema eficiente para la limpieza de muros cortina.

Mazza, empresaria todo terreno: "No tengo dudas de que Osoji tiene todo para convertirse en una empresa innovadora y mundialmente conocida".

Ya de regreso a Chile, Urzúa fundó una firma de e-commerce B2B, pero durante 10 años investigó aquel tema sobre la limpieza, hasta que en 2016 dio en Japón con un robot, pero centrado en el hogar, lo que fue el origen del emprendimiento. Allí, Urzúa simplificó la tecnología basal y dio con un primer aparato para limpiar vidrios, lo que fue el inicio de Osoji, que en japonés alude a una filosofía en torno a la limpieza profunda.

Al año y medio, Urzúa regresó a Japón y participó en una misión tecnológica en una gira empresarial, visitando ferias tecnológicas y universidad, y conoció al académico y doctor en robótica Renato Miyagusuku, quien lo guió, dice Urzúa, con el desarrollo tecnológico, incentivado por la curiosidad de que en Chile hubiera una compañía con este nombre japonés (aunque nunca se ha sumado como socio).

Osoji nació oficialmente como compañía en Chile en 2018, aunque ya operaba desde diciembre de 2016, claro que sin página web, y en un principio dando servicios de limpieza (no venta del producto, pues aún había escepticismo en torno al mismo).

Hoy, Osoji se dedica a comercializar robots de limpieza para el hogar, como limpiavidrios, aspiradora, limpieza para piscinas, corta pasto y también un robot de cocina (Osoji Mix).

Urzúa detalló que ellos no inventan la tecnología, sino que replican al líder mundial, "integran" la tecnología ya existente, bajo el concepto de adaptarla a lo más simple y esencial, a su función básica, de modo que los productos resultantes tengan un precio aún más reducido, pensando en el mercado de América Latina.

Por ejemplo: si los equipos de la marca líder tienen sensores para evadir objetos antes de limpiar, Osoji integra sensores de bajo costo. En el tiempo que la compañía lleva en el mercado, la firma tuvo un crecimientos de 300% cada año y ya este año facturará unos u$s10 millones.

Valeria Mazza

Está presente en 16 canales de Chile (grandes tiendas, e-commerce) y alista dar un salto internacional ahora para fines de agosto, a México, donde se instalarán con oficina y bodega propia, y en canales como Liverpool y Soriana, explica Urzúa.

A través de envíos desde Asia, abordarán también Colombia y Perú. Y para la Argentina y Uruguay, Valeria Mazza tendrá la representación y exclusividad.

En términos de productos, Osoji también se amplía con prototipos para el mercado industrial, con robots para limpiar paneles solares sin usar agua.

Este crecimiento fue acompañado de varias rondas de financiamiento, en las que se sumaron conocidos del mundo de los negocios (ver recuadro). En mayo se sumó Mazza, quien ya antes había tomado contacto con la empresa, primero como rostro, luego como "embajadora" y ahora como accionista, al concretar una deuda convertible.

"La pandemia influyó en mi decisión, pero esta historia merece ser contada cronológicamente", respondió Mazza. "En una de mis visitas a Santiago, a fines de 2019, iba caminando por la Av. Kennedy en Vitacura y me sorprendió ver el ventanal de una casa, tenía algo que caminaba sobre ella… un pequeño robot bailaba y limpiaba el vidrio de ese balcón. Me quedé unos minutos mirando lo que hacía y cómo lo hacía… ni a una vidriera de Gucci le dedico tanto tiempo. Le saqué fotos, lo filmé, me impactó fuerte, pensaba en mi casa de Buenos Aires, que podría decirte que casi tiene más vidrios que paredes", resaltó.

Valeria Mazza

Así, comenzó a investigar qué era aquello, de qué marca era, dónde se compraba. "En una semana, ya de regreso a mi casa en Buenos Aires, sabía de Osoji y su línea de productos". Tanto le gustó, que mandó a comprar uno de cada uno sin siquiera verlos personalmente.

"Octavio (Urzúa, CEO de Osoji) supo de mi compra y me contactó días después para contarme de qué se trataba su empresa, su línea de productos y demás detalles. Me sorprendió, lo escuchamos con mi marido con mucha atención y nos encantó la historia de este joven emprendedor chileno y su moderna y ambiciosa startup", resaltó Mazza.

A las 24 horas, Urzúa les compartió su plan de negocios y su plan de expansión en la región. "Lo vimos con atención y nos gustó. Comencé a pensar en la oportunidad de mercado en la Argentina y Uruguay. Este cuento termina en que todo entre nosotros fluyó super bien, muy rápido, y les dije que estaba dispuesta a apostar a la marca, no solo con mi imagen, sino con capital y así ser parte del sueño de Osoji Robotics", completó la modelo y ahora también empresaria.