¿Libertad financiera y cripto son conceptos que se pueden unir?

Los bancos y las instituciones financieras nos comunicaron desde hace décadas el hecho de que existe una libertad financiera total. ¿Pero es esto verdad?

Millones de adultos no cuentan con servicios bancarios suficientes, están excluidos de los servicios financieros convencionales y sin acceso a productos asequibles debido a dónde se encuentran, qué hacen, o simplemente por su edad.

Además, los bancos funcionan de manera compleja que terminan por complicar la vida cotidiana. Por estas y muchas otras razones es que necesitamos un sistema financiero descentralizado que funcione junto con los bancos.

¿Por qué seguimos dando más oportunidades? ¿Por qué no intentar con otra institución o forma de proceder más descentralizada? Voy a expresar este dilema interno que siento, con un ejemplo real:

Hace unos días a un conocido, que esperaba el cobro de unas obligaciones negociables que había comprado hace aproximadamente dos años a través de su banco, lo llamaron por teléfono para informarle que iban a haber unos "pequeños cambios" en el cobro de este dinero.

En vez de recibir el 100% del capital en dólares -como estaba estipulado- ahora, por una disposición del BCRA (A7272, que tiene fecha 27/4/21), la empresa le tenía que hacer un plan de refinanciación. Sí, así como estás leyendo… plan de refinanciación.

Esto significa que iba a poder cobrar un 40% de sus tenencias, y la diferencia restante se la otorgaban en otras obligaciones negociables en las cuales le iban a estar amortizando el capital en tres pagos, uno por año.

¿Esto es por culpa de la empresa? Claramente no. Es por una intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a 3 meses de concretar la obligación que había acordado.

Entonces ¿esto es libertad financiera? Ejemplos como este hay muchísimos más y posiblemente mucho más graves. Este es solo uno, pero subraya la necesidad de tener una mayor variedad de soluciones financieras que funcionen para todos.

La historia no me deja mentir y me permite desconfiar. Hubo los llamados corralitos, cepos, entre otros. Cambios en las reglas de juego a mitad de camino, imposiciones injustas, leyes y decretos que parecen jugar en contra de los usuarios.

Mientras que, por otro lado, tenemos la posibilidad de todo un mundo digital -internacional- sin Estados o bancos que impongan sus necesidades. Un mundo que se regula por la propia gente. Visualizo un mundo en el que los sistemas nuevos y tradicionales funcionen juntos en beneficio de todos los usuarios

¿Cuáles son las principales diferencias entre el sistema bancario tradicional y blockchain?

Centralización vs. descentralización

Mientras que los bancos almacenan todas las transacciones de sus usuarios en un libro contable centralizado, propio de cada institución bancaria, las transacciones de criptomonedas son distribuidas, es decir, se replican en cada nodo de la red. Esto resuelve los problemas tradicionales como el fraude o la "caída del sistema" por dependencia exclusiva de un servidor central.

Información parcial vs. transparencia.

Los clientes de un banco pueden acceder a los movimientos de sus cuentas en esa institución, aunque muchas veces solo de los últimos tres meses. El usuario de una billetera virtual no solo tiene a la vista su saldo actual y su histórico de transacciones, sino que también está a su disposición el histórico de otras billeteras.

Blockchain permite realizar un seguimiento de todos los Bitcoins desde su inicio, y se puede verificar esta información para saber exactamente su cantidad en cualquier momento.

Espera vs. inmediatez.

La celeridad de una transferencia bancaria depende del tipo de cliente destinatario: si la cuenta de destino pertenece al mismo banco, la transferencia es inmediata, mientras que si pertenece a otro banco o es internacional, la transacción demora.

Mientras que en el mundo BTC es en realidad una transferencia de códigos digitales de una billetera virtual a otra, y esto se realiza en minutos (independientemente de las ubicaciones físicas del emisor y del receptor). Además, las operaciones se pueden realizar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, sin importar si son días y horarios laborales o no.

Menos comisiones

Las comisiones que deben pagarse a través del sistema blockchain son mucho más bajas en comparación con las que hay que abonar a través de sistemas de pago electrónico o transferencias internacionales. En el caso de blockchain, las transacciones son gratuitas o se sugiere a los usuarios hacer una pequeña donación voluntaria para obtener confirmaciones más rápidas y para remunerar a los mineros.

Resistencia al cambio: ¿Mejor malo conocido que bueno por conocer?

En donde a priori parece existir un libre albedrío en el cual habría caos, desorden y anarquía; sucede todo lo contrario. Hay libertad, orden y las reglas son claras para todos.

Hoy operar con criptos, te permite comprar y vender en la moneda que necesites o quieras y operar con la billetera virtual que tengas. Nunca fue tan fácil transaccionar sin trabas, burocracias e intermediarios.

Entonces, finalizo tal como decidí comenzar el artículo: Libertad financiera y cripto ¿Dos conceptos que se unen? Yo creo que sí. Aún estamos en el inicio de esta nueva ola financiera/cultural.

Falta educación y aceptación al momento de transformación que estamos viviendo, pero sobra información y personas que están trabajando para hacer crecer este movimiento.

*Por Joan Cwaik: divulgador tecnológico, Especialista en criptomonedas, Brand Ambassador de Paxful