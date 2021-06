¿Por qué las empresas que se digitalizan crecen hasta cinco veces más rápido?

El último reporte de Accenture, muestra que predomina el cambio en los hábitos en el rubro IT, y cómo es el crecimiento de las empresas que se digitalizan.

Este último año, la aceleración digital marco un nuevo camino tanto para las empresas como para los empleados. Los sueldos en la industria IT se nivelaron a los requerimientos, y las empresas que se adaptaron a la digitalización fueron las que más crecieron.

El último estudio de Accenture al que tuvo acceso iProUP de manera exclusiva, revela que las empresas que aceleraron su transformación digital, producto de la pandemia, lograron un crecimiento cinco veces mayor que aquellas que no avanzaron en este ítem.

Matías Arturo, Accenture

Matías Arturo, líder de Strategy & Consulting para Sudamérica Hispana de Accenture, explicó que "las empresas líderes dirigen un mayor porcentaje de su presupuesto de IT a la innovación y se concentran no sólo en la adopción de la tecnología, sino que, en ampliarla a toda la empresa, al mismo tiempo que impulsan la cultura adecuada para ello".

"Cuando la pandemia se intensificó, las organizaciones líderes redoblaron sus inversiones en tecnologías clave como la nube y la inteligencia artificial. Esto les ayudó no sólo a enfrentar con éxito los impactos rápidamente, sino también a centrarse en el crecimiento".

Según la encuesta global realizada por Accenture, las empresas comprimieron la transformación invirtiendo en estas tecnologías digitales a ritmos históricos para responder tanto a los nuevos retos operativos como a las demandas de los clientes que cambian rápidamente.

De esa forma, más de la mitad de las compañías líderes aumentó sus inversiones en tecnologías core y emergentes: 72% en cloud security; 68 por ciento en la nube híbrida; 70% en internet de las cosas (IoT); 59% en IA y machine learning; y 60% en robótica y automatización robótica.

En cambio, los rezagados sólo invirtieron en nuevas tecnologías por primera vez durante la pandemia para mantener el negocio funcionando.

Arturo destacó que "los líderes, también, se distinguen en otra dimensión: la creación de nuevo valor para todos los stakeholders (las personas interesadas en una empresa). Este valor se entrega mediante el reskilling (el aprender nuevas habilidades) de los empleados, promoviendo su bienestar, aprovechando a los socios del ecosistema, democratizando la innovación en toda la empresa y diseñando tecnología centrada en las personas".

El ejecutivo hizo referencia a que durante la pandemia, el 70% de las organizaciones líderes buscó aumentar el financiamiento en formación para construir una organización ágil y colaborativa, frente al 52% de los rezagados.

Accenture

Asimismo, Arturo le dijo a iProUP que en los últimos quince años la tecnología le ganaba al negocio. "La digitalización tras el covid, cambiaron la ecuación. Ahora el negocio ya sabe qué necesita y es al revés. Ahora hay mucha más demanda, los tecnólogos tienen que entender bien las necesidades", remarca.

Según el ejecutivo, "se trata de un cambio de sector de la tecnología, cambió la forma en que las compañías entienden el negocio It. Antes no se discutía si la plata que invertimos en tecnología tenía un retorno, ahora no hay forma que el análisis de retorno no se haga. Esto es tecnología asociado al flujo de inversión".

Puestos de trabajos

Arturo detalló que en la actualidad, los puestos de trabajos se tienen que redefinir. "El ecosistema es muy rico y diverso. La gente de tecnología se tiene que adaptar y capacitarse en estas soluciones que son tan cambiantes. Hoy no importa que un empleado conozca más infraestructura o arquitectura que otra, tiene que conocer las soluciones del mercado y tener la habilidad de saber hacer arquitectura inhouse".

Otro factor importante, para los puestos nuevos de trabajos son las softskill. "Hay que ser empático con el negocio. Es decir, hay que entenderlo, esa empatía antes no existía y eso implica dejar de ser el tipo que ordena el negocio, y hoy el softkill es saber que sé es parte del problema y la solución", dijo.

Teniendo en cuenta que salario hoy es mucho más cualitiva que cuantiaba. "Tiene más que ver con el riesgo que le haces tomar la persona, las nuevas habilidades que tienen que ir aprendiendo".

Según Arturo, "Hasta hace cinco años, hoy la formación y las certificaciones son necesarios pero no suficientes". "Hoy nos estamos metiendo con la educación secundaria, e inicial terciaria. Las empresa somos participe de incorporar gente a la industria. Ayudamos en la formación", completó.