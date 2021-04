En un tuitt, PlanB, el analista anónimo líder de los análisis de modelos de precios de Bitcoin de Stock-To-Flow en PlanBTC.com, destacó que a pesar de las ganancias de esta semana, el par BTC/USD todavía tiene gran potencial.

El analista basó su afirmación en el índice de fuerza relativa (RSI) de Bitcoin. Se trata de una métrica clásica empleada para trazar el progreso de las rachas de precios de cualquier unidad en particular, que refleja la fuerza relativa de los movimientos alcistas, en comparación con los movimientos bajistas.

Por eso, el RSI puede ayudar a confirmar si Bitcoin está sobrecomprado o sobrevendido en un determinado punto de su racha alcista.

PlanB remarcó las señales que brindó la métrica para los hodlers el año pasado, incluso en el período bajista de la primavera y en agosto, cuando la criptomoneda daba los primeros pasos de la corrida alcista que continúa hasta la actualidad.

El RSI mide 92/100, y se encuentra cerca de la parte superior de su rango, aunque al menos tres puntos por debajo del pico de las grandes corridas alcistas previas de 2013 y 2017 de Bitcoin. Es decir que para igualarlas, la criptodivisa necesitaría un alza mucho mayor.

#Bitcoin is looking strong at RSI 92. Still not above RSI 95 like 2017, 2013 and 2011 bull markets. I calculated BTC price needed for RSI 95 at April close: $92K. Let's see what the Coinbase IPO will do today???? pic.twitter.com/UTvdFWFhDK — PlanB (@100trillionUSD) April 14, 2021