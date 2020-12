Bitcoin futuro: un indicador clave marca un 2021 con "fuertes repuntes" en su precio

Los traders tienen perspectivas diferentes sobre hacia dónde se dirige Bitcoin en 2021, pero la mayoría siguen siendo mayormente optimistas

El índice de fuerza relativa mensual (RSI) de Bitcoin muestra que la criptomoneda dominante está preparada para otra racha.

¿Qué significa esto?

El RSI es un indicador de impulso que mide si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Cuando el RSI supera los 75, indica que el activo está sobrecomprado, y cuando cae por debajo de 30, significa que el activo está sobrevendido.

Un trader conocido como "Crypto Capo" señaló que el RSI mensual de Bitcoin se cerrará por encima de 80. Históricamente, cuando esto ha sucedido, BTC ha experimentado un fuerte repunte después. Aunque el RSI mensual de Bitcoin está por encima de 80, que técnicamente está sobrevendido, el RSI de BTC tiende a sobreventarse durante períodos prolongados durante un ciclo alcista.

RSI mensual de Bitcoin . Fuente: Crypto Capo

Por lo tanto, los traders a menudo se refieren a un RSI sobrevendido en un gráfico de marco de tiempo alto, como el gráfico de velas mensual, para pronosticar un repunte extendido en el corto a mediano plazo. El trader dijo: "La vela mensual está a punto de cerrar por encima de 80. Cuando esto sucede, la tendencia alcista continúa, con un promedio de rentabilidad del 1010,87%. Cada ciclo es más corto".

Sin embargo, el trader enfatizó que un indicador no puede predecir con precisión el ciclo de precios de Bitcoin. Crypto Capo explicó que la combinación de algunos indicadores podría servir como guía para el futuro. Él escribió: "No se puede basar una predicción en un indicador. Lo que hacemos es combinar varios métodos para tener una pauta para el futuro, para ver cuál es más probable. Pero al final, nos adaptamos a lo que hace el precio en el presente".

"Año alcista por delante"

Los traders tienen perspectivas diferentes sobre hacia dónde se dirige Bitcoin en 2021, pero la mayoría siguen siendo abrumadoramente optimistas.

El analista de Cointelegraph Markets, Michael van de Poppe, dijo que anticipa que Bitcoin alcanzará entre u$s 65,000 y u$s 85,000 para fines del próximo año. Afirmó: "Tengo que revisar mi punto de vista sobre el nivel potencial de u$s BTC a fines de 2021. A través de este aumento reciente, espero que esté entre u$s 65,000-85,000 a fines de 2021. Un año alcista por delante".

El escenario ideal es esperar a que Bitcoin se consolide en u$s 25,000

Mientras tanto, el mercado de opciones está valorando una probabilidad del 22% de que Bitcoin alcance los u$s 120,000 para el próximo año, lo que también podría servir como una guía potencial sobre hacia dónde se dirige BTC en 2021.

Sin embargo, a corto plazo, algunos traders son cautelosos al entrar en posiciones apalancadas. Un trader conocido como "TheBoot" dijo que el escenario ideal es esperar a que Bitcoin se consolide en u$s 25,000 o ingrese después de la próxima subida de precios. El trader explicó: "No hay prisa por entrar en operaciones apalancadas en u$s btc aquí mismo, en mi opinión. Lo mejor sería esperar y poner posiciones largas a menos de 25k o incluso 24k. Alternativamente, espere el siguiente tramo y luego una caída desde allí".

Cointelegraph informó anteriormente que las ballenas han estado comprando Bitcoin de manera más agresiva desde Navidad, lo que podría impulsar el caso alcista a mediano plazo para que BTC entre en 2021.