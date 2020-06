Efecto cuarentena: comercios impulsan el uso de apps para llegar a más consumidores

Los comerciantes buscan facilitar las compras en el contexto del distanciamiento social. Ya hay varios proyectos y aplicaciones para los consumidores

Los comercios tradicionales de la ciudad de Buenos Aires decidieron ampliar sus estrategias de venta con la puesta en marcha de aplicaciones de geolocalización y billeteras virtuales, de manera de facilitar a los consumidores la posibilidad de realizar compras en medio del aislamiento impuesto por el coronavirus.

En ese marco, la Federación de Comercio e Industria de Buenos Aires (Fecoba) pondrá operativa esta semana la app de geolocalización "Estoy Cerca", una plataforma gratuita de interacción entre consumidores y proveedores, que permitirá a los comercios ofrecer bienes y servicios a través de una vinculación 100% digital, segura y sencilla.

"Esta herramienta va a ser gratuita para comerciante y consumidor; va a ser la nueva punta de vidriera, el consumidor puede poner lo que busca y la app le indicará dónde hay un comercio cercano para comprarlo", dijo el presidente de Fecoba, Fabián Castillo.

"Esto va a ayudar a la pyme y al consumidor a buscar el mejor producto al mejor precio en las cercanías; en un segundo paso vamos a generar una logística para que el producto se pueda llevar a su casa", agregó el directivo.

Esta experiencia se aplicó con éxito en otras ciudades del mundo, como Madrid y Lima, y Fecoba, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad, decidió replicar la idea a nivel local con una oferta de más de 200 mil comercios porteños de distintos rubros.

Son variadas las aplicaciones que los comercios minoristas tienen para aumentar sus ventas en cuarentena

Otros ejemplos

Otra entidad, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), lanzó "Tienda Came" y "Came Pagos" en febrero pasado, con un ritmo de crecimiento en usuarios de 50% mensual.

"Lo lanzamos a principio de año pero ahora está tomando una vigencia enorme, es una alternativa que trata de potenciar las tiendas físicas y online. Tienda Came funciona en Salta y se lanzará en los próximos días en Chaco", dijo el vocero de CAME, Pedro Cascales.

Detalló que "la billetera Came Pagos la lanzamos a fines de febrero y pocos días después comenzó la cuarentena; teníamos previsto sumar a 25.000 empresas en los primeros 12 meses, no obstante en dos meses sumamos unas 10.000 empresas y cámaras empresarias de todo el país; actualmente el ritmo de crecimiento en usuarios es del 50% mensual".

Came Pagos es una plataforma transaccional que permite transferir dinero con costo mínimo de 1% y está actualmente en el top ten de billeteras más usadas en Argentina, en el puesto N° 9.

"Actualmente la herramienta más demandada es el botón de pago. Las ventas online crecieron y poder compartir un link de pago por WhatsApp o mail resultó la manera más cómoda para un comercio de poder cobrar sus ventas por Internet", sostuvo Cascales.

CAME envió en las últimas semanas más de 1.000 dispositivos Mpos -que se conectan al celular para procesar pagos con tarjetas de débito y crédito de cualquier banco- al interior del país para las empresas consideradas esenciales como supermercados, almacenes y carnicerías, indicó Télam.