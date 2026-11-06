Será el primer espacio oficial de la marca automotriz en un centro comercial argentino y anticipa una llegada comercial más amplia prevista para 2027

El arancel cero para vehículos eléctricos y un mercado en alza definen el desafío de Tesla para competir en precios y servicios.

Cencosud confirmó que Unicenter albergará el primer espacio oficial de Tesla en el país, previo a su fase comercial en 2027.

Tesla debutará en Argentina a fines de noviembre de 2026 con una exhibición de dos vehículos eléctricos en Unicenter.

Tesla, el gigante automotriz fundado por Elon Musk, desembarcará oficialmente en la Argentina a fines de noviembre de 2026 con una primera exhibición de dos vehículos en Unicenter, el shopping de Martínez, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Será el primer espacio oficial de la marca de vehículos eléctricos en un centro comercial argentino y anticipa una llegada comercial más amplia prevista para 2027.

Tesla anticipa la apertura de un punto de venta en 2027

El punto elegido es el Nivel 1 de Unicenter, ubicado en Martínez, partido de San Isidro. Allí, Tesla instalará un sector de exhibición con dos vehículos que el público podrá conocer de cerca, aunque la compañía todavía no confirmó cuáles serán los modelos presentados.

Cencosud, propietaria del shopping, confirmó que Unicenter será el primer centro comercial del país en contar con un espacio de la marca. La elección del predio responde a su perfil de alto tráfico y a su ubicación en una de las zonas de mayor poder adquisitivo del área metropolitana.

La muestra está prevista para fines de noviembre de 2026, aunque Tesla no difundió una fecha exacta de inauguración ni emitió un comunicado oficial sobre su desembarco. La información fue confirmada por Cencosud.

Esta primera etapa tendrá un carácter principalmente promocional. El objetivo será presentar la marca, sus vehículos y su propuesta tecnológica antes de avanzar con una operación comercial formal en el país.

Tesla llega a Unicenter con dos vehículos y prepara su desembarco oficial en Argentina para 2027. (Imagen creada con IA)

El proyecto contempla una segunda fase en 2027, cuando Tesla habilitaría un punto de venta y una zona de pruebas de manejo. La marca destinaría unos diez vehículos al test drive, con salidas desde el estacionamiento H del shopping.

Aún no se confirmó la fecha exacta de esa etapa ni los modelos que se comercializarán. Tampoco se conocieron precios oficiales, aranceles, condiciones de importación ni la estructura de concesionarios que utilizará la compañía en Argentina.

Cómo impactará el arancel cero en los costos de Tesla

El régimen de importación de vehículos electrificados permite ingresar determinados modelos con un arancel extrazona de 0%.

El Decreto 1128/2026 elevó el valor FOB máximo a u$s35.000 para los eléctricos puros, u$s18.000 para los híbridos convencionales y enchufables y u$s16.000 para los mild hybrid.

El beneficio podría reducir los costos de importación de los modelos de Tesla que cumplan los requisitos.

Sin embargo, el precio final también dependerá del flete, los impuestos y los gastos locales. Además, el acceso está sujeto a cupos, por lo que todavía no se confirmó qué modelos podrán ingresar bajo este régimen.

¿Cuánto costarían los nuevos modelos en Argentina?

Los Tesla Model 3 y Model Y son posibles candidatos para la oferta local, aunque la empresa todavía no confirmó las versiones que venderá ni publicó precios para la Argentina.

El costo dependerá del valor de cada modelo, de si puede acceder al arancel cero y de los gastos logísticos e impuestos aplicables.

La filial también contempla la comercialización de cargadores, la gestión de estaciones de carga y los servicios de mantenimiento, repuestos y software. Estas actividades podrían ampliar las fuentes de ingresos de Tesla en el país.

Durante los primeros siete meses de 2026 se patentaron 48.320 vehículos híbridos y eléctricos en Argentina, un crecimiento interanual del 322%, según cifras oficiales. Su participación en el mercado pasó del 4,4% al 21,1%.

En este escenario, el desafío para Tesla será definir sus precios, la oferta de modelos y los servicios de posventa para competir en el mercado local.