Según la compañía, más de 500.000 personas eligen la plataforma como una alternativa para generar ingresos como actividad principal o complementaria

Mantener un auto propio cuesta $5 millones anuales, por lo que usar plataformas resulta más económico para quienes recorren menos de 5.200 km al año.

El informe de CIPPEC destaca que las aplicaciones de movilidad sostienen 14.000 empleos indirectos y brindan ingresos a más de 500.000 personas en el país.

La actividad de DiDi generó un impacto de $1,15 billones en la economía argentina durante 2025, representando el 0,14% del Producto Bruto Interno.

Según un informe del CIPPEC encargado por DiDi, la actividad generada por la plataforma aportó alrededor de $1,15 billones a la economía argentina, una cifra equivalente al 0,14% del Producto Bruto Interno de 2025.

El trabajo mide el efecto socioeconómico que generan las aplicaciones de movilidad en el país y concluye que su influencia alcanza dimensiones vinculadas con el empleo, el acceso a oportunidades, la conectividad urbana y el ahorro de los hogares.

De acuerdo a la compañía, más de 500.000 personas eligen la plataforma como una alternativa para generar ingresos, ya sea como actividad principal o complementaria.

DiDi mueve $1,15 billones en Argentina y ya representa el 0,1% del empleo nacional total

Desde el punto de vista económico, el estudio estima que el impacto de la actividad asociada a DiDi no se limita a la operatoria de los conductores. El valor agregado generado se expande a través de encadenamientos productivos que involucran sectores como transporte, comercio y servicios.

Como consecuencia de ese efecto multiplicador, el informe calcula que la plataforma contribuye a sostener alrededor de 14.000 puestos de trabajo indirectos e inducidos, equivalentes al 0,1% del empleo total nacional y a la actividad económica de aproximadamente 1.170 pequeñas y medianas empresas.

Para Paula Szenkman, directora de Desarrollo Económico de CIPPEC, uno de los aspectos más relevantes del trabajo es que permite dimensionar un fenómeno que todavía tiene escasas mediciones en el país. Sostuvo que las plataformas de movilidad ya forman parte del entramado económico y aportan valor a través de la generación de ingresos y mediante mejoras en la conectividad y el acceso a distintas oportunidades.

DiDi aportó $1,15 billones a la economía argentina y el informe revela su impacto real. (Imagen creada con IA)

El estudio también analiza la perspectiva de quienes usan la app para generar ingresos. Los datos muestran que el 65% de los conductores combina la actividad con otras fuentes laborales, mientras que más del 55% obtiene al menos la mitad de sus ingresos totales a través de la plataforma. Para aproximadamente un 35%, DiDi constituye la única fuente de ingresos.

Del lado de los pasajeros, el informe detectó una valoración positiva respecto de la disponibilidad y rapidez del servicio. Más del 70% de los usuarios considera que la aplicación facilita sus desplazamientos y una proporción similar sostiene que la plataforma contribuye a mejorar el acceso a oportunidades relacionadas con empleo, educación y salud.

Eduardo Coello, gerente general de DiDi Argentina, resaltó que la movilidad ya no puede analizarse únicamente desde la óptica del traslado físico y explicó que el costo de moverse, el tiempo que demanda cada trayecto y las herramientas tecnológicas disponibles constituyen variables económicas cada vez más relevantes tanto para conductores como para pasajeros.

El ejecutivo destacó que este tipo de investigaciones permite cuantificar por primera vez el alcance de millones de decisiones individuales que terminan generando efectos económicos agregados.

Cuánto cuesta mantener un auto en Argentina, según DiDi

Uno de los hallazgos más llamativos del informe se relaciona con el debate sobre la conveniencia económica de tener un automóvil propio. El análisis parte de los costos asociados al mantenimiento de un vehículo, incluyendo patente, seguro, depreciación y gastos de mantenimiento, y concluye que mantener un auto en Argentina implica un desembolso cercano a los $5 millones anuales.

A partir de esa estimación, CIPPEC calculó que el punto de equilibrio económico se ubica en torno a los 5.200 kilómetros recorridos al año, equivalentes a unos 14,5 kilómetros diarios.

Por debajo de ese nivel de uso, recurrir a aplicaciones de movilidad resulta financieramente más conveniente que sostener un vehículo propio. El estudio detalla que una persona que recorra alrededor de 1.500 kilómetros anuales podría ahorrar hasta $3,64 millones por año si usara plataformas de movilidad en lugar de mantener un automóvil particular.

El informe también muestra que los cambios en los hábitos de movilidad ya son visibles. El 75% de los usuarios de DiDi Express y el 71% de quienes utilizan DiDi Moto no poseen vehículo propio, una tendencia que muestra cómo las nuevas generaciones comienzan a evaluar la movilidad más como un servicio que como un bien patrimonial.

Otro aspecto destacado del estudio es el rol que las plataformas cumplen en la conectividad urbana. Según los datos analizados, el 41% de los viajes realizados vía DiDi conecta áreas que no cuentan con paradas de transporte público cercanas, mientras que el 75% de los viajes tiene origen o destino en zonas con niveles medios o altos de vulnerabilidad socioeconómica.

Estos resultados sugieren que las plataformas pueden actuar como complemento del transporte masivo tradicional, especialmente en el denominado "primer y último tramo" de un viaje. En muchos casos, la combinación entre trenes, colectivos y aplicaciones permite ampliar el alcance efectivo de la red de transporte existente y facilitar el acceso a centros educativos, hospitales y lugares de trabajo.

La mejora en la conectividad también se traduce en ahorro de tiempo. El estudio detectó que en ciertos recorridos entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los usuarios pueden ahorrar en promedio 18 minutos por viaje respecto de otras alternativas.

En trayectos que requieren múltiples combinaciones de transporte público, la diferencia puede oscilar entre 25 y 50 minutos diarios.

Para Coello, el desafío no consiste en reemplazar completamente a los sistemas existentes, sino en integrarlos más eficientemente. El ejecutivo consideró que la tecnología puede complementar la infraestructura actual y resolver aquellos trayectos donde las personas cuentan con menos alternativas de movilidad, especialmente en un país con una gran diversidad territorial como Argentina.