Aunque los conductores en el país no tienen sueldo fijo, el rubro mostró un piso de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas, la ciudad y el recorrido

La ganancia final varía por horas, demanda y ciudad; es una fuente clave de ingreso adicional para miles de personas.

Un conductor de DiDi en Argentina puede generar en 2026 entre $980.000 netos por mes y/o $2.400.000 brutos, según la cantidad de horas trabajadas, la ciudad, la demanda y los incentivos disponibles.

La cifra no representa un sueldo fijo ni una ganancia neta, porque todavía deben descontarse la comisión de la plataforma, el combustible, el mantenimiento, el seguro, los impuestos y la depreciación del vehículo.

Sin embargo, se trata de una ganancia extra a la que acuden miles de personas que buscan obtener un ingreso adicional que les permita cubrir los gastos básicos.

Cuánto gana un conductor de DiDi en Argentina en 2026: las cifras completas

Como referencia para una jornada de cuatro horas diarias, cinco días por semana, estimaciones difundidas para DiDi ubican el ingreso mensual en aproximadamente $878.652.

En una jornada completa de ocho horas diarias durante cinco días semanales, el cálculo puede ascender hasta los $1.857.304 mensuales, siempre antes de descontar los gastos operativos.

Una estimación difundida por la plataforma en marzo de 2025 ubicaba la facturación de un conductor que trabajaba nueve horas por día, cinco días a la semana, en torno a $600.000 semanales y hasta $2.400.000 mensuales. Ese número debe interpretarse como una facturación potencial, ya que puede incluir bonos, promociones y condiciones de alta demanda.

Un conductor de DiDi en Argentina puede ganar hasta $10.000 por hora en 2026

Como referencia general para las aplicaciones de movilidad en 2026, un conductor puede facturar cerca de $10.000 por hora en 2026, aunque el importe fluctúa según la tarifa dinámica, la zona y el momento del día. El monto es bruto y no equivale al dinero que finalmente queda disponible.

Los horarios de mayor demanda suelen ser los que ofrecen mejores oportunidades para elevar el ingreso por hora. La estrategia habitual consiste en conectarse durante las entradas y salidas laborales, los fines de semana, los días de lluvia, los eventos masivos y los momentos en que la aplicación activa tarifas dinámicas o incentivos.

Sobre estos valores, DiDi aplica una tasa de servicio sobre cada viaje, pero el porcentaje puede cambiar según la ciudad, la categoría, las promociones y las condiciones comerciales vigentes. En promedio, la comisión habitual que cobra el servicio es del 25%.

La propia compañía promociona en Argentina una de las tasas de servicio más bajas del mercado y ofrece incentivos para determinados conductores. Sin embargo, no publica en su página general un porcentaje único aplicable a todos los socios, por lo que el conductor debe revisar la tasa que figura en su aplicación antes de calcular cuánto le queda por viaje.

Por ejemplo, si un conductor factura $2.000.000 en un mes y la tasa de servicio es del 25%, DiDi retendría aproximadamente $500.000 y el saldo previo a gastos sería de $1.500.000. Si la comisión fuera del 30%, el importe disponible antes de costos bajaría a $1.400.000.

El resultado final depende especialmente del vehículo. Un auto utilizado entre ocho y diez horas diarias puede recorrer muchos kilómetros al mes y generar costos importantes de nafta, aceite, neumáticos, reparaciones, seguro, patente, lavado y amortización.