Los flamantes modelos de Apple mantienen el diseño del iPhone 17, pero incorporan colores inéditos como negro, plateado, borgoña y glaciar

Estos valores locales, mucho mayores que los de EEUU (iPhone Pro u$s1.199), reflejan la brecha cambiaria.

El iPhone Duo plegable de Apple costará entre $4,7 y $5,3 millones en Argentina, con arribo demorado.

Apple lanzó los iPhone 18 Pro y Pro Max con chip A20, llegando a Argentina en octubre desde $2.790.990.

Los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max vieron finalmente la luz este 9 de septiembre de 2026 y se espera que lleguen a la Argentina a mediados de octubre, con precios estimados que parten desde los $2,790,990 para el modelo Pro y $3,090,990 para el Pro Max en revendedores oficiales como MacStation.

En Maximstore, los valores iniciales serán de $2,999,990 y $3,249,990, respectivamente.

El esperado iPhone Duo plegable, en tanto, se espera que se comercialice en un rango de entre $4,7 y $5,3 millones, aunque su fecha de llegada aún no está confirmada.

Apple presentó sus nuevos modelos de iPhone 18

Apple presentó la nueva generación de smartphones el 9 de septiembre en Cupertino, bajo la conducción de John Ternus, su nuevo CEO.

En Argentina, los distribuidores oficiales estiman que los equipos estarán disponibles a partir de mediados de octubre, con margen suficiente para la campaña de ventas de fin de año.

El iPhone Duo, primer plegable de la compañía, debutará en Estados Unidos el 23 de octubre con un precio de u$s1.999, pero su llegada al mercado argentino dependerá de los procesos de homologación y disponibilidad de stock, por lo que podría demorarse hasta fin de año.

Se espera que los nuevos modelos de iPhone 18 lleguen a la Argentina a mediados de octubre

Los nuevos modelos mantienen el diseño del iPhone 17, pero incorporan colores inéditos como negro, plateado, borgoña y glaciar. Además, integran el chip A20, mejoras en cámara y batería, y funciones avanzadas de inteligencia artificial bajo el sistema Siri AI, que ofrece mayor expresividad en la voz y mejor integración con aplicaciones nativas.

El iPhone Duo representa la gran apuesta de Apple en el segmento de plegables, con una pantalla versátil y potencia de gama alta, buscando competir directamente con Samsung y Huawei en un mercado que ya muestra fuerte crecimiento.

Cuánto valdrán los nuevos modelos de iPhone 18 Pro y Pro Max en Argentina

En Estados Unidos, el iPhone 18 Pro arranca en u$s1.199 para la versión de 256 GB, mientras que el iPhone 18 Pro Max parte de u$s1.299.

En Argentina, los precios estimados en pesos serán los siguientes:

iPhone 18 Pro 256 GB : desde $2,790,990 (MacStation) o $2,999,990 (Maximstore) .

iPhone 18 Pro Max 256 GB : desde $3,090,990 (MacStation) o $3,249,990 (Maximstore) .

iPhone Duo plegable: entre $4,7 y $5,3 millones, según los revendedores locales

Estos valores incluyen impuestos y muestran la fuerte brecha cambiaria que impacta en la importación de productos tecnológicos en Argentina.