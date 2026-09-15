La novedad llega tras el esperado lanzamiento de los nuevos modelos de iPhone 18 (Pro, Pro Max y Duo) desarrollados por la empresa de Cupertino

Apple busca convertir al iPhone en un hub financiero integral, consolidando pagos, beneficios y préstamos en un solo dispositivo.

Las novedades incluyen digitalización de tarjetas físicas y dividir cuentas con Apple Cash, centralizando finanzas en iPhone 18.

iOS 27 de Apple transforma Wallet y Apple Pay con funciones innovadoras para pagos y gestión financiera digital.

Apple, el gigante de Cupertino, presentó iOS 27 con una batería de funciones innovadoras ligadas a pagos digitales, que transforman a Wallet y Apple Pay en herramientas más completas para la gestión financiera cotidiana.

Desde la digitalización de tarjetas físicas hasta la posibilidad de dividir cuentas con Apple Cash, la actualización forma parte de la apuesta de la compañía por convertir a la nueva gama del iPhone 18 en un centro de administración económica personal.

La novedad llega tras el esperado lanzamiento de los tres nuevos modelos de celular de la marca el pasado 9 de septiembre:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Duo

Las nuevas soluciones financieras que llegan al iPhone con iOS 27

Una de las novedades más destacadas es la capacidad de crear pases digitales directamente desde tarjetas físicas, códigos QR o códigos de barras.

Esto permite integrar en Wallet tarjetas de fidelización, membresías de gimnasios, entradas para eventos o incluso pases de bibliotecas, sin necesidad de aplicaciones externas.

La cámara del iPhone captura el código y genera automáticamente un pase digital con diseño adaptado a la pantalla y mejoras estéticas, con información más clara y útil de un solo vistazo.

Wallet y Apple Pay se renuevan con iOS 27 para competir con billeteras tradicionales

Además, iOS 27 incorpora una función que facilita dividir cuentas grupales con Apple Cash, ideal para gastos compartidos en restaurantes, viajes o compras colectivas.

El sistema permite asignar ítems a cada persona y generar solicitudes de pago, todo desde Wallet. Esta herramienta busca competir con aplicaciones como Venmo o Splitwise, ofreciendo una solución nativa y segura dentro del ecosistema Apple.

La experiencia de pago también se renueva: ahora es posible alternar entre tarjetas con un simple gesto de deslizamiento en el punto de venta, visualizar saldos de recompensas y débito en tiempo real, y añadir fondos a una tarjeta sin salir de Wallet.

Además, Apple Pay Later incorpora un calendario unificado con alertas de vencimientos y opciones para adelantar pagos, algo que aporta mayor transparencia y control sobre la financiación al consumo.

Las llaves de hotel ganan más detalles de viaje y actualizaciones de actividad, mientras que el seguimiento de pedidos se expande a más regiones, permitiendo controlar compras y entregas desde Wallet.

Apple busca reducir la dependencia de carteras físicas y convertir al iPhone en un hub financiero integral, capaz de centralizar pagos, beneficios, préstamos y reconocimientos.