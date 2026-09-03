Ternus, ingeniero de formación y con más de dos décadas en Apple, ejercía hasta agosto como VP Sr. de Hardware Engineering. Ahora, reemplaza a Cook

El nuevo CEO de Apple enfrenta desafíos en IA y competencia, con su sueldo comparado a los de Jobs (u$s1) y Cook (u$s74M).

John Ternus, con trayectoria de 20 años en Apple, asume con u$s58M de compensación anual, entre las más altas del sector.

John Ternus asume como CEO de Apple, sucediendo a Tim Cook y abriendo una nueva etapa para la tecnológica.

Apple, el gigante de Cupertino, confirmó un cambio histórico en su conducción: John Ternus asumió como nuevo CEO de la compañía, sucediendo a Tim Cook, el por entonces sucesor del histórico Steve Jobs.

El nombramiento representa el comienzo de una nueva etapa para la firma más valiosa del mundo, en un momento en que enfrenta desafíos vinculados con la innovación tecnológica, la competencia en inteligencia artificial y la regulación global.

Ternus, ingeniero de formación y con más de dos décadas en Apple, fue hasta ahora Vicepresidente Senior de Hardware Engineering, responsable de liderar el desarrollo de productos icónicos como el iPhone, el iPad y las Mac con chips propios de la serie M.

Su trayectoria dentro de la compañía lo posiciona como un ejecutivo con profundo conocimiento técnico y capacidad de gestión, atributos clave para conducir la transición hacia una nueva era marcada por la convergencia entre hardware, software y servicios digitales.

¿Qué salario ganará John Ternus como nuevo CEO de Apple?

Su llegada se da con un paquete de compensación anual estimado en u$s58 millones, que incluye salario base, bonos por desempeño y acciones restringidas.

La cifra lo ubica entre los ejecutivos mejor remunerados del sector a nivel global, en línea con la política de Apple de vincular la compensación de sus máximos directivos al desempeño financiero y a la creación de valor para los accionistas.

John Ternus, flamante CEO de Apple, percibirá un salario de u$s58 millones anuales

La llegada de Ternus se produce en un contexto de creciente presión competitiva: Apple enfrenta la necesidad de acelerar su estrategia en inteligencia artificial generativa, fortalecer su ecosistema de servicios y responder a regulaciones más estrictas en mercados clave como los Estados Unidos, Europa y China.

Además, la compañía busca mantener su liderazgo en innovación de hardware, con la transición hacia dispositivos más integrados con IA y nuevas experiencias de realidad aumentada.

A su vez, su nombramiento se concreta en la víspera del lanzamiento de los esperados modelos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, la icónica gama de celulares de la marca.

¿Cuánto ganaban Steve Jobs y Tim Cook al frente de Apple?

El sueldo de los anteriores directores ejecutivos de Apple muestra una evolución marcada por la transición de Steve Jobs a Tim Cook: Jobs percibía un sueldo simbólico de apenas u$s1 anual, mientras que Cook llegó a recibir compensaciones totales de hasta u$s74 millones en 2025, con un sueldo base de u$s3 millones y el resto en acciones e incentivos.

Tras dejar la dirección ejecutiva en septiembre de 2026, el paquete como presidente del directorio de Cook se redujo a u$s47 millones anuales.

Steve Jobs: un sueldo simbólico

Durante su etapa como CEO, Steve Jobs mantuvo un salario nominal de 1 u$s anual, una decisión que mostraba su confianza en el valor de las acciones de Apple como principal fuente de riqueza personal.

Tim Cook y Steve Jobs, los últimos dos CEOs de Apple antes de la era Ternus

Su fortuna se construyó principalmente a través de participaciones en Pixar y en Apple, más que por compensaciones directas.

Tim Cook: compensaciones multimillonarias

Tim Cook, quien asumió en 2011 tras la muerte de Jobs, adoptó un esquema retributivo muy diferente.

Su sueldo base como CEO era de u$s3 millones, pero el grueso de su remuneración provenía de adjudicaciones en acciones y bonos ligados al desempeño de la compañía.

En 2025, su paquete total alcanzó los u$s74 millones, compuesto por u$s57,5 millones en acciones, u$s12 millones en incentivos y otros beneficios adicionales.

En septiembre de 2026, al pasar al rol de Executive Chairman, su compensación se redujo a u$s47 millones anuales, con un salario de u$s2 millones y u$s45 millones en acciones.