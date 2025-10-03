Se trata de un movimiento estratégico pensado para competir con las ofertas de Meta en el mercado de dispositivos vestibles de visión aumentada
Apple se centrará en nuevas gafas inteligentes para competir con Meta
Apple, el gigante de Cupertino, anunció la suspensión temporal del rediseño de su casco Vision Pro para destinar recursos al desarrollo de unas nuevas gafas inteligentes potenciadas con inteligencia artificial (IA).
Se trata de un movimiento estratégico pensado para competir directamente con las ofertas de Meta Platforms en el emergente mercado de dispositivos vestibles de visión aumentada.
Apple desarrollará nuevas gafas inteligentes que compitan con las Ray-Ban de Meta
La compañía desarrolladora de los iPhone planificó lanzar en 2027 una versión más ligera y asequible de su visor, conocida internamente como N100, pero fuentes consultadas por Bloomberg informaron que el proyecto fue pausado la