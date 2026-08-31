El cronograma comenzará el martes 8 de septiembre y alcanzará a jubilados y pensionados, titulares de asignaciones familiares y pensionados, entre otros

Los pagos de ANSES inician el 8 de septiembre de 2026, con fechas diferenciadas por DNI y prestación.

La jubilación mínima sube a $428.633,20 y la AUH a $154.031; afectan a millones de beneficiarios.

ANSES anunció el calendario de pagos de septiembre de 2026 con un aumento del 2,11% en jubilaciones y asignaciones.

La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya definió el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026, con fechas diferenciadas según la prestación y la terminación del DNI.

El cronograma comenzará el martes 8 de septiembre y alcanzará a jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación por Embarazo y beneficiarios del seguro por desempleo, entre otros.

La novedad llega además con una actualización de los haberes previsionales y de las asignaciones. Para septiembre, ANSES aplicará un incremento del 2,11%, calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a $428.633,20. Para quienes reciban el bono extraordinario completo de $70.000, el ingreso mensual llegará a $498.633,20.

El aumento también modifica otros beneficios previsionales. La jubilación máxima quedará en $2.884.296, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $342.872,97.

En el caso de las Pensiones No Contributivas, el monto llegará a $300.013,85. La Pensión para Madre de siete hijos, que toma como referencia el haber mínimo, alcanzará los $428.591,22.

ANSES: ¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en septiembre de 2026?

Los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el mínimo comenzarán a cobrar el martes 8 de septiembre. El cronograma se extenderá hasta el lunes 21, de acuerdo con el último número del DNI.

Quienes tengan documentos terminados en 0 cobrarán el 8 de septiembre; los terminados en 1, el 9; en 2, el 10; y en 3, el 11. Luego, los DNI terminados en 4 tendrán su pago el 14 de septiembre, los terminados en 5 el 15, los terminados en 6 el 16, los terminados en 7 el 17, los terminados en 8 el 18 y los terminados en 9 el 21 de septiembre.

Para quienes cobran jubilaciones o pensiones superiores al haber mínimo, el esquema es diferente. Los documentos terminados en 0 y 1 tendrán depositado el beneficio el 22 de septiembre; los terminados en 2 y 3, el 23; los terminados en 4 y 5, el 24; los terminados en 6 y 7, el 25; y los terminados en 8 y 9, el 28 de septiembre.

La actualización también alcanza a las asignaciones. En septiembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedará en $154.031 por hijo, mientras que la prestación para hijos con discapacidad llegará a $501.537.

La Asignación Familiar por Hijo será de $77.025 para los rangos correspondientes y la asignación por hijo con discapacidad alcanzará $250.780 para los ingresos más bajos.

En el caso de la AUH, es importante recordar que ANSES deposita mensualmente el 80% del beneficio y retiene el 20% restante, que se abona posteriormente cuando se acredita el cumplimiento de las condiciones correspondientes mediante la Libreta. Por ese motivo, el importe que reciben mensualmente los beneficiarios es inferior al valor total de la asignación.

ANSES reveló el calendario de pagos para beneficiarios en septiembre 2026 (Imagen creada con IA).

El calendario de AUH y Asignación Familiar por Hijo comenzará el 8 de septiembre para los DNI terminados en 0. Continuará el 9 para los terminados en 1, el 10 para los terminados en 2 y el 11 para los terminados en 3.

Los documentos terminados en 4 cobrarán el 14, los terminados en 5 el 15, los terminados en 6 el 16, los terminados en 7 el 17, los terminados en 8 el 18 y los terminados en 9 el 21 de septiembre.

Las Pensiones No Contributivas también comenzarán a pagarse el 8 de septiembre. En este caso, el cronograma agrupa las terminaciones de DNI de a dos números.

Los beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el 8 de septiembre; los terminados en 2 y 3, el 9; los terminados en 4 y 5, el 10; los terminados en 6 y 7, el 11; y los terminados en 8 y 9, el 14 de septiembre.

El calendario de septiembre también contempla a los beneficiarios del Seguro por Desempleo. Para el Plan 1, los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el 22 de septiembre; los terminados en 2 y 3, el 23; los terminados en 4 y 5, el 24; los terminados en 6 y 7, el 25; y los terminados en 8 y 9, el 28.

En tanto, el Plan 2 tendrá una ventana de pago más extensa, desde el 1 hasta el 9 de octubre, para todas las terminaciones de DNI.

Las prestaciones de pago único, correspondientes a casos como matrimonio, nacimiento y adopción, tendrán dos períodos durante septiembre. El primero se extenderá del 9 de septiembre al 9 de octubre, mientras que el segundo irá del 21 de septiembre al 9 de octubre. En ambos casos, el cronograma alcanza a todas las terminaciones de DNI.