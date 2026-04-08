Tiene como objetivo simplificar los trámites de los pensionados de forma digital, sin la necesidad de hacer largas filas en las oficinas

Mi ANSES, la plataforma digital perteneciente a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se consolida como uno de los servicios más requeridos por jubilados y pensionados.

Esta permite a los ciudadanos argentinos gestionar trámites, consultar beneficios y solicitar turnos de manera online.

Qué es y cómo funciona Mi ANSES

Mi ANSES funciona como un portal integral que centraliza la información personal de cada beneficiario. Allí se pueden consultar datos de:

Jubilaciones

Pensiones

Asignaciones familiares

Asistencia Universal por Hijo (AUH)

Programas sociales

Prestaciones por desempleo

Asimismo, la aplicación permite realizar trámites digitales, verificar el estado de expedientes y acceder a notificaciones oficiales.

Tiene como objetivo simplificar la relación entre los ciudadanos y el organismo, reduciendo tiempos de espera y evitando la necesidad de largas filas en las oficinas.

A través de la aplicación móvil, por ejemplo, los usuarios pueden pedir un turno en pocos pasos, sin necesidad de acudir personalmente a una oficina para reservarlo.

Mi ANSES es la app oficial de ANSES, que permite sacar turnos y corroborar otros trámites

Cómo sacar un turno a través de Mi ANSES

Para solicitar un turno, el usuario debe ingresar a la aplicación Mi ANSES desde su celular con conexión a internet.

Una vez dentro, se selecciona la opción "Solicitud de turnos", donde se despliega un listado de trámites disponibles: desde la gestión del CUIL hasta la tramitación de jubilaciones, pensiones o asignaciones. El sistema permite elegir la oficina más cercana y seleccionar la fecha y horario que resulten convenientes.

Al finalizar, se genera una constancia digital con número de registro, que sirve como comprobante y debe presentarse el día del turno.

ANSES no atiende sin turno en la mayoría de sus oficinas. El sistema de turnos online garantiza que cada persona sea atendida en el área correspondiente, organiza la demanda y reduce los tiempos de espera.

Esto significa que, aunque alguien se presente en una oficina sin turno, es muy probable que no sea atendido. La obligatoriedad del turno previo busca dar mayor previsibilidad y eficiencia al servicio.

Es importante que los datos personales estén acreditados y actualizados en la base de ANSES antes de solicitar un turno, ya que el sistema valida la información automáticamente. También se recomienda conservar la constancia digital o impresa para evitar inconvenientes el día de la cita.

En caso de necesitar asistencia, los usuarios pueden comunicarse al número oficial 130, que funciona como línea de atención telefónica gratuita.