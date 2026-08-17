En su visión, para entonces, el trabajo será opcional y los gobiernos podrán garantizar un "ingreso alto universal" sin riesgo de inflación

Esta visión la comparten expertos como Ray Kurzweil y Yuval Noah Harari, quienes anticipan cambios en el sistema monetario.

El CEO de Tesla propone un "ingreso alto universal", donde el trabajo será opcional y la deflación, el mayor reto económico.

Elon Musk predice que el dinero perderá valor para 2036, ya que la IA y automatización total crearán una era de abundancia.

Elon Musk, el hombre más adinerado del planeta, aseguró que para 2036 el dinero dejará de importar porque la inteligencia artificial (IA) y la automatización total generarán una era de abundancia en la que los bienes y servicios serán producidos en exceso, eliminando la escasez como motor de la economía.

En su visión, para entonces, el trabajo será opcional y los gobiernos podrán garantizar un "ingreso alto universal" sin riesgo de inflación.

Elon Musk cree que en diez años el dinero dejará de tener sentido: su explicación

Durante una entrevista con The Economist, Musk explicó que la función del dinero está ligada a la escasez: se necesita para acceder a bienes y servicios limitados.

Pero si la inteligencia artificial y los robots humanoides producen más de lo que cualquier persona podría consumir, el dinero perdería sentido. "¿Para qué quieres dinero? Para bienes y servicios. Si los robots los proveen en abundancia, ¿para qué lo necesitas?", planteó.

El empresario fue más allá de la idea de renta básica universal y habló de un ingreso alto universal, sustentado en la capacidad de producción ilimitada de las máquinas.

En su visión, los gobiernos podrían entregar dinero directamente a los ciudadanos sin que eso genere inflación, porque la oferta de bienes y servicios sería tan abundante que los precios tenderían a bajar. Incluso anticipó que el verdadero desafío será la deflación, no la inflación.

Elon Musk cree que los gobiernos podrán dar un ingreso universal a todos sin generar inflación

Musk imagina un mundo donde trabajar ya no sea una obligación para sobrevivir. Las personas podrían dedicarse a actividades creativas, voluntarias o recreativas, mientras las máquinas cubren todas las necesidades básicas.

"El trabajo será como cultivar una huerta: no necesitas hacerlo, pero quizás quieras hacerlo", precisó el empresario al respecto.

El CEO de Tesla y SpaceX reconoció que la transición hacia esa economía de abundancia será acelerada y desafiante.

Advirtió que millones de personas podrían perder sus empleos antes de que el nuevo modelo funcione.

También alertó sobre los riesgos existenciales de la IA, que podría superar la inteligencia humana combinada, y la necesidad de establecer sistemas de control entre las empresas líderes del sector.

¿Qué otras personalidades abogaron por el fin del dinero?

Además de Elon Musk, varias personalidades del mundo tecnológico y filosófico plantearon que el dinero podría perder utilidad en el futuro, ya sea por la abundancia generada por la IA o por cambios sociales profundos.

Entre ellos se destacan pensadores como Voltaire, que ya en el siglo XVIII advertía sobre la dependencia excesiva del capital, y voces contemporáneas que anticipan un escenario donde la automatización y la deflación hagan obsoleto el sistema monetario.

Aunque desde una perspectiva distinta, el filósofo francés ya había advertido que quienes creen que el dinero lo hace todo terminan haciendo todo por dinero. Su reflexión, vigente aún en 2026, anticipa la idea de que el capital puede perder sentido si se convierte en el único motor de la existencia.

Más allá de Musk, varios líderes tecnológicos y economistas sugirieron escenarios similares. Uno de ellos es Ray Kurzweil, futurista de Google, quien proyectó que la singularidad tecnológica traerá tal abundancia que el dinero se volverá irrelevante.

Por su parte, Yuval Noah Harari, historiador, advirtió que la automatización podría transformar el trabajo y la economía, obligando a repensar el rol del dinero y la distribución de recursos.

En tanto, Sam Altman, CEO de OpenAI, defendió la idea de renta básica universal como respuesta a la pérdida de empleos por IA, lo que apunta a un sistema donde el dinero tradicional pierde centralidad.