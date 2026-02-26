El empresario afirmó que la IA está a punto de alcanzar un nivel de competencia que hará que el trabajo, tal como lo conocemos, sea estrictamente opcional

Elon Musk, el hombre más rico del planeta, volvió a sacudir el tablero del mercado laboral global durante sus recientes intervenciones en el Foro Económico Mundial de Davos 2026 y diversos espacios de tecnología en este inicio de este año.

El empresario sostuvo que la humanidad atraviesa la fuerza más disruptiva de la historia, asegurando que la inteligencia artificial está a punto de alcanzar un nivel de competencia que hará que el trabajo, tal como lo conocemos hoy, sea estrictamente opcional.

Elon Musk revela cuáles serán los primeros empleos en desaparecer por culpa de la IA

Según la visión del dueño de Tesla y SpaceX, los primeros puestos en caer bajo la eficiencia de los algoritmos son aquellos vinculados íntegramente al entorno digital.

Musk detalló que cualquier tarea que consista en una persona frente a una computadora procesando información tiene los días contados. En este grupo incluyó roles como:

Administrativos

Atención al cliente vía digitales

Análisis de datos

Programadores básicos

Para el magnate, la velocidad con la que la IA agéntica está aprendiendo a ejecutar procesos lógicos complejos supera cualquier previsión académica anterior.

El diagnóstico del magnate no se detuvo en los niveles operativos, sino que escaló hacia profesiones históricamente consideradas "seguras" por su alta carga intelectual. Musk afirmó que la inteligencia artificial superará a médicos y abogados por un margen considerable en el corto plazo.

Elon Musk advirtió que muchos trabajos corren peligro por el avance de la IA

Esta predicción se apoya en la capacidad de los nuevos modelos para analizar historiales clínicos con una precisión diagnóstica superior a la humana y en la automatización total de la investigación legal y la redacción de contratos complejos, áreas donde el margen de error de la máquina es ya casi inexistente.

En contraposición a este panorama de "extinción digital", Musk identificó un refugio temporal para los trabajadores: el mundo físico. El empresario explicó que las profesiones que requieren "mover átomos", es decir, interactuar físicamente con el entorno, son las más difíciles de automatizar completamente hoy en día.

Sin embargo, advirtió que esta ventaja también tiene fecha de vencimiento con el despliegue masivo de robots humanoides como Optimus, que para finales de esta década podrían empezar a cubrir vacantes en fábricas y tareas de mantenimiento doméstico.

El escenario que Musk plantea para los próximos años no es necesariamente apocalíptico, sino más bien una transformación radical de la identidad humana. Al proyectar un futuro de abundancia donde los servicios y bienes sean producidos casi gratuitamente por máquinas, sugirió que la humanidad deberá enfrentar el desafío de encontrar un propósito en un mundo sin empleos tradicionales.

En este nuevo orden, el trabajo dejaría de ser una necesidad económica para convertirse, en el mejor de los casos, en un pasatiempo o una elección personal basada en la autorrealización.