El anuncio llega con un aumento del 1,89% en jubilaciones, pensiones y asignaciones y la continuidad de un bono para quienes perciben haberes mínimos

El cronograma, vigente según la terminación de DNI, incluye actualizaciones para AUH, AUE y Pensiones No Contributivas conforme al Decreto 274/2024.

La jubilación mínima alcanza los $419.775,93, cifra que llega a $489.775,93 con el bono extraordinario de $70.000 para haberes más bajos.

ANSES confirmó el calendario de pagos de agosto 2026, que inicia el lunes 10, incluyendo un aumento del 1,89% para jubilaciones y asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para agosto de 2026, que comenzará el lunes 10 y se extenderá hasta el lunes 31.

El anuncio llega con un aumento del 1,89% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, además de la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos.

ANSES confirma cuánto cobrarán los beneficiarios en agosto 2026

La actualización responde al esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que ajusta los haberes de acuerdo con la inflación informada por el INDEC dos meses atrás.

Con este incremento, la jubilación mínima se eleva a $419.775,93, y al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total asciende a $489.775,93. La jubilación máxima pasa a $2.824.694,49.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también reciben el aumento: por invalidez o vejez alcanzan $293.843,15, que con el bono llegan a $363.843,15. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $335.820,74, totalizando $405.820,74 con el refuerzo.

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) también se incrementan un 1,89%.

Fuente: Elaborado con ChatGPT

En agosto, la AUH se fija en $150.848, aunque la mayoría de los beneficiarios percibe el 80% de manera directa, es decir, $120.678,40, con el resto retenido hasta la presentación de la libreta escolar. En el caso de la AUE, el monto bruto es el mismo, pero se aplica la retención del 20%, quedando en $120.678,40. En la Patagonia, el beneficio asciende a $196.102.

Además, las beneficiarias de la AUE reciben automáticamente la Tarjeta Alimentar ($72.250) y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días ($56.897), lo que eleva el ingreso mensual total a casi $250.000.

Calendario de pagos ANSES para agosto

El cronograma se organiza de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: del lunes 10 al lunes 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: del martes 25 al lunes 31 de agosto

Pensiones No Contributivas: del lunes 10 al viernes 14 de agosto

AUH y Asignaciones Familiares: entre el lunes 10 y el lunes 24 de agosto

Asignación por Embarazo: del lunes 10 al lunes 24 de agosto

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): desde el lunes 10 de agosto

Prestación por Desempleo: entre el martes 25 y el lunes 31 de agosto

El calendario vigente forma parte de la Resolución 349/2025, mediante la cual ANSES aprobó el esquema de pagos para todo el año 2026, incluyendo las fechas correspondientes a las doce emisiones mensuales y al pago del medio aguinaldo para jubilados y pensionados.

De esta manera, el organismo mantiene previsibilidad en la acreditación de haberes y permite que los beneficiarios conozcan con anticipación cuándo percibirán sus ingresos.