Con el incremento de 2,1% por movilidad, la jubilación mínima se ubicará en $411.787,67, al que se suma un bono extraordinario de $70.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de julio 2026, que comenzará el miércoles 8 y se extenderá hasta el 30 del mes.

ANSES revela el calendario de pagos para jubilados, AUH y pensionados correspondiente a julio 2026

Los haberes llegarán con un aumento del 2,1% por movilidad y se mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima, algo que asegura un ingreso base de $481.787,67.

El cronograma estará interrumpido por el feriado del 9 de julio y el día no laborable del 10, retomándose recién el lunes 13.

Pensiones No Contributivas y PUAM

Los primeros en cobrar serán los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

El esquema quedó definido de la siguiente manera: DNI terminados en 0 y 1 el 8 de julio; 2 y 3 el 10 de julio; 4 y 5 el 13 de julio; 6 y 7 el 14 de julio; y 8 y 9 el 15 de julio.

Jubilados y pensionados con haber mínimo

El calendario correspondiente a jubilados que perciben la mínima se extenderá entre el 8 y el 22 de julio.

Los pagos se organizarán según la terminación del DNI: 0 el 8 de julio, 1 el 13, 2 el 14, 3 el 15, 4 el 16, 5 el 17, 6 el 20, 7 el 21, 8 el 22 y 9 el 23. El feriado del Día de la Independencia y el puente turístico del 10 provocarán una pausa en el cronograma, que se retomará recién el lunes 13.

Jubilados y pensionados con haberes superiores

Quienes superen el haber mínimo cobrarán en la segunda quincena.

El calendario quedó establecido de la siguiente manera: DNI terminados en 0 y 1 el 24 de julio; 2 y 3 el 27; 4 y 5 el 28; 6 y 7 el 29; y 8 y 9 el 30.

Con el incremento del 2,1% por movilidad, la jubilación mínima se ubicará en $411.787,67, y con el bono extraordinario de $70.000 ningún beneficiario cobrará menos de $481.787,67.

La jubilación máxima ascenderá a $2.770.941,08. El refuerzo se aplicará de manera proporcional para quienes perciban un haber superior a la mínima, pero no alcancen el tope.

Asignaciones familiares y AUH

El aumento también impactará en la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del SUAF, cuyos pagos se realizarán en paralelo al calendario de jubilaciones, organizados según la terminación del DNI.