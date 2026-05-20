El Bitcoin Pizza Day se extienda toda la semana y tendrá descuentos en pizzerías, networking y actividades especiales para usuarios cripto en Buenos Aires

En 2010, el programador Laszlo Hanyecz pagó 10.000 BTC por dos pizzas familiares y dejó registrada la primera compra comercial realizada con la criptomoneda creada por Satoshi Nakamoto.

Lo que en ese momento parecía apenas una curiosidad entre entusiastas de internet terminó convirtiéndose en uno de los hitos más emblemáticos de la historia cripto.

Dieciséis años después, el Bitcoin Pizza Day ya se celebra en todo el mundo. Exchanges, comunidades y empresas organizan encuentros, promociones y campañas para impulsar el uso cotidiano de las criptomonedas y acercarlas a nuevos usuarios.

En Argentina, la fecha tendrá una agenda cargada de descuentos, eventos y actividades para la comunidad. Estos son tres festejos que no te podés perder.

Bitcoin Pizza Week

Promociones en pizzerías: la ONG Bitcoin Argentina junto a APYCE impulsan una semana de actividades desde el 18 y hasta el 22 de mayo, con promociones en pizzerías. Locales tradicionales de Buenos Aires como Army, Pin Pun y La Farola ofrecerán descuentos especiales para quienes paguen con criptomonedas durante la semana del evento.

la junto a impulsan una semana de actividades desde el 18 y hasta el 22 de mayo, con promociones en pizzerías. Locales tradicionales de Buenos Aires como ofrecerán descuentos especiales para quienes paguen con criptomonedas durante la semana del evento. Pagos con Lightning Network: muchas de las promociones funcionarán a través de Lightning Network , una tecnología basada en Bitcoin que permite hacer pagos rápidos y con comisiones muy bajas . La apuesta es mostrar que pagar con cripto puede ser tan simple como escanear un código QR .

muchas de las promociones funcionarán a través de , una tecnología basada en Bitcoin que permite hacer . La apuesta es mostrar que pagar con cripto puede ser tan simple como escanear un . Campaña solidaria: Bitcoin Argentina también lanzará una colecta solidaria en la que los usuarios podrán donar montos equivalentes a "porciones de pizza" para colaborar con personas en situación vulnerable.

Bitcoin Argentina también lanzará una en la que los usuarios podrán donar montos equivalentes a "porciones de pizza" para colaborar con personas en situación vulnerable. Festejo con la comunidad: el jueves 22 de mayo, Bitcoin Argentina celebra el 21 Meetup Pre Pizza Day en Workplace by IRSA, de 20:30 a 22 hs, junto a la comunidad cripto. La entrada cuesta $21.000 y también puede pagarse con BTC.

Evento de comunidad y networking

Base LATAM y River organizarán un encuentro orientado a la comunidad cripto local.

y organizarán un encuentro orientado a la comunidad cripto local. La propuesta combinará networking, celebración y conversaciones sobre adopción de activos digitales en América Latina .

. El evento se realizará el jueves 22 de mayo a las 18 horas en RoofTop Plaza de Mayo. Hay que registrarse para ver la dirección.

Fiesta de Binance en Buenos Aires