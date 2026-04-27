Se trata de #EmprendeEnTikTok, una iniciativa que combina capacitaciones, mentorías y financiamiento para impulsar pequeñas y medianas empresas

TikTok, la red social China más usada por los más jóvenes, lanzó de #EmprendeEnTikTok, un programa gratuito que combina capacitación y financiamiento con el objetivo de impulsar el ecosistema emprendedor digital en la Argentina.

A través de esta iniciativa, la plataforma entregará hasta u$s30.000 en capital semilla para emprendedores y pymes nacionales que busquen potenciar su crecimiento.

La propuesta incluye capacitaciones, mentorías personalizadas y acceso a financiamiento.

Además, cuenta con más de 25 aliados estratégicos, entre ellos:

gobiernos provinciales

municipios

organizaciones de la sociedad civil

cámaras empresariales

empresas del sector privado

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 5 de julio de 2026 y permitirá que emprendimientos de todo el país accedan a capacitaciones virtuales y gratuitas sobre creatividad, TikTok Ads, métricas y generación de contenido.

"En TikTok cualquier emprendimiento puede convertirse en una marca relevante si logra conectar de manera auténtica con su comunidad. La plataforma permite que las PyMEs sean descubiertas y desarrollen su potencial de forma orgánica y entretenida", señaló Astrid Mirkin, Gerente General de TikTok for Business para South Latam & Miami.

Como aplicar al programa para emprendedores de TikTok

El programa de aceleración seleccionará a 10 emprendimientos de todo el país que participarán de un proceso intensivo de formación con foco en estrategia de:

negocios

finanzas

creatividad

crecimiento en TikTok

El programa se desarrollará en dos etapas. En la primera, los emprendimientos participarán de nueve talleres teórico-prácticos liderados por especialistas.

Luego, los tres proyectos más destacados avanzarán a una instancia de mentorías personalizadas.

Como incentivo, los finalistas accederán a capital semilla según su desempeño y potencial: el primer puesto recibirá u$s15.000, el segundo u$s10.000 y el tercero u$s5.000.

Además, 10 emprendimientos de todo el país serán seleccionados para participar de un proceso intensivo de formación con foco en:

estrategia de negocios

finanzas

creatividad

crecimiento dentro de TikTok.

Para postularse a las mentorías y acceder al financiamiento, los requisitos son:

Ser un emprendimiento o MiPyME con al menos un año de operación en la Argentina.

con al menos un año de operación en la Argentina. Contar con una facturación mínima comprobable de u$s10.000 durante el último año fiscal.

Ser persona física o jurídica con actividad registrada.

Tener un perfil de negocios en TikTok y un nivel medio de madurez digital.

Para postularse, los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar a #EmprendeEnTikTok

Elegir una modalidad: clases, talleres o ambos a la vez

Completar el formulario para clases, talleres o ambos y hacer clic en "Enviar"

Los postulantes recibirán información con fechas y detalles del programa.

Con esta iniciativa, TikTok for Business busca posicionarse como un impulsor clave para el crecimiento de los pequeños y medianos negocios del país.